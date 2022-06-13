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Новини Війна в Україні
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Велика Британія (3656) добровольці (779) Воллес (212)

Міноборони Британії не має даних про кількість британців, які воюють в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бен,уоллес,воллес

Міністр оборони Британії Бен Воллес каже, що не знає, скільки британських громадян воюють в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Проста реальність така, що ми не знаємо", - сказав він депутатам у відповідь на запитання "тіньового" міністра оборони Джона Хілі.

Воллес сказав, що на початку конфлікту у лютому політики "публічно зробили заяви, щоб спробувати утримати" громадян Великої Британії від участі у війні в Україні.

Він додав, що двоє британців, захоплених у полон і засуджених до страти за боротьбу з російськими військами, "самі жили в Україні чи були наполовину українці".

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"Але щодо осіб, які вирішили з власної волі піти і воювати, окремо від Сполученого Королівства або навіть окремо від будь-якого військового персоналу Сполученого Королівства, ми не знаємо про їхню загальну кількість", - сказав Воллес.

Він додав, що це питання порушувалося перед його українським колегою декілька разів.

Як повідомлялося, речник Інтернаціонального легіону Дам’єн Магру 13 червня повідомив, що у лавах української армії воюють громадяни 55 країн, найбільше - американців і британців.
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Число большое судя по тому что я слышал от знакомых и в СМИ. Думается примерное количество бритам известно, но естественно они об этом говорить не будут.
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13.06.2022 21:31 Відповісти
Бойцы Иностранных легионов берут себе новые фио - это правило существует уже 200 лет
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13.06.2022 21:31 Відповісти
Правельно.... меньше знаєш - мійнійше спиш.
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13.06.2022 21:31 Відповісти
Короче настамнет
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13.06.2022 21:32 Відповісти
тю..інших ж тих теж нєт))) Всьо почесноку
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13.06.2022 22:01 Відповісти
скільки б не було, всі - наші!
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13.06.2022 21:54 Відповісти
Питання ? Якщо так потрібне наше Українське зерно чому ті країни сплять,, най до нас відправляють своїх добровольців зі зброєю ,не всі ж в НАТО але разом з технікою яка наприклад в Африканських країнах є совдепівсткою
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13.06.2022 22:35 Відповісти
Ну а как их посчитать ? Математика тут бессильна - путин должен это понимать: их тут есть, но немножко.
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13.06.2022 23:20 Відповісти
krasivo breshe
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13.06.2022 23:53 Відповісти
 
 