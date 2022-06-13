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війна (56233) Міноборони (5264) волонтери (1208) Бронежилет (120) Маляр Ганна (518)

Міноборони забезпечує армію бронежилетами, касками та одягом на 65%. Вже розпочалася підготовка до зими, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Забезпечення ЗСУ бронежилетами, формою, касками здійснюється переважно Міністерством оборони, однак зберігається й частка допомоги з боку волонтерів та міжнародних партнерів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Якщо на 24 лютого у нас співвідношення було приблизно 50 на 50, то станом на кінець травня ми вийшли на співвідношення 65% цього ринку забезпечує Міністерство оборони. Мається на увазі амуніція, шоломи, каски. Менша частина – це те, що за рахунок міжнародної допомоги, за рахунок волонтерів, тобто там, де нам дають. 65% - це те, що ми закуповуємо. І зараз іде тенденція до збільшення цього співвідношення, того, що закуповує саме держава", - пояснила Маляр.

Вона зазначила, що Міноборони щочетверга публічно звітує перед суспільством щодо поставок армії. Так, за минулий тиждень ЗСУ поставлено понад 21 тис. бронежилетів, 7 тис. шоломів, 5 тис. пар взуття та 10 тис. комплектів літньої форми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Австрія допомагає Україні захисними шоломами та бронежилетами, - Негаммер

Маляр також пояснила, що через війну не можна накопичувати на складах всі ці речі, аби ворог їх не знищив. Тож наразі перебудована система на ритмічне постачання запасів всього необхідного безпосередньо до війська.

Заступниця міністра зазначила, що потреба в бронежилетах для армії ще зберігається і потрібен час, аби задовольнити цей попит.

Водночас, за її словами, Міноборони вже зараз розпочало підготовку до зими. "Ми і до зими готуємося вже. У нас відбуваються поставки і зимового одягу, ми робимо це завчасно, зараз вже перші партії надходять до ЗСУ", - повідомила Маляр.
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Топ коментарі
+38
Це якийсь пздц,на 65%???
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13.06.2022 20:12
+37
"Мы бы могли на 100% обеспечить бронежилетами армию, но тогда наумов не смог бы вывезти с собой пару чемоданов доллара за границу".
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13.06.2022 20:20
+33
чому соромно мені а не міністру?
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13.06.2022 20:13
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Це якийсь пздц,на 65%???
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13.06.2022 20:12 Відповісти
Лично у меня вызывает большие сомнения цифра - 65%. Почему вы ей верите?
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13.06.2022 20:16 Відповісти
ваше питання правомірне. може, там і не 65%, а 35%, як ти перевіриш.
проте моєму чоловікові бронік і каску якраз видали.
а от патрони він на свої купив.
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13.06.2022 20:20 Відповісти
Де купив?
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13.06.2022 20:23 Відповісти
Для снайперки, тоді зрозуміло. Штучний товар.
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13.06.2022 21:07 Відповісти
Як таке можливо взагалі,я не розумію,на 8році війни? потрібно вже когось вбивати...
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13.06.2022 20:29 Відповісти
Біда,що неробиться. Тому й порядку небуде. Вони проштовхували вбивство військових замість вбивства посадовців
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13.06.2022 20:47 Відповісти
Вас це дивує? 🤔 За три "зелені" роки МО не закупило жодного шолома, чи бронежилета. 5000 бронежилетів доблесне ДБР похерило, спочатку заарештувавши цю партію, а потім згноївши внаслідок недотримання умов зберігання. Заодно було майже знищене українське виробництво бронежилетів.
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13.06.2022 21:09 Відповісти
Это еще очень "оптимистические" цифры. В реальности все гораздо хуже. С 2019 по 2021 год не было закупок от слова совсем.
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13.06.2022 21:46 Відповісти
На початку війни у деяких тільки на 27е (27!!!) з'явилися броніки! Що б ви зрозуміли де це - це йде мова про прикордонне місто на Сумщині!
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13.06.2022 20:17 Відповісти
У меня и 15 марта еще не было.
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13.06.2022 20:27 Відповісти
То питання до вашого царя, ми тут до чого?
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13.06.2022 20:30 Відповісти
напомню то, с чего всё началось! Сначала было дело генерала Дмитрия Марченко! «Бракованные» бронежилеты. Сонечки на фронте. Ай-яй-яй»! И конечно же массированная информационная атака в аккурат перед парламентскими выборами. (Портнов кстати уже был в Украине. И даже наверное получил на Банковой полную индульгенцию. Ну это так, к слову пришлось). Тогда боевого генерала и двух старших офицеров, упрятали за решетку. Бестолочи побежали ещё быстрей по стенам. «Сейчас… Ну вот сейчас… Ну вот ещё немного… И мы увидим кульминацию. Ураааа».

Мне в память врезались слова генерала Дмитрия Марченко на одном из судебных заседаний, «Я не могу понять, за что вы меня судите?.. За четкое исполнение своих служебных обязанностей? Но если бы я их нарушил, тогда бы меня тоже судили»? Судья ничего тогда не ответил. Трудно, что-то сказать внятное, если и без очков видно, что дело слеплено из говна и веток, то есть имеет все признаки банальной заказухи!

В общем, вы сами всё помните друзья! И теперь давайте вместе вспомним ситуацию с бронежилетами на складах к февралю 2022 года? А их не было… Совсем! Почему? Да потому, что то самое «дело Марченко», полностью заблокировало сам процесс покупки Министерством обороны бронежилетов. С 2019 года, не было приобретено НИ ОДНОГО бронежилета! Вуаля! Дело сделано.
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13.06.2022 20:40 Відповісти
Началось все с отката реформы системы питания чтобы всунуть свою зеленую фирму прокладку. Зелень начала воровать с первого дня прихода к власти.
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13.06.2022 21:52 Відповісти
Это еще очень "оптимистические" цифры. В реальности все гораздо хуже. С 2019 по 2021 год не было закупок от слова совсем.
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13.06.2022 21:23 Відповісти
чому соромно мені а не міністру?
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13.06.2022 20:13 Відповісти
она гордится.
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13.06.2022 20:14 Відповісти
вона не міністр. а говоряща голова. міністр у нас Рєзніков. теж якийсь сумнівний тип, як і вся зекоманда.
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13.06.2022 20:23 Відповісти
65 відсотків? Ви там *********?
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13.06.2022 20:13 Відповісти
Мудаки. Коли ж ви тоді забезпечите 700000 армію. При тому що все це досить швидко зношується. Пpoїбaли.
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13.06.2022 20:14 Відповісти
Здається це брехня. В основному люди самі купують, або волонтери збирають.
А ще ж а літо нічого немає. Хлопці в зимових берцях всі ноги попарили. Це ж тортури.
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13.06.2022 20:15 Відповісти
ага. а нам розказують, як там орки мучаться в зимовій формі.
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13.06.2022 20:33 Відповісти
Вы еще смотрите эту зеленую тупую пропаганду "Єдині новини"? Это смотреть вредно для жизни.
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13.06.2022 21:54 Відповісти
Поралася мне материал Комаровского про проблемы у военных с обувью . Я не фанат комаровского , но 3 него ума хватило поднять вопрос о грибке ног у военных
а МАЛЯР из себя что строит ? Могла бы эту проблему давно поднять - но ей и в голову не приходит заниматься такими проблемами

Грибок ногтей.

981 351 просмотр 14 мая 2022 г. Грибок ногтей, или онихомикоз, - поражение ногтевой пластины и окружающих ее структур, вызванное грибками. Выявляется как минимум у 10% населения земного шара. Военные действия многократно актуализируют проблему. В видео принципы профилактики, диагностика, способы лечения и главное - конкретный алгоритм действий в ситуации, когда добраться до врача нет никакой возможности.

https://youtu.be/YTIhiItFYdk
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13.06.2022 20:36 Відповісти
Где военным брать на фронте средства профилактики ?
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13.06.2022 20:37 Відповісти
Існує простий армійський антигрибковий препарат-залізний купорос,мені лікували так у совіцькій армії,але потрібно знати пропорції,лікується за один сеанс.
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13.06.2022 20:55 Відповісти
Вибачте,мідний купорос,старий вже, забув.
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13.06.2022 20:58 Відповісти
Так опишите метод для всех . Может военным и волонтерам это пригодится , бо сейчас в аптеках наверно ничего нет
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13.06.2022 21:07 Відповісти
Військові знають напевно,розводити потрібно з водою та занурювати ноги,але пропорції потрібно визначити,бо може облізти шкіра.
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14.06.2022 00:59 Відповісти
особистою зброєю теж забезпечили на 65% Бо людина яка це промовила мала тупо застрелитись від сорому ...
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13.06.2022 20:17 Відповісти
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13.06.2022 20:29 Відповісти
Ее должны были застрелить за госизмену.
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13.06.2022 21:55 Відповісти
Ето какой-то позор (с)

а чим іще - як там дрони? дрони-камікадзе? снаряди? ракети?
що вдалося налагодити з власного виробництва?

чи замінували нарешті кордон з Білоруссю??????? нарили там траншей? окопів? побудували укріплення? чи так, для галочки, з гімна і палок наліпили чорті-чого??

а-ну, відповідайте перед суспільством, що це таке???

ясно, що армія і тро тримаються на волонтерах, а ви чим зайняті???

де азовці???? ти, Маляр, писала про "вихід" і "евакуацію" і боти ще завивали "аби живі" і "дай боже", де тепер ці всі чортові боти??? і саме головне - де азовці??????
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13.06.2022 20:18 Відповісти
Вони нінащо нездатні. Замість праці відосіки,пердосіки й крадійство,зрада
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13.06.2022 20:42 Відповісти
Тепер залишилось лише придумати - як у цьому винен Порошенко ...
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13.06.2022 20:19 Відповісти
Оставшиеся 35% процентов на его совести, так сойдет?
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13.06.2022 20:29 Відповісти
Все 120%. На меньшее Боневтик не согласен. Щас достанут Медведчука и он растолкует плебсу как Порох сам единолично вывез все Броники и шлемы.
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13.06.2022 21:57 Відповісти
ще жоден зедебіл не відписався, що вина Пороха в тому є?
Дивно.
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13.06.2022 22:45 Відповісти
конечно виноват. Мало привозит

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13.06.2022 20:45 Відповісти
А ти пропонуєш Пороху відпустить бороду, натягти "бойову кофтину", сидіть у бункері, "надувать щоки" у "відосиках" і публікувать свої промови а-ля "Малая Зеля"?....
Тобі радянське слово "толкач", відоме? Це були спеціальні люди на підприємствах, які їздили по всьому Союзу і в умовах повального дефіциту всього, "проштовхували" рішення про направлення партій сировини, матеріалів і комплектуючих саме для свого підприємства, користуючись своїми власними зв"язками Так от - Порох зараз саме таким "толкачом" і працює!
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14.06.2022 05:21 Відповісти
"Мы бы могли на 100% обеспечить бронежилетами армию, но тогда наумов не смог бы вывезти с собой пару чемоданов доллара за границу".
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13.06.2022 20:20 Відповісти
Хе6р с ними, с чемоданами долларов, а вот то, что Наумов, дружбан Баклана а тот дружбан6 Вовысаныча, вывез пару чемоданов материалов на нашу агентуру, вот что самое интересное.
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13.06.2022 20:40 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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13.06.2022 21:13 Відповісти
Ну то позвільняйте кабінетних міністерських 'вояк' і їх зп на броніки, бюрократи чортові!
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13.06.2022 20:20 Відповісти
100% !!!
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13.06.2022 21:52 Відповісти
Так Резников говорил, что вы "скрытно" готовились к нападению! Т.е. наготовили. аж 50%! А, як, що не можна накопичувати на складах, то ви по домівках накопичували?!
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13.06.2022 20:22 Відповісти
більше того, вони ще згноїли тисячі броніків по справі Марченка і клістрони тримали під арештом до вчорашнього дня.
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13.06.2022 20:34 Відповісти
16 травня 2022 року - евакуація поранених героїв з Азовсталі

З Азовсталі до медичного закладу у Новоазовську евакуйовано 53 важко поранених захисників для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.
Для їхнього подальшого повернення додому буде здійснено процедуру обміну, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20220517-misto-muchenykiv-hronologiya-boyiv-u-mariupoli-ta-na-azovstali/
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13.06.2022 20:26 Відповісти
И ДЕ ОБМІН ???

не соромитесь ще піаритися в ЗМІ?
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13.06.2022 20:27 Відповісти
Здача людей у полон у Зелі називається евакуація.
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13.06.2022 21:44 Відповісти
Тобто навіть офіційно 35% на самозабезпечення.
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13.06.2022 20:28 Відповісти
Ці сраки вважають що працюють?
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13.06.2022 20:39 Відповісти
Я дико вибачаюсь, як ви збираєтесь збільшувати чисельність армії, якщо ви наявну кількість навіть вдягнути на 100% не можете? А ще ж звязок, аптечки.
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13.06.2022 20:36 Відповісти
ну так да, ми от збирали захисникам Півдня на все - на прилади бачення, на рації, на аптечки, на автомобіль. кожен день люди збирають на дрони, на тепловізори, на ліки он збирає Юсупова.
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13.06.2022 20:39 Відповісти
Та справа в тому що з кожним місяцем грошей у людей, а відповідно і у волонтерів все менше. За кордоном волонтерський ажіотаж потихеньку, але зменшується. Це нормальний процес завжди так. І от що далі ... Над цим потрібно думати вже.
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13.06.2022 20:44 Відповісти
З ціми далі пздць
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13.06.2022 20:50 Відповісти
А,де 100 відсотків? Маляр одягни 65 відсотків бронежиоета!!! Зимовий одчг,пічки,логістика з доставки в зимовий час...
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13.06.2022 20:38 Відповісти
Порошенко, холєра, возити не встигає. Йому б прискоритися.
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13.06.2022 21:14 Відповісти
Шановні! Читайте уважно що сказала заступниця міністра. Вона повідомила, що із 100% забезпечення ЗСУ 65% здійснює міністерство Оборони України. Раніше це було 50%
Тобто, раніше волонтери та спонсори, одягали 50% наших військових, зараз, вони одягають тільки 35% і ця частка зменшується. Міністерство Оборони України виходить поступово на потуги самостійно забезпечити військових без допомоги волонтерів.
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13.06.2022 20:39 Відповісти
В том-то и дело, что на 9!-й год войны и 4-й месяц активной фазы у нас до сих пор волонтёры, добровольцы, энтузиасты... Кто нам только не скидывался со всего мира, от простых пенсионеров до мировых звёзд, а у нас всё никак, всё мутные схемы крутим-вертим. Да и ещё солдату кроме броника и каски нужна хорошая экипировка и почему-то об этом никто не говорит, даже Маляр - замминистра, с которыми у нас отдельная беда
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13.06.2022 21:00 Відповісти
А можна й по іншому прочитати - через зменшення постачання волонтерами, частка МО стала 65%, проти 50% раніше. А амуніції ще більше не вистачає.
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13.06.2022 22:36 Відповісти
Це ганьба для країни, яка знаходиться в стадії війни з 2014 року!!!! Армія мала б бути забезпечена на 100 %, бо в чому воювати решті 35 % солдатів в резинових тапочках?
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13.06.2022 20:40 Відповісти
на 24 лютого у армії не було ПАЛЬНОГО, а заборгованість по зарплаті була 7 млрд грн.
броніків і касок було 0%.
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13.06.2022 20:49 Відповісти
Зима,тепло,харчування,одяг,коптери,зв'язок,егергоносії,логістика -фронт 1000км,життєзабезпечення тилу!!! Пз..а
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13.06.2022 20:54 Відповісти
Так як їдуть інтенсивні бойові дії - все це швидко виходить з ладу.
Добре забезпечення повинно перевищувати 100%.
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13.06.2022 20:47 Відповісти
Повинні бути резерви,й проміжні узли забезпесення. Розгортання,? Ці мавпи незрозуміють,коли люди гинутимуть на фронті і в тилу!!!
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13.06.2022 21:14 Відповісти
І при цьому по ленд-лізу замовляється 40 локомотивів на 250млн. баксів? Точно все гаразд з ними?
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13.06.2022 20:50 Відповісти
Так зернові потрібно вивозити,війна та голод улюблена справа чекістів.
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13.06.2022 21:02 Відповісти
асфальт ... е-бабуся... університет майбутнього...велике будівництво... мульярд дерев.. свій Голівуд...
і вишенка - 500 000 грн - новорічна премія у державних службовців....(а їх жеж до хєра і більше)
то за що було закуповувати броніки і шоломи???
і ще... марципан біля вишенки - " не нагнітайте" (цього не пробачу!!!!!)
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13.06.2022 20:50 Відповісти
вы забыли про зарплату смилянского. Премия - то на конфеты....
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13.06.2022 22:42 Відповісти
снять эту... с должности... падла... 65%... 65%... да в тюрягу ее вместе с резниковым...
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13.06.2022 20:53 Відповісти
Зняти мало,треба зчищати все гнидство,й віддавати владу військовим,інакше всі вимруть
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13.06.2022 21:16 Відповісти
Вона нічого не рішає. Рішає Єрмак.
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13.06.2022 21:37 Відповісти
Зато на 96% забезпечені коктецлем молотова!
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13.06.2022 20:59 Відповісти
Он воно що. Ось хто винен що пального нема.
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13.06.2022 21:48 Відповісти
Кто, кто ***** обеспечивает ???? То есть мало того что они Шольца поливают публично грязью за каски, так еще и выдают это за свою помощь! Давно Министр Обороны стал директором швейной фабрики?
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13.06.2022 21:03 Відповісти
Каски ненадійшли
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13.06.2022 21:24 Відповісти
За три роки не закуплено жодної каски та броніка, а б/у міністр таран поїхав послом працювати…
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13.06.2022 21:13 Відповісти
Тобто трохи більше, ніж кожного другого бійця!

"ПачимуМыНеФНАТО!?"
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13.06.2022 21:53 Відповісти
Ця тупа вівця бреше, максимум забезпечення на 54 відсотки, решта працюють волонтери, а керівництво штабів краде на всіх рівнях
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13.06.2022 22:03 Відповісти
Вона:"потреба в бронежилетах для армії ще зберігається і потрібен час, аби задовольнити цей попит". Ти оркам скажи,тщоб почекали, не стріляли артой, мінами , бо Міністерство не спроможно купити ВСУ засоби захисту.
Ви, курви, своїх дітей бз касок і броніків на передову послали б ?. Звісно, що ні. Своїх дітей ви і в повній амуніції за 50 км до передової не пустите. І скоріше за все вони " біженцями" закордоном, або на західній.
С"ки.
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13.06.2022 22:10 Відповісти
чем гордттесь...????? 65% ???? Єто зеленое дно !!!!
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13.06.2022 22:18 Відповісти
Брехня повна, щоб не волонтери то булоб як в 2014р,повна срака нажаль (((
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13.06.2022 23:50 Відповісти
Зеленского и его ZEшоблу в отставку. Вся власть военным. Иначе мы не выстоим
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13.06.2022 23:56 Відповісти
65%це якось дуже оптимістично, знайомого відправили в ЗСУ проходить навчання 2,5 неділі, мусив купити самий камуфляж, тому що немає. За броніки нема чого казати.але 5,%від зарплати 2014 року знімали з зарплатні.де гроші????? Непонятно напевно крадуть
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14.06.2022 00:00 Відповісти
Ганьба цій владі! Паскудо Зе-лена, накерував?! 73%, сподіваюсь, що ви мобілізовані і це вам невистачило забезпечення! Ну, як воно тепер, ржачно, прикольно?
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14.06.2022 00:54 Відповісти
Які 65%??? В п'яти наших мобілізованих колег (один ще 24 лютого) до цього часу нема бронежилетів і одному навіть форму не видали!!! Ми самі купували. 65% це не закупівлі міноборони- це волонтери, підприємства, товариші, сусіди.
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14.06.2022 08:12 Відповісти
І нова мутка- на хріна вам амуніція зараз, будем готуватись до зими. Суки, ненавиджу!!!!
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14.06.2022 08:15 Відповісти
Та форми вже 3 місяць нема,половина за свій кошт,половина в спортивних образно говоря,яка там броня,нема нічого, скоро й зарплати не буде,пустили слух вже, це дно,на днях на фронт,тупо на мясо
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14.06.2022 08:17 Відповісти
Ще товариш казав, він на 0, що їдять перловку та тушонку.
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14.06.2022 08:25 Відповісти
Як там справа марченка?
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14.06.2022 09:46 Відповісти
Хотя обеспечение выросло на 65 процентов. Призывникам все равно приходится самим все покупать от ботинок одежды и до прочих мелочей слава богу что автомат не надо покупать. Это обеспечение амуницией больше похоже на типичное враньё.
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14.06.2022 11:23 Відповісти
 
 