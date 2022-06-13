УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15012 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 097 101
війна (56233) Зеленський (17406)

Ми не маємо іншого вибору, ніж вибивати окупантів з усіх наших територій, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України наприкінці 110 дня війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина фронту – уже понад дві з половиною тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами.

Ми прийдемо в усі наші міста – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Енергодар, ми прийдемо в усі наші села, у яких поки що немає нашого прапора. Немає на адміністративних будівлях, хоча українських прапорів там, я впевнений, дуже багато – просто у людей, просто вдома. І ми їх уже бачили, коли люди протестували проти окупантів. І ми їх ще побачимо – побачимо всюди, коли повернемось… Ми відбудуємо все, що зруйнували окупанти. Від Волновахи до Чорткова. Бо це – Україна. І це на нашу долю випало повертати й укріплювати", - сказав Зеленський.

Також читайте: Без потужної наступальної зброї для України війна лише затягується, - Зеленський

"Прошу всіх, хто має таку можливість, поспілкуватися з людьми на окупованому півдні, на Донбасі, в Харківській області. Розкажіть їм про Україну. Скажіть їм правду. Скажіть, що буде звільнення. Скажіть це Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Манхушу. Скажіть це Горлівці, Донецьку, Луганську. Скажіть це всім в Харківській області, хто досі змушений бачити російський прапор на нашій українській землі. Скажіть їм, що українська армія точно прийде.

Звичайно, ми звільнимо і наш Крим. Прапор України знову майорить над Ялтою та Судаком, над Джанкою та Євпаторією. І нехай кожен російський чиновник, який захопив дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає: це не та земля, де їм буде мир", - наголосив президент.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+53
А ты, милок, не хочешь в начале внятно рассказать народу Украины зачем ты их так свободно сюда запустил? Мы бы очень хотели услышать всех предателей поименно.
показати весь коментар
13.06.2022 22:03
+46
Цинічне брехло,блазень!!))
показати весь коментар
13.06.2022 22:01
+32
Завтра он другое скажет. Кстати про Донецк и Севастополь стыдливо умолчал. *****...
показати весь коментар
13.06.2022 22:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Ухиляння від військової служби, накопичення награбованих беней грошей в офшорах, договорняки в Омані, зневага та переслідування майданівців, "вагнергейт", відступ на Донбасі з одночасною забороною снайперських груп, та покараннями військовослужбовців за вогонь по терористам, роззброєння добровольців доводячи їм що воно - не лох, розмінування півдня задля прокладання доріг (мабуть для пришвидшеного просування загарбників), повна відмова від оборонного замовлення, скорочення фінансування ЗСУ, згортання всіх ракетних програм, поливання брудом партнерів за попередження про неминуче повноцінне вторгнення, підготовка до шашликів, "евакуація" захисників Маріуполя, ... Ну і багато чого отак швидко і не згадаєш. А скільки ми ще не знаємо про діяння найвеличнішого? Але вже давно зрозуміло що воно каже - одне, а робить - інше.

А відтепер воно, забрехавшись само, просить українців брехати людям на окупованих територіях.

Постає питання: чи взмозі Україна довго протистояти рашці з таким верховним говнокомандуючим? І як в умовах війни Україні позбутися всієї ЗЕленої нечисті, що захопила всі гілки влади і планомірно веде до знищення українців та й самої України.
показати весь коментар
14.06.2022 09:47 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 