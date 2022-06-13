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Вибух під час "святкування" дня Росії в окупованому Мелітополі влаштували загарбники, - мер Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

федоров

Міський голова Мелітополя Іван Федоров упевнений, що вибух, який стався вчора під час "святкування" дня Росії, влаштували самі загарбники.

Про це він сказав в ефірі телемарафону єдиних новин, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Чому впевнений, що вони самі його влаштували? Бо, перш за все, вибух стався у сміттєвому баку, який розташований поруч із "мвс" рашистської федерації. Ви собі уявіть, поряд з "міністерством", яке добре охороняється, цілодобово охороняється пролунав потужний вибух і саме тоді, коли було їм потрібно. Ніхто не зміг би таке зробити. Постраждали цивільні люди, але постраждали і колаборанти", - сказав Федоров.

Він зазначив, що загарбникам не вдалось провести день Росії в Мелітополі. Люди не прийшли в парк, де проходило "святкування". Щодо російських паспортів, які в суботу почали видавати в Мелітополі, то охочих їх отримати було лише 10.

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"Рашисти хочуть зробити якусь картинку, яку назвуть референдумом, і їм для цього люди і їхнє волевиявлення зовсім не потрібні. Коли їм надійде сигнал з москви, вони його зроблять, але це ні про що не говорить", - запевнив міський голова.

Федоров вважає, що окупаційна влада може називати свої дії "референдумом" чи якось інакше, але українських військових це не зупинить і захоплені території будуть повернуті Україні.

Мелітополь тимчасово захоплений російськими військами з кінця лютого.
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Практично єдине партизанське містечко.
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13.06.2022 20:06 Відповісти
"мвс" рашистської федерації.......... и это территория Украины
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13.06.2022 20:08 Відповісти
вже намогаються налаштувати українців одне проти одного
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13.06.2022 20:18 Відповісти
обгрунтуйте свою думку...
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13.06.2022 20:39 Відповісти
Касаби скоро зроблять картинку з опудалом ***** на лафеті, біля крємльовской стєни
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13.06.2022 21:13 Відповісти
И только десятка пришла за паспортом. Как там у Владимира Маяковского - Я достаю из широких штанин размером в консервную банку. Завидуйте ! Я гражданин а не какая ни будь гражданка.
А за российский паспорт скоро будут бить в морду всем миром во всем мире. Несбыточно конечно, но будут таки бить.
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13.06.2022 21:15 Відповісти
вибух був? був... яка різниця, хто його організував? головне щоб окупанти не почували себе комфортно.
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13.06.2022 23:06 Відповісти
 
 