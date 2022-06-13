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Російськими обстрілами пошкоджено 43 заклади вищої освіти, 5 із них повністю зруйновано, - Шкарлет
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Станом на 13 червня 43 заклади вищої освіти пошкоджено обстрілами російських загарбникві, 5 із них зруйновано повністю.
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.
Найбільше постраждали університети:
- Харківської області (1 заклад зруйновано, 19 – пошкоджено);
- Донецької (6 – пошкоджено);
- Запорізької (4 – зруйновано);
- Чернігівської (3 – пошкоджено);
- Миколаївської (3 – пошкоджено).
Міністр також підкреслив, що від бомбардувань окупантів постраждав Національний університет "Чернігівська політехніка". Під час активних бойових дій Політехніку було пошкоджено влучанням п’яти авіабомб.
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Viktor Orenich 534fb24a
показати весь коментар13.06.2022 20:31 Відповісти Мені подобається 0
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