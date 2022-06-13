На східному напрямку протягом 13 червня знищено 3 склади, 2 міномети, 1 БМП та 48 окупантів, - ОТУ "Схід"
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Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 13 червня, наші воїни знищили: особового складу – 48; БМП – 1; спеціальна техніка – 1; мінометів – 2; АТТ – 2; БПЛА – 1; склад з б/п – 2; склад з ПММ – 1".
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Будь ласка, зачекайте...
даються такі бої і знищення стільки техніки і орків !!
Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
БТГр-ы и ТГр из состава:
- 218-го и 80-го тп
- 155-й и 61-й обрМП
- практически весь 6-й "козлячий" им. Платова омсп 2-го АК
- во втором эшелоне (резерве) 57-й и 60-й омсбр
- 70-й омсп
- подразделения 31-й одшбр и 76-й вдд
- и потрёпанные батальоны двух бригад 1-го АК (по 2 с каждой), 1-й и 100-й омсбр.
Концентрация российских и бабуинских войск тут - впечатляющая... и уступает лишь Изюмской группировке.
Помечтаю - несколько залпов хаймарсов по оперативному тылу\логистике\складам в Попасной, Новоалександровке, Первомайском поломало бы наступательный запал как в северном направлении на Врубовку и Николаевку, так и на южном направлении на рокаду М-03.
Так де ж их взять (((