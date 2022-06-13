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Вступ України в ЄС має зайняти роки, а не десятиліття, - заступниця голови Єврокомісії Юрова

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

вера,юрова

Заступниця глави Європейської комісії, єврокомісарка з питань цінностей і прозорості Вера Юрова вважає, що вступ України в ЄС повинен зайняти не десятиліття, а роки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв’ю El Pais, пише "Європейська правда".

Юрова виступила за надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

"Моє серце каже: даймо їм якнайшвидше можливість отримати статус кандидата. Це дуже сильний символічний меседж і заохочення для українського народу. Мій розум каже, що ми повинні розуміти ситуацію в країні не лише з огляду на Копенгагенські критерії, а й із огляду на низку різних питань, пов’язаних із інституціями", – зазначила єврокомісарка.

Вона підтвердила, що остаточний висновок Єврокомісії щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС для України, а також Молдови й Грузії буде готовий у п’ятницю, 17 червня.

"Ми також повинні розглядати Україну дещо відмінніше від держав, у яких панує мир. Крім того, Україна повністю спустошена. Тому ми повинні паралельно працювати над можливим кандидатським статусом і якнайшвидшим відновленням країни", – додала Юрова.

Коментуючи пропозицію президента Франції Емманюеля Макрона про надання Україні "проміжного статусу" до вступу в ЄС, заступниця глави Єврокомісії зазначила, що це "подібні концепції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я переконаний, що Україна має європейську культуру і що ЄС може розширюватися", - Боррель

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Я все ж таки переконаний , що пропозиція Британії в рази привабливіша , перспективніша і достойніша .
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13.06.2022 20:18
+2
А я вважаю що це займе 33 роки 10 місяців і 3 дні.
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13.06.2022 20:26
+2
так... не поспішайте... це ж не вас вбивають...це ж не ви просите про допомогу..
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13.06.2022 20:36
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13.06.2022 20:17 Відповісти
Я все ж таки переконаний , що пропозиція Британії в рази привабливіша , перспективніша і достойніша .
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13.06.2022 20:18 Відповісти
Ти дурак, у Британії немає коштів ні на реформи в Україні, ні на відновлення.
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13.06.2022 21:05 Відповісти
У них є все і більше ніж у франції і німеччині. Дуже доречно зробити те, про що вони говорять. Зразу просядуть, як при бреєксіт....
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13.06.2022 22:01 Відповісти
Nina Surinamskaya

Шановна, вивчайте факти, а не сприймайте бажане за дійсне,
ВВП ФРН та Франції разом значно більші за ВВП Британії,
а крім ФРН та Франції в ЄС входять ще не самі маленькі та економічно відсталі країни.
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13.06.2022 22:44 Відповісти
І що нам з того ?
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14.06.2022 03:58 Відповісти
Ruslan Ruslan 539676da

"І що нам з того ?"

А це що, хоча б біном Ньютона?
Нам с того, що:
1) треба оперувати фактами, а не фантазійними забаганкаи;
2) не зважаючи на всі недоліки ********* ЄС треба до нього йти.
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14.06.2022 10:42 Відповісти
А я вважаю що це займе 33 роки 10 місяців і 3 дні.
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13.06.2022 20:26 Відповісти
так... не поспішайте... це ж не вас вбивають...це ж не ви просите про допомогу..
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13.06.2022 20:36 Відповісти
Тисячоріччя!
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13.06.2022 21:11 Відповісти
Не будтье дикарями, само вступление в ЕС ничего не изменит. Более того вы даже еще не вьехали что Украина фактически уже месяц в ЕС! Налоговые пошлины сняли вообще на любой товар из Украины! То что изменит Украину это выполнение этих самых условий а не бумажка с печатью. Ну сколько можно уже с вами нянчиться! Читаю и думаю насколько забиты у людей мозги враньем и пиаром зелеботами порхоботами.
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13.06.2022 21:16 Відповісти
Роздуми мадяра який не хоче робити на мадярії за 500євро на місяць тому батрачить у Британії доглядаючи за літніми британцями а у вільний час вчить українців як жити...))
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13.06.2022 22:24 Відповісти
Вера Йоурова (чеш. Věra Jourová; 18 августа 1964, Тршебич) - чешский политик, министр регионального развития (2014), европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства в комиссии Юнкера (2014-2019), заместитель председателя ЕвроКомиссии Фон дер Ляйен (с 2019).
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13.06.2022 21:17 Відповісти
Наші німецькі "друзі" нам допоможуть "пришвидшити" цей процес на вимогу братського німцям, расєйського народу...
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13.06.2022 22:19 Відповісти
 
 