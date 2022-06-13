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Новини Політика України
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Порошенко (13228) Євросоюз (6994)

Всі зусилля зараз спрямовуємо на здобуття Україною членства в Європейському Союзі, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Петро Порошенко під час брифінгу наголосив, що зараз всі зусилля мають бути спрямовані на отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС на найближчому засіданні Європейської Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Євросолідарності" 

Порошенко вважає, що це стане одним із найвагоміших символічних кроків, які може зробити ЄС, щоб допомогти Україні у боротьбі з росією.

"23-24 червня відбудеться саміт Європейського Союзу, засідання Ради Європейського Союзу, де будуть прийматися рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. І саме на це мають бути сконцентровані зараз зусилля української влади, президента, уряду, дипломатії. Я роблю максимум від мене залежного для того, щоб забезпечити реалізацію цих можливостей і очікую відповідної ефективності роботи й від усіх задіяних сторін", – наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що під час Конгресу ЄНП у Роттердамі на кожній зустрічі із європейськими лідерами, у виступах та переговорах наполягав на важливості такого рішення для безпеки на континенті.

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"У Конгресі взяли участь президенти і керівництво європейських інституцій, президенти, прем’єр-міністри, глави урядів і лідери опозиції більшості європейських країн. У мене відбулися зустрічі з більшістю керівників Європейського Союзу, дуже тепла і змістовна зустріч з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми знаємо, як багато зараз залежить від Європейської Комісії, і я бачу, що пані Урсула робить все можливе, є твердим прихильником майбутнього статусу країни-кандидата для України", – зазначив Порошенко.

"Наша команда "Європейської Солідарності" взяла активну участь у формуванні резолюції Конгресу, яка в тому числі була присвячена Україні. Це було принципово: ЄНП і її учасниці з усієї Європи наполягають на наданні Україні статусу країни-кандидата. Офіційно. Це дуже важливо", – говорить Порошенко.

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"Результатом цього є конкретні дії, які відбулися вже після Конгресу в Роттердамі. Саме представники ЄНП ініціювали розгляд на конференції президентів Європейського Парламенту рішення щодо підтримки надання Україні статусу країни – кандидата в члени ЄС. Це – домовленість", – зазначає Порошенко.

"Друга позиція – це де-факто тотальне голосування депутатів від ЄНП в Європарламенті постанови про надання нам відповідно статусу. Ми чекаємо ближчим часом візиту керівництва Єврокомісії, де також будуть обговорені конкретні деталі. Сьогодні рішення мають приймати дві інституції. Перша – це Єврокомісія і єврокомісари, які готують відповідне проєкти рішення. І друга, головна, це країни – члени на засіданні Європейської Ради. Дуже сподіваємося, що нам вдасться це зробити", – говорить п’ятий Президент.

"Червень є дуже особливим місяцем, коли відкрите вікно можливостей для України. Це не буде довго, і тому нам зараз важливо об’єднати максимум зусиль для того, щоб Україна досягла поставлених цілей і реалізувала ці можливості", – резюмує Порошенко.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Гетьману насрать на зелёное говно, он для Украины работает
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13.06.2022 19:06
+16
це він про виконання євроінтеграції, закріпленої Радою в Конституції за президентства Пороха, а так все вірно:

Порох виконує курс Зєлєнського, який був прийнятий Порохом
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13.06.2022 19:13
+15
Це в зебобіка іншого варіанту нема.
Його змушують обставини і Порох.
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13.06.2022 19:11
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Мда, іншими словами підтримує напрямок чинної влади. Повезло зелебобіку з опозицією. Йому би ригів/опзж + всяких комуняк у опозицію, ото цікаво було б спостерігати.
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13.06.2022 19:01 Відповісти
Гетьману насрать на зелёное говно, он для Украины работает
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13.06.2022 19:06 Відповісти
Ви про що?
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13.06.2022 19:07 Відповісти
це він про виконання євроінтеграції, закріпленої Радою в Конституції за президентства Пороха, а так все вірно:

Порох виконує курс Зєлєнського, який був прийнятий Порохом
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13.06.2022 19:13 Відповісти
Це в зебобіка іншого варіанту нема.
Його змушують обставини і Порох.
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13.06.2022 19:11 Відповісти
что мешало запретить в свое время все эти перечисленный партии когда запретили комуняк?
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13.06.2022 19:16 Відповісти
Ага, треба було лише Баканову подзвонити на счьот етіх чертей....
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13.06.2022 19:48 Відповісти
скорее наоборот, действующая власть использует наработки, и подписанное "папіредниками" соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом.
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13.06.2022 19:19 Відповісти
умовами будуть реальна боротьба з корупцією та реформа судової влади. Але для #ЗекоМанди це смерті подібно - вони на це не підуть.
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13.06.2022 19:09 Відповісти
Боротьба з корупцією та реформа судової системи було смерті подібно для будь-якої влади, яка була в Україні протягом усіх 30 років...Якщо провести такі реформи це крах для феодально-олігархічної системи, яка тут вибудовувалася роками
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13.06.2022 19:23 Відповісти
+
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13.06.2022 19:25 Відповісти
Логічно
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13.06.2022 19:32 Відповісти
ключове слово "провести".
Бо - з 2019-го заморозилось.
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13.06.2022 19:41 Відповісти
а до19 была имитация.
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13.06.2022 19:53 Відповісти
Хай би Блазень так "імітував"...
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13.06.2022 20:33 Відповісти
Ці питання швидко не вирішуються. От тільки при Пороху були реальні кроки у цих напрямках.
Але мудрий нарід вирішив помститися, обравши ****** на мотузці у реального олігарха, що одразу повернувся в країну...
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13.06.2022 19:55 Відповісти
в статусі кандидата в члени ЄС в Україні,корупціонери,та феодально-олігархічна система,котра на сьогодні є в Україні може спокійно собі жити дисятиріччями.
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13.06.2022 19:58 Відповісти
Так воно приблизно і було при Богданові Хмельницькому. Україна несподівано розбивши Польщу, потім змушена була шукати союзу який і уклала із Московією. Та не довго українці панували. Московський цар дуже швидко за спинами козаків уклав мирну угоду з Польщею за рахунок свого нового довірливого союзника.
Так буде і зараз.
Заради власної влади, чи то Порошенко чи Зеленський, за рахунок національних інтересів України, укладуть на будь яких умовах новітній союзний договір із, тепер вже, ЄвроСоюзом.

А може, цього разу, українці все таки спроможуться бути не прохачами, а будуть встановлювати свої правила і диктувати свої умови?!
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13.06.2022 20:04 Відповісти
Спроможуться, задиктують... З дивану підскочи з початку, аналітик х....
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13.06.2022 20:24 Відповісти
Вообще пофиг на очередную филькину грамоту. Оружия пусть дадут русню мочить и не спасают морду плешивого. А все эти бумажки пусть себе оставят. Если не разобьём свинособак, этим можно будет подтереться, как Будапештским меморандумом. Без ЕС можно жить и процветать, под свинособаками будет огромное ордло вообще без перспектив. Через 10лет вся эта Европа вообще забудет что мы когда-то существовали.
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13.06.2022 20:53 Відповісти
До дупи, там самі московські блазні.
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13.06.2022 21:30 Відповісти
В НАТО не берут так давайте хоть во что-то вступим Про НАТО все говорили та нафиг надо до 14 года .А надо было вступать и немедленно.Тогда бы войны не было ....А в ЕС при такой коррупции и копеччной минимальной зарплате с пенсиями нас никогда не возьмут .
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13.06.2022 23:06 Відповісти
 
 