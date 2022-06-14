Шольцу потрібно відмовитись від спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський розкритикував намагання канцлера Німеччини Олафа Шольца "зберегти рівновагу" у відносинах між Києвом і Москвою.
Про це Зеленський сказав в інтерв’ю ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Він (Шольц) та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією", – вважає Зеленський.
Президент України також закликав канцлера бути більш однозначним у відносинах із Україною.
На думку глави держави, підхід Берліна, за якого потрібно продовжувати відносини з Києвом і Москвою так, щоб це якомога менше зашкодило Берліну, є хибним.
Коментуючи можливий приїзд Шольца в Україну, Зеленський заявив, що він не повинен обмежуватися фотографіями. На думку президента України, глава уряду ФРН має оголосити під час візиту про збільшення підтримки України та кандидатського статусу в ЄС. Також Зеленський сподівається на посилення санкцій проти Росії.
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он сценарист говносериала "Слуга народа" кроме прочего. автор всех этих ******** идей
Или Беня поставил Вовику задачу разругаться вдрызг ?
ЗЕ позбулися Денісової, бо московіти хочуть обміняти розслідування по насильству проти жінок та дітей на життя азовців, яких здав Зеленський. + заяви захарової з вимогою пробачень від Денісової, замовчується інфа про злочини рашистів в окупації. Тре щось робити із ZЕфілією кремля
Воно вважає себе крутішим за Наполеона, дозволяючи собі такий тон у дипломатичних зносинах - вказує лідеру великої й впливової держави, що має робити він та очолюваний ним уряд. Так це не працює!
... Ми ж їх просимо нам допомогти! Просимося в ЄС! Вони сотні тисяч людей наших годують і опікають!
А ВОНО хамить демонстративно ,як гопник з підворотні!...
Для нас кожна копійка - врятовані життя, а така поведінка в дипломатіі - це ПОНТИ ДЕШЕВІ!...
З таким " політиком" і говорити не будуть!...
Сором за такого президента! Повна ганьба!
У них мабудь нічого немає, все розікрали
До п'ятниці плісняві не заспокояться з бикуванням, в намаганні зірвати затвердження кандидатского статусу для України і наверненні німців до співпраці з кацапами.
Должен, должен, Должен...
Шольц щас развернется и не приедет и х.. наши оружие получат
гандон зеленый..