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США готові сприяти забезпеченню України зброєю, яку вона просить, - глава Пентагону Остін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін

Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами з різних країн готові повною мірою сприяти реалізації запиту української сторони щодо оснащення ЗСУ оборонним озброєнням для захисту власної землі від російської агресії.

Про це заявив у понеділок під час візиту до Таїланду міністр оборони США Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"США готові надати все й допомогти Україні досягти успіху", - зауважив глава Пентагону у відповідь на запитання, чи готовий Захід забезпечити запити України, зокрема, на ще одну тисячу гаубиць та 300 систем РСЗВ.

Він підкреслив, що не лише Сполучені Штати налаштовані суттєво допомогти Україні, а й багато партнерів по всьому світу. "Ми вже надали значну кількість гаубиць і великі обсяги 155-мм боєприпасів серед багатьох інших речей. Але інші країни також надіслали 155-мм гаубиці", - уточнив Остін.

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Він запевнив, що США й інші країни продовжать докладати зусиль, щоб у найкоротші терміни доставити в Україну якомога більше підтримки та допомогти ЗСУ досягти успіху. Остін зауважив, що цього тижня Сполучені Штати втретє скличуть Контактну групу з питань оборони України (так званий "Рамштайн-3"), яка, за його словами, лише збільшує кількість своїх членів.

"Ми заслухаємо безпосередньо українських лідерів на чолі з Олексієм Резніковим та попрацюємо над тим, щоб активізувати наші спільні зусилля на виконання пріоритетних вимог України щодо оборони її власної території",- зауважив глава Пентагону.

Також читайте: США прагнуть досягти дипломатичного рішення в питанні деблокування українських портів, - Пентагон
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Топ коментарі
+34
Дякуємо! Діло пахне жареним, орком
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13.06.2022 21:00
+31
одних только 155-миллиметровых стволов надо еще несколько сотен + б\к, из которых половина с газогенераторами. А на эти орудия еще надо людей обучить...
Когда не внутри процесса, то всё кажется ****************.
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13.06.2022 21:06
+26
Zелені, уявіть як ви вже всіх дістали!! 73%, засуньте свої погані язики Zелє в його немиту дупу.
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13.06.2022 21:36
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Якщо чесно, то відповідь доволі не чітка...
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13.06.2022 23:26 Відповісти
Це добре і правильно
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13.06.2022 23:34 Відповісти
Если США много будет поставлять оружия, то и другие будут много поставлять.
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13.06.2022 23:52 Відповісти
Спасибо США!
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13.06.2022 23:55 Відповісти
Опять "оборонным вооружением"
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14.06.2022 07:42 Відповісти
Помало стараєтесь
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14.06.2022 07:45 Відповісти
Заяв багато а діла дуже мало!!
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14.06.2022 08:32 Відповісти
Марно давати. Як було сказано раніше: більшість так чи інакше піде на чорний ринок.
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14.06.2022 09:16 Відповісти
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