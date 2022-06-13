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Нацполіція заблокувала виведення 200 млрд грн компаніями, що мали зв'язки з РФ і Білоруссю, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

санкции

Національна поліція України заблокувала виведення активів майже 7 тисяч компаній, які мали господарські відносини з РФ та Білоруссю.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Буквально протягом останніх 2 місяців на фінансовий контроль поставлено понад 7 тис. резидентів, які мали господарські відносини з Росією або Білоруссю , чим запобігли виведенню коштів на суму до 200 млрд гривень у зазначені країни", - сказав Єнін.

За його словами, накладено арешт на активи цих компаній на загальну суму близько 21 млрд грн.

"Ми завдали превентивного удару по російським олігархам, наклавши арешт на цінні папери їхніх банківських установ на загальну суму 12 млрд гривень. Ще є дуже довгий перелік об'єктів, які опинилися під арештом", - заявив заступник міністра.

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Автор: Володимир Янченко
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А сколько успели вывести? Наверняка больше
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13.06.2022 21:15 Відповісти
Здається, друзяка юри-алкоголіка забув повідомити у який спосіб знімається арешт.
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13.06.2022 21:18 Відповісти
А Я сейчас вам покажу
https://m.youtube.com/watch?v=RH2-8fkgsYs
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13.06.2022 21:19 Відповісти
А можна перелік тих, чиї кошти-майно арештовані..а то цифри - вони такі безлікі...а героїв треба знати в обличчя))
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13.06.2022 22:12 Відповісти
І де ці гроші? Вже поміняли хазяїв, чи лежать спочивають?
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13.06.2022 23:43 Відповісти
 
 