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Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Російський безпілотник скинув боєприпас на жителів Сумщини. Внаслідок вибуху 1 людина загинула, 2 поранено.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький 01

"Майже о 14 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув...", - написав чиновник у фейсбуці.

Крім того, Сумщину двічі обстріляли з мінометів з території РФ.

Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький 02
Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький 03

Також читайте: Зранку Сумщину двічі обстріляно із міномета з російської території. Зафіксовано понад 30 вибухів, - Живицький

Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький 04

"Після 12 годин росіяни відкрили мінометний вогонь, 14 вибухів. Есманська громада.

Близько 17 години Великописарівську громаду обстріляли з мінометів, 30 прильотів", - повідомив Живицький.

Також читайте: Росіяни бомбили з дрона й обстріляли з артилерії громаду на Сумщині, - Живицький

Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький 05
Безпілотник рашистів скинув гранатометний постріл на жителів Сумщини. 1 людина загинула, 2 поранено, - Живицький 06

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Доки не почнуть горіти кацапські селища, війна не закінчиться. Білгород має стати другим Маріуполем.
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13.06.2022 22:33
+12
якщо ми не почнемо знищувати цю нечисть на їхній території - це буде продовжуватися вічно
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13.06.2022 22:36
+8
Я так понял бинокль беспилотник высматривать на одной из самых протяженных границ со свинособакией , и с ака его сбивать? Сразу видно профессионала.
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13.06.2022 22:37
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Тероборона має такі речі контролювати. Бінокль та АК - більше нічого не треба.
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13.06.2022 22:26 Відповісти
Я так понял бинокль беспилотник высматривать на одной из самых протяженных границ со свинособакией , и с ака его сбивать? Сразу видно профессионала.
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13.06.2022 22:37 Відповісти
Фантастика. Простіше зробити на прикордонній до нас території росії випалену заміновану пустош яку назвати дмз.
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13.06.2022 22:50 Відповісти
Там інша проблема була. В новинах цього не озвучать.
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13.06.2022 22:56 Відповісти
Яка саме?
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13.06.2022 23:56 Відповісти
Мрази. Пользуются тем, что война не объявлена, и у нас есть формальные проблемы с ударами по территории запоребрика.
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13.06.2022 22:27 Відповісти
Так почему она не бьявлена⁉️Если война , террор действительно начата паРашей и это факт !
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13.06.2022 22:39 Відповісти
Мабудь не на часі, та і союзники поки що не розуміють, що з цілями на території рашки робити..

Положення Гаазької конвенції не втратило своєї чинності. Проте, згідно з визначенням агресії, прийнятим на 29-й сесії Генеральної Асамблеї ООНу 1974 р., оголошення війни, що не є актом самозахисту, відповідно до статті 51 Статуту ООН, не може вважатися фактом, що перетворює незаконну війну на правомірну. Початок агресивної війни без її оголошення є обставиною, що обтяжує та підвищує відповідальність агресора.

В статті 3, яка дає визначення агресії, написано, що актом прямої агресії, незалежно від того, чи була оголошена війна, чи ні, є:
вторгнення або напад збройних сил держави на територію інших держав, або будь-яка військова окупація, який би тимчасовий характер вона не мала, що є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка із застосуванням сили анексія території іншої держави або частини її;бомбардування збройними силами держави території іншої держави або застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;блокада портів або узбережжя держави збройними силами іншої держави;напад збройними силами держави на сухопутні, морські або повітряні сили або морські і повітряні флоти іншої держави;застосування збройних сил однієї держави, що знаходяться на території іншої держави за згодою з державою, що їх приймає, з порушенням умов, передбачених в угоді, або будь-яке продовження їхнього перебування на такій території після припинення дії угоди тощо.
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13.06.2022 22:43 Відповісти
Дякую за ґрунтовну відповідь. Видно, що вторгнення підходить під визначення агресії (чи прямої агресії). Але незрозуміло із цього визначення, чи маємо ми юридичне право зараз, без оголошення війни, обстрілювати територію агресора (як самозахист). Також неясно, що б змінилось, якщо ми б оголосили війну зі свого боку (щоправда, це було б логічно робити 24 лютого або навіть у 2014 році, у відповідь на анексію Криму).
ІМХО, на оголошення (скоріше, на неоголошення) війни з нашого боку впливають не тільки прямі юридичні фактори, а й те, що це було б додатковим мотивуючим фактором для орків та уможливило б повну відкриту мобілізацію під гаслом на кшталт (мовою оригіналу) "Вставай, страна огромная". Ну, і Ви слушно зауважили, що наші союзники поки не готові (точніше, не всі з них готові) дозволити з їх зброї наносити удари по запоребрику - ескалація конфлікту і т.д.. Нам тут більш-менш очевидно, що вихід конфлікту за межі України - це лише питання часу, але частина Заходу (хоча й допомагає нам - якщо не зброєю, то фінансово та/або приймаючи біженців - навіть Угорщина) все ще сподівається пропетляти. Хай тим лідерам насняться Черчіль з Чемберленом, і кожну ніч хай сняться.
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14.06.2022 01:13 Відповісти
Пояснюю - обстрілювать ми можемо Однак, не "територію", а конкретні військові цілі В першу чергу ті, які безпосередньо здійснюють агресивні дії По нас веде вогонь артилерія (і міномети) Дають кілька залпів з закритих позицій На це витрачають до 10 хвилин максимум Потім звертаються і від"їжджають з позиції Скажи - у тебе вистачить часу, щоб піднять дрон і обстежить місцевість, щоб виявить позицію артилерії за цей час? А потім передать координати своїм артилеристам, а ті навели гармати і вистрелили? (враховуючи, що час на звертання батареї 120мм мінометів - найбільш частої зброї, якою обстрілюють - ТРИ ХВИЛИНИ! Це армійський норматив! ПИТАЮ - ВСТИГНЕШ?
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14.06.2022 07:04 Відповісти
Доки не почнуть горіти кацапські селища, війна не закінчиться. Білгород має стати другим Маріуполем.
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13.06.2022 22:33 Відповісти
І чим ми будемо тоді відрізняться від кацапів? Кольором прапора на техніці і формі?
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14.06.2022 07:07 Відповісти
якщо ми не почнемо знищувати цю нечисть на їхній території - це буде продовжуватися вічно
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13.06.2022 22:36 Відповісти
Скільки за це було спалено сараїв параші та вбито гоблінів? 100? 1000? Жодного, а отже скоро росіяни зроблять щось гірше..

Росіян треба карати інакше вони будуть що раз більше підіймати ставки.
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13.06.2022 22:48 Відповісти
І наголошу якщо що то це не ми, а борці з терором чи ще хтось - тобто невідомі іноземці які карають світове зло за терор симетричними методами.
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13.06.2022 23:09 Відповісти
А почему СБУ не устраивают теракты на территории РФ?Я против того,чтобы бомбить мирных жителей.Но военные объекты,заводы,склады с гсм и боеприпасами нужно взывать по всей России .Им можно было уничтожить наши НПЗ ,а нам нельзя???А там есть чему гореть .Только так наносить урон врагу на его же территории....
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13.06.2022 22:51 Відповісти
партнеры наверно посоветовали. берегут лицо *****
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13.06.2022 23:00 Відповісти
Це не теракти, а диверсії. Самогубців не так і багато. Тому і диверсій обмаль. А от були б крилаті ракети в достатній кількості, чи ударні дрони, то можна і навіть потрібно було б відповідати на агресію.
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14.06.2022 00:01 Відповісти
А на той территории есть мирные жители? Это те самые, которые по телефону оркам говорят как надо грабить, насиловать и мочить хохлов?
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14.06.2022 00:32 Відповісти
Ти не плутай "теракт" з "диверсією проти військово-економічного потенціалу противника"! Поналазите, неуки, на форум і "вумічаєте" один перед одним, вихваляючись своїм "антілєктом"!
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14.06.2022 07:10 Відповісти
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13.06.2022 22:52 Відповісти
Есть очень простой выход - Зеленского туда с зонтиком .
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13.06.2022 23:10 Відповісти
Парасоля,то фішка Верещук- не відбирайте її у неї...
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14.06.2022 06:19 Відповісти
 
 