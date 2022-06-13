Всі зусилля зараз спрямовуємо на здобуття Україною членства в Європейському Союзі, - Порошенко

Петро Порошенко під час брифінгу наголосив, що зараз всі зусилля мають бути спрямовані на отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС на найближчому засіданні Європейської Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Євросолідарності"

Порошенко вважає, що це стане одним із найвагоміших символічних кроків, які може зробити ЄС, щоб допомогти Україні у боротьбі з росією.

"23-24 червня відбудеться саміт Європейського Союзу, засідання Ради Європейського Союзу, де будуть прийматися рішення про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. І саме на це мають бути сконцентровані зараз зусилля української влади, президента, уряду, дипломатії. Я роблю максимум від мене залежного для того, щоб забезпечити реалізацію цих можливостей і очікую відповідної ефективності роботи й від усіх задіяних сторін", – наголосив Порошенко.

Він також зазначив, що під час Конгресу ЄНП у Роттердамі на кожній зустрічі із європейськими лідерами, у виступах та переговорах наполягав на важливості такого рішення для безпеки на континенті.

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"У Конгресі взяли участь президенти і керівництво європейських інституцій, президенти, прем’єр-міністри, глави урядів і лідери опозиції більшості європейських країн. У мене відбулися зустрічі з більшістю керівників Європейського Союзу, дуже тепла і змістовна зустріч з Президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Ми знаємо, як багато зараз залежить від Європейської Комісії, і я бачу, що пані Урсула робить все можливе, є твердим прихильником майбутнього статусу країни-кандидата для України", – зазначив Порошенко.

"Наша команда "Європейської Солідарності" взяла активну участь у формуванні резолюції Конгресу, яка в тому числі була присвячена Україні. Це було принципово: ЄНП і її учасниці з усієї Європи наполягають на наданні Україні статусу країни-кандидата. Офіційно. Це дуже важливо", – говорить Порошенко.

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"Результатом цього є конкретні дії, які відбулися вже після Конгресу в Роттердамі. Саме представники ЄНП ініціювали розгляд на конференції президентів Європейського Парламенту рішення щодо підтримки надання Україні статусу країни – кандидата в члени ЄС. Це – домовленість", – зазначає Порошенко.

"Друга позиція – це де-факто тотальне голосування депутатів від ЄНП в Європарламенті постанови про надання нам відповідно статусу. Ми чекаємо ближчим часом візиту керівництва Єврокомісії, де також будуть обговорені конкретні деталі. Сьогодні рішення мають приймати дві інституції. Перша – це Єврокомісія і єврокомісари, які готують відповідне проєкти рішення. І друга, головна, це країни – члени на засіданні Європейської Ради. Дуже сподіваємося, що нам вдасться це зробити", – говорить п’ятий Президент.

"Червень є дуже особливим місяцем, коли відкрите вікно можливостей для України. Це не буде довго, і тому нам зараз важливо об’єднати максимум зусиль для того, щоб Україна досягла поставлених цілей і реалізувала ці можливості", – резюмує Порошенко.

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