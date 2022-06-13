Міноборони забезпечує армію бронежилетами, касками та одягом на 65%. Вже розпочалася підготовка до зими, - Маляр
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Забезпечення ЗСУ бронежилетами, формою, касками здійснюється переважно Міністерством оборони, однак зберігається й частка допомоги з боку волонтерів та міжнародних партнерів.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Якщо на 24 лютого у нас співвідношення було приблизно 50 на 50, то станом на кінець травня ми вийшли на співвідношення 65% цього ринку забезпечує Міністерство оборони. Мається на увазі амуніція, шоломи, каски. Менша частина – це те, що за рахунок міжнародної допомоги, за рахунок волонтерів, тобто там, де нам дають. 65% - це те, що ми закуповуємо. І зараз іде тенденція до збільшення цього співвідношення, того, що закуповує саме держава", - пояснила Маляр.
Вона зазначила, що Міноборони щочетверга публічно звітує перед суспільством щодо поставок армії. Так, за минулий тиждень ЗСУ поставлено понад 21 тис. бронежилетів, 7 тис. шоломів, 5 тис. пар взуття та 10 тис. комплектів літньої форми.
Маляр також пояснила, що через війну не можна накопичувати на складах всі ці речі, аби ворог їх не знищив. Тож наразі перебудована система на ритмічне постачання запасів всього необхідного безпосередньо до війська.
Заступниця міністра зазначила, що потреба в бронежилетах для армії ще зберігається і потрібен час, аби задовольнити цей попит.
Водночас, за її словами, Міноборони вже зараз розпочало підготовку до зими. "Ми і до зими готуємося вже. У нас відбуваються поставки і зимового одягу, ми робимо це завчасно, зараз вже перші партії надходять до ЗСУ", - повідомила Маляр.
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проте моєму чоловікові бронік і каску якраз видали.
а от патрони він на свої купив.
Мне в память врезались слова генерала Дмитрия Марченко на одном из судебных заседаний, «Я не могу понять, за что вы меня судите?.. За четкое исполнение своих служебных обязанностей? Но если бы я их нарушил, тогда бы меня тоже судили»? Судья ничего тогда не ответил. Трудно, что-то сказать внятное, если и без очков видно, что дело слеплено из говна и веток, то есть имеет все признаки банальной заказухи!
В общем, вы сами всё помните друзья! И теперь давайте вместе вспомним ситуацию с бронежилетами на складах к февралю 2022 года? А их не было… Совсем! Почему? Да потому, что то самое «дело Марченко», полностью заблокировало сам процесс покупки Министерством обороны бронежилетов. С 2019 года, не было приобретено НИ ОДНОГО бронежилета! Вуаля! Дело сделано.
А ще ж а літо нічого немає. Хлопці в зимових берцях всі ноги попарили. Це ж тортури.
а МАЛЯР из себя что строит ? Могла бы эту проблему давно поднять - но ей и в голову не приходит заниматься такими проблемами
Грибок ногтей.
981 351 просмотр 14 мая 2022 г. Грибок ногтей, или онихомикоз, - поражение ногтевой пластины и окружающих ее структур, вызванное грибками. Выявляется как минимум у 10% населения земного шара. Военные действия многократно актуализируют проблему. В видео принципы профилактики, диагностика, способы лечения и главное - конкретный алгоритм действий в ситуации, когда добраться до врача нет никакой возможности.
https://youtu.be/YTIhiItFYdk
а чим іще - як там дрони? дрони-камікадзе? снаряди? ракети?
що вдалося налагодити з власного виробництва?
чи замінували нарешті кордон з Білоруссю??????? нарили там траншей? окопів? побудували укріплення? чи так, для галочки, з гімна і палок наліпили чорті-чого??
а-ну, відповідайте перед суспільством, що це таке???
ясно, що армія і тро тримаються на волонтерах, а ви чим зайняті???
де азовці???? ти, Маляр, писала про "вихід" і "евакуацію" і боти ще завивали "аби живі" і "дай боже", де тепер ці всі чортові боти??? і саме головне - де азовці??????
Дивно.
Тобі радянське слово "толкач", відоме? Це були спеціальні люди на підприємствах, які їздили по всьому Союзу і в умовах повального дефіциту всього, "проштовхували" рішення про направлення партій сировини, матеріалів і комплектуючих саме для свого підприємства, користуючись своїми власними зв"язками Так от - Порох зараз саме таким "толкачом" і працює!
З Азовсталі до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 важко поранених захисників для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.
Для їхнього подальшого повернення додому буде здійснено процедуру обміну, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220517-misto-muchenykiv-hronologiya-boyiv-u-mariupoli-ta-na-azovstali/
не соромитесь ще піаритися в ЗМІ?
Тобто, раніше волонтери та спонсори, одягали 50% наших військових, зараз, вони одягають тільки 35% і ця частка зменшується. Міністерство Оборони України виходить поступово на потуги самостійно забезпечити військових без допомоги волонтерів.
броніків і касок було 0%.
Добре забезпечення повинно перевищувати 100%.
і вишенка - 500 000 грн - новорічна премія у державних службовців....(а їх жеж до хєра і більше)
то за що було закуповувати броніки і шоломи???
і ще... марципан біля вишенки - " не нагнітайте" (цього не пробачу!!!!!)
"ПачимуМыНеФНАТО!?"
Ви, курви, своїх дітей бз касок і броніків на передову послали б ?. Звісно, що ні. Своїх дітей ви і в повній амуніції за 50 км до передової не пустите. І скоріше за все вони " біженцями" закордоном, або на західній.
С"ки.