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Німеччина (4513) Зеленський (17406) Шольц Олаф (716)

Шольцу потрібно відмовитись від спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

олаф,шольц

Президент України Володимир Зеленський розкритикував намагання канцлера Німеччини Олафа Шольца "зберегти рівновагу" у відносинах між Києвом і Москвою.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Він (Шольц) та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією", – вважає Зеленський.

Президент України також закликав канцлера бути більш однозначним у відносинах із Україною.

На думку глави держави, підхід Берліна, за якого потрібно продовжувати відносини з Києвом і Москвою так, щоб це якомога менше зашкодило Берліну, є хибним.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина робить для підтримки України не менше, ніж Велика Британія, - Шольц

Коментуючи можливий приїзд Шольца в Україну, Зеленський заявив, що він не повинен обмежуватися фотографіями. На думку президента України, глава уряду ФРН має оголосити під час візиту про збільшення підтримки України та кандидатського статусу в ЄС. Також Зеленський сподівається на посилення санкцій проти Росії.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Шольц хоть пытается балансировать, а квартальная шобла точно играет на стороне Куйла.
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13.06.2022 22:56
+22
сьогодні боневтік дав громадянство України автору студії 95 жідкову. тому самому "тамбовському вовку". Котрий є автором славетних монологів зеленського про "Україну-повію", "синьор-голодомор" та "томос-термос". ура!
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13.06.2022 22:55
+16
Боже, яке кончене!
Воно вважає себе крутішим за Наполеона, дозволяючи собі такий тон у дипломатичних зносинах - вказує лідеру великої й впливової держави, що має робити він та очолюваний ним уряд. Так це не працює!
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13.06.2022 23:00
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сьогодні боневтік дав громадянство України автору студії 95 жідкову. тому самому "тамбовському вовку". Котрий є автором славетних монологів зеленського про "Україну-повію", "синьор-голодомор" та "томос-термос". ура!
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13.06.2022 22:55 Відповісти
ЗЕздець.
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13.06.2022 22:58 Відповісти
может житков хочет на контракт в ЗСУ...
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13.06.2022 23:25 Відповісти
он хочет ********! напрашивается уже много лет

он сценарист говносериала "Слуга народа" кроме прочего. автор всех этих ******** идей
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14.06.2022 00:33 Відповісти
На тлі збереження у вру антиукраїнської рашистської опзж якось не дивує(((
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14.06.2022 07:18 Відповісти
Шольц хоть пытается балансировать, а квартальная шобла точно играет на стороне Куйла.
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13.06.2022 22:56 Відповісти
Некоторым генералиссимусам надо просто перестать *******.
Или Беня поставил Вовику задачу разругаться вдрызг ?
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13.06.2022 23:15 Відповісти
Отак! А ви думали ! Наш квартальний зе всіх лідерів світових держав повчить і тут же знову буде принизливо випрошувати зброю та думаючи, що вони не знають за його дороги, асфальт і майже 3 роки втраченого часу на підготовку ЗСУ і країни до війни. Це просто жах - навіть з тією його щоденною мовою!
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13.06.2022 23:58 Відповісти
Олег Леусенко

ЗЕ позбулися Денісової, бо московіти хочуть обміняти розслідування по насильству проти жінок та дітей на життя азовців, яких здав Зеленський. + заяви захарової з вимогою пробачень від Денісової, замовчується інфа про злочини рашистів в окупації. Тре щось робити із ZЕфілією кремля
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13.06.2022 22:57 Відповісти
Зеленський, як самурай, використовує техніку тисячи порізів Україні, кожен день.
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13.06.2022 23:05 Відповісти
Він не самурай, а шлімазл!
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13.06.2022 23:08 Відповісти
...до того ж кріворогий
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14.06.2022 00:34 Відповісти
Х..лу уже давно по..й как видят его и его армию за границей. И на это он точно не поменяет азовцев. Думаю, азовцев не отпустят до окончания войны, и будут пытаться обработать как Савченко. Потом отпустят. Преступления на оккупированных территориях уже почти все задокументированы, потому о них и не говорят о новых. Как что- то еще находят, то говорят.
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14.06.2022 00:40 Відповісти
не мели дурниць. савченко ніхто не обрабатував, вона такою ******** була і до 2014-го. просто по г+г цього не показував
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14.06.2022 07:22 Відповісти
Боже, яке кончене!
Воно вважає себе крутішим за Наполеона, дозволяючи собі такий тон у дипломатичних зносинах - вказує лідеру великої й впливової держави, що має робити він та очолюваний ним уряд. Так це не працює!
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13.06.2022 23:00 Відповісти
100%!!! Як на мене, ВОНО працює проти України!
... Ми ж їх просимо нам допомогти! Просимося в ЄС! Вони сотні тисяч людей наших годують і опікають!
А ВОНО хамить демонстративно ,як гопник з підворотні!...
Для нас кожна копійка - врятовані життя, а така поведінка в дипломатіі - це ПОНТИ ДЕШЕВІ!...
З таким " політиком" і говорити не будуть!...
Сором за такого президента! Повна ганьба!
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13.06.2022 23:15 Відповісти
Шольца сейчас можно легко в дипломатичском дискурсе посадить на бутьілку, но зеля єтого сделать не может, потому что спичрайтерьі у него такие же тугие как и он сам.
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13.06.2022 23:17 Відповісти
Сам ти кончене. Шольц фінансує *****, а ***** вбиває українців.
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13.06.2022 23:19 Відповісти
У Німеччині заявили, що через постачання зброї Україні швидко вичерпали свої резерви

У них мабудь нічого немає, все розікрали
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13.06.2022 23:03 Відповісти
Исчо один любитель пропетлять. Пример Луки заразителен.
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13.06.2022 23:10 Відповісти
У Шольца выгодные контракты на поставку газа/нефти, которую у них мы будем закупать по спотовым ценам (щас вроде больше 1к$). Обычный прагматизм и планирование действий, он нам ничем не обязан или мы договора какие-то с Германией заключали?
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13.06.2022 23:07 Відповісти
ВАЗеленський роздає поради? Серйозно?
До п'ятниці плісняві не заспокояться з бикуванням, в намаганні зірвати затвердження кандидатского статусу для України і наверненні німців до співпраці з кацапами.
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13.06.2022 23:07 Відповісти
вы плохо видите? он не раздает советы - он ТРЕБУЕТ.
Должен, должен, Должен...
Шольц щас развернется и не приедет и х.. наши оружие получат
гандон зеленый..
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13.06.2022 23:41 Відповісти
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13.06.2022 23:21 Відповісти
Шольц, - он парєнь нє плохой, только сситься і глухой.
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13.06.2022 23:34 Відповісти
Як кажуть у нас в Одесі: неможливо бути одночасно однією дупою на двух базарах.
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13.06.2022 23:40 Відповісти
Ну таки хорошо, на двух нельзя - а на трёх?
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14.06.2022 00:40 Відповісти
краще б ти не патякав
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14.06.2022 09:23 Відповісти
 
 