УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15071 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 963 19
армія РФ (13448) війна (56233) Дагестан (69) ліквідація (1929)

Лише за офіційними даними, понад 200 дагестанців ліквідовані на війні в Україні, - InformNapalm

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дагестан

За даними з офіційних некрологів, кількість дагестанців з російських окупаційних підрозділів, яких ліквідували в Україні, перевищила 200 осіб.

Про це повідомили в міжнародній волонтерській спільноті InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.

"У березні InformNapalm публікував статтю "Вантаж 200 їде до Дагестану: Москва відправляє на забій в Україну потенційних сепаратистів". З того часу ведеться таблиця зі статистикою 200-х із Дагестану. За даними з офіційних некрологів кількість дагестанців, які загинули за приказом Кремля в Україні за 3,5 місяця перевалила вже за 200 чоловік", - розповіли в спільноті.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путин - черт! Свободу Украине!": школярка з Дагестану під час останнього дзвоника висловилась проти війни РФ в Україні. ВIДЕО

За інформацією спільноти, Дагестан вважається найбільш сепаратистською та бунтівною республікою у складі РФ. "Саме тому Москва так активно утилізує дагестанців на цій війні проти України", - зауважили в спільноті.

Лише за офіційними даними, понад 200 дагестанців ліквідовані на війні в Україні, - InformNapalm 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Мало буде, продовжуємо полювання
показати весь коментар
13.06.2022 19:57
+9
Нащо нам був той непотріб краще,б в себе здихали Лізе,усіляка наволоч
показати весь коментар
13.06.2022 20:01
+5
Будь,яка сволота утилізуватиметься
показати весь коментар
13.06.2022 20:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мало буде, продовжуємо полювання
показати весь коментар
13.06.2022 19:57 Відповісти
Даги,це перші сепаратисти для знищення РФії,чому їх і нищат в українській м'ясорубці!!))
показати весь коментар
13.06.2022 20:11 Відповісти
Нащо нам був той непотріб краще,б в себе здихали Лізе,усіляка наволоч
показати весь коментар
13.06.2022 20:01 Відповісти
Будь,яка сволота утилізуватиметься
показати весь коментар
13.06.2022 20:02 Відповісти
На Северном Кавказе рождаемость большая. Там детей все равно девать некуда, так что отправляют на убой. Денег выучить и пристроить их где то нет, да и не принято там такое.
показати весь коментар
13.06.2022 20:02 Відповісти
Оце так бути в *********.
показати весь коментар
13.06.2022 20:04 Відповісти
Ну я понимаю если бы 20 тыс. уничтожили дагестанцев. Какой смысл писать о 200 чел? Русских они положили намного больше и ни грама об этом не переживали.
показати весь коментар
13.06.2022 20:05 Відповісти
Там на нам ніякої різниці немає якої національності окупант з **********.
показати весь коментар
13.06.2022 22:10 Відповісти
Дуже, дуже мало, якби відсотків 80 кадирявих
показати весь коментар
13.06.2022 20:10 Відповісти
Даги не друзі чеченам!!!))
показати весь коментар
13.06.2022 20:13 Відповісти
Якщо вони почнуть вирізати один одного зрадіють не тільки кацапи а й сусідні народи Кавказу.
показати весь коментар
13.06.2022 22:12 Відповісти
двести для двух с половиной миллионов - это мало для возникновения сомнений в правильности своего выбора. Если цифра не дойдет до нескольких тысяч, то нихера они не поймут.
показати весь коментар
13.06.2022 20:11 Відповісти
Мало . Це дуже мало . Думаю , це лише тисячна частинка від необхідної кількості дохлих окупантів . 200 тис. було б значно краще . Набагато . Слава ЗСУ !
показати весь коментар
13.06.2022 20:14 Відповісти
Це новина для нас,а для родичів убитих -"на то воля аллаха".Козойоби і будуть козойобами,навіть якщо вони виїхали кудись зі своїх гір.
показати весь коментар
13.06.2022 20:18 Відповісти
маловато чуркотни чёрножёпой ликвидировано...побольше бы...
показати весь коментар
13.06.2022 20:57 Відповісти
Ох, то ще не всі, їх ще в Києві повно, причому на легальному положенні.
показати весь коментар
13.06.2022 21:55 Відповісти
Ну це вже Ви перебільшуєте. Їх тут мало. І дубасять їх за хамство регулярно і дуже боляче. Це я Вам як киянин засвідчую. Як тільки якась кавказька шваль звертається до мене словом "брат" я вже готовий стріляти покидьку в голову бо "не брат він мені", бо коли кавказець каже Вам "брат" значить уже приготував ніж який засуне Вам в печінку для того щоб прошманати Ваші кишені. Ці кримінальні покидьки чомусь свято вірять що назвавши потенціну жертву "братом" присипляють її пильність...
показати весь коментар
13.06.2022 22:21 Відповісти
Гадестанцы!
показати весь коментар
14.06.2022 00:28 Відповісти
Один дагестанский мажор вытолкнул в окно казахскую студентку Томирис Байсафа в Москве. Да, убивать украинцев оказалось чуть посложнее, чем умерщвлять хрупкую девушку. Жаль только, что на войне гибнут, как правило, парни из простых семей.
показати весь коментар
14.06.2022 06:08 Відповісти
 
 