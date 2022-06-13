УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10971 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 100 1
війна (56233) виш, ЗВО (462) Шкарлет (329)

Російськими обстрілами пошкоджено 43 заклади вищої освіти, 5 із них повністю зруйновано, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

хну,каразіна

Станом на 13 червня 43 заклади вищої освіти пошкоджено обстрілами російських загарбникві, 5 із них зруйновано повністю.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше постраждали університети:

  • Харківської області (1 заклад зруйновано, 19 – пошкоджено);
  • Донецької (6 – пошкоджено);
  • Запорізької (4 – зруйновано);
  • Чернігівської (3 – пошкоджено);
  • Миколаївської (3 – пошкоджено).

Міністр також підкреслив, що від бомбардувань окупантів постраждав Національний університет "Чернігівська політехніка". Під час активних бойових дій Політехніку було пошкоджено влучанням п’яти авіабомб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ повністю зруйнувала 182 заклади освіти, - Шкарлет

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О. Вже до 43 навчився рахувати.
показати весь коментар
13.06.2022 20:31 Відповісти
 
 