Ми не маємо іншого вибору, ніж вибивати окупантів з усіх наших територій, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян України наприкінці 110 дня війни з Росією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина фронту – уже понад дві з половиною тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами.

Ми прийдемо в усі наші міста – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Енергодар, ми прийдемо в усі наші села, у яких поки що немає нашого прапора. Немає на адміністративних будівлях, хоча українських прапорів там, я впевнений, дуже багато – просто у людей, просто вдома. І ми їх уже бачили, коли люди протестували проти окупантів. І ми їх ще побачимо – побачимо всюди, коли повернемось… Ми відбудуємо все, що зруйнували окупанти. Від Волновахи до Чорткова. Бо це – Україна. І це на нашу долю випало повертати й укріплювати", - сказав Зеленський.

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"Прошу всіх, хто має таку можливість, поспілкуватися з людьми на окупованому півдні, на Донбасі, в Харківській області. Розкажіть їм про Україну. Скажіть їм правду. Скажіть, що буде звільнення. Скажіть це Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Манхушу. Скажіть це Горлівці, Донецьку, Луганську. Скажіть це всім в Харківській області, хто досі змушений бачити російський прапор на нашій українській землі. Скажіть їм, що українська армія точно прийде.

Звичайно, ми звільнимо і наш Крим. Прапор України знову майорить над Ялтою та Судаком, над Джанкою та Євпаторією. І нехай кожен російський чиновник, який захопив дорогоцінну землю в Криму, пам'ятає: це не та земля, де їм буде мир", - наголосив президент.