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Внаслідок застосування армією РФ заборонених касетних боєприпасів загинуло 98 людей, з них 7 дітей, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бомби,касетні

У десяти областях України правоохоронці розслідують щонайменше 183 факти застосування військовими Російської Федерації заборонених міжнародним гуманітарним правом касетних боєприпасів.

Про це повідомили в Управлінні інформаційної політики Офісу Генерального прокурора на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронці з 24 лютого розпочали 84 кримінальні провадження за фактами застосування російськими військами касетних боєприпасів.

33 кримінальні провадження – на території Дніпропетровської, 17 – у Миколаївській, 11 – у Херсонській, шість – у Донецькій, п’ять – у Житомирської, чотири – в Київській, три – у Харківській, три – у Запорізькій, по одному – в Сумській і Чернігівській областях.

Від обстрілів касетними боєприпасами на території цих областей загинули 98 людей, зі них 7 дітей, поранення зазнали 219 цивільних, у тому числі 25 дітей, повідомили правоохоронці.

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Касетні боєприпаси – це контейнери, наповнені десятками бомб, призначених для розкидання на великій території та для вибуху при влучанні, вони можуть бути випущені з землі артилерійськими системами або скинуті з літаків. Багато з них не вибухають при первинному ударі і можуть залишатися на землі роками, становлячи небезпеку для людей.

Автор: Володимир Янченко
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вміють тільки констатирувати факти і обявляти підозри олухи
штепа в який камері сидить?
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13.06.2022 20:56 Відповісти
підраhуї чортові ((
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13.06.2022 21:40 Відповісти
 
 