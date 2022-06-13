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ЗСУ (5693) склад (150)

На східному напрямку протягом 13 червня знищено 3 склади, 2 міномети, 1 БМП та 48 окупантів, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

схід,оту

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 13 червня, наші воїни знищили: особового складу – 48; БМП – 1; спеціальна техніка – 1; мінометів – 2; АТТ – 2; БПЛА – 1; склад з б/п – 2; склад з ПММ – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На східному напрямку протягом 12 червня знищено 18 окупантів, 1 міномет, 1 склад з боєприпасами, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович
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Ви стоїте, через контузії, виривається з землі,вгризаєтесь в землю....за каждий дім за село,за місто...за Україну. Тримайтесь
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13.06.2022 22:23 Відповісти
Гарний врожай. Так тримати!
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13.06.2022 23:00 Відповісти
Пишаємось Вами , наші дорогі захисники і розуміємо , як Вам важко
даються такі бої і знищення стільки техніки і орків !!

Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼💪✊🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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14.06.2022 00:24 Відповісти
состав самой Попаснянской группировки:

БТГр-ы и ТГр из состава:

- 218-го и 80-го тп

- 155-й и 61-й обрМП

- практически весь 6-й "козлячий" им. Платова омсп 2-го АК

- во втором эшелоне (резерве) 57-й и 60-й омсбр

- 70-й омсп

- подразделения 31-й одшбр и 76-й вдд

- и потрёпанные батальоны двух бригад 1-го АК (по 2 с каждой), 1-й и 100-й омсбр.

Концентрация российских и бабуинских войск тут - впечатляющая... и уступает лишь Изюмской группировке.

Помечтаю - несколько залпов хаймарсов по оперативному тылу\логистике\складам в Попасной, Новоалександровке, Первомайском поломало бы наступательный запал как в северном направлении на Врубовку и Николаевку, так и на южном направлении на рокаду М-03.
Так де ж их взять (((
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14.06.2022 01:22 Відповісти
 
 