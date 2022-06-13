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Зараз в країні перебуває півтора мільйони біженців з України, - МВС Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

біженці,польща

Наразі у Польщі перебуває близько півтора мільйона біженців з України.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Блажей Побожий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Посадовець зазначив, що впродовж кількох тижнів з Польщі виїжджає більше українців, ніж приїжджає. За його словами, з кожним днем ​​на батьківщину повертається все більше громадян України.

"Те, що сьогодні ми зафіксували бар’єр у чотири мільйони перетинів, означає лише те, що з 24 лютого стільки людей перетнуло польський кордон. Зараз багато людей уже повертаються. Серед причин цього може бути спокійніша ситуація на півночі України, а також сімейні обставини. За нашими підрахунками, наразі в нашій країні проживає півтора мільйона українців", – пояснив заступник міністра.

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Раніше Прикордонна служба РП повідомила, що з початку російського вторгнення кількість людей, яка в’їхала до Польщі, рятуючись від війни, перетнула позначку 4 мільйони

Автор: Володимир Янченко
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Нормально так заробітчан наїхало. А ще скільки приїде, коли закінчиться війна!
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13.06.2022 19:23 Відповісти
Ukraine and Poland together forever !!! Слава Україні та Польщі та Англії та США !!! Смерть москві та москалям !!!
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13.06.2022 19:25 Відповісти
А де Естонія, Литва, Латвія?
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13.06.2022 19:28 Відповісти
в Литві відносятся до українців як до братів !!!
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13.06.2022 19:30 Відповісти
хай жиє Річ Посполита 2 -

агресивний військово-політичний блок
Польщі, України, Литви, Латвії, Естонії, Словаччини, Чехії, а також Великобританії та США
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13.06.2022 19:33 Відповісти
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13.06.2022 19:41 Відповісти
за что Арахамия "а ла верды" спас 8 млрд. долл. Абрамовича....
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13.06.2022 21:15 Відповісти
 
 