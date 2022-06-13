"Вихлоп - 2 секунди розрив", - окупований Донецьк розстрілюють із гармат російські військові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Журналіст Денис Казанський оприлюднив думки мешканців окупованого Донецьку, які підтверджують той факт, що місто обстрілюють росіяни
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Казанський зазначив: "Сьогодні по Донецьку цілий день завдавали артударів. Причому самі жителі фіксують, що стріляють практично із самого Донецька. На відео здивованого донеччанина чітко чутно мінус - і відразу приліт через 2 секунди.
Ситуація просто один на один із тією, що була в Луганську у 2014. По центру Донецька б'ють із території, підконтрольної окупантам. Вихідні з лінії фронту не було б чути у центрі міста".
Журналіст продовжив: "Навіть ДНРівці визнають, що діється щось незрозуміле (хоча насправді зрозуміле).
Так званий депутат народної ради ДНР Олег Фролов (на фото) пише: "Вихлоп - 2 сек. розрив. Я тупо не розумію, що відбувається"
Коментарі до його посади теж характерні – місцеві усі розуміють. Як і 2014 року, Донецьк обстрілюють самі росіяни. ЗСУ за всі роки війни таких ударів по центру Донецька ніколи не завдавали".
Будь ласка, зачекайте...
Не хочет гордый народ Макеевки кормить весь Донецк. Вот и ******.
Да, кацапы?
іальцевская народная рєспубліка
А тут (по звуку) відстань між гарматою і вибухом - кілометрів два Не більше!
- 8 лет дамбили Бамбас.
Вони різниці не помічають.
Даремно зраджували Україну, воювали за руських і відсмоктували кадировцям.
Потрібно було слухати Новодворську у далекому 2014-му☝
Одужуйте i велика подяка Вам та всiм Захистникам Украини! 💙💛
Обстріли щ ціллю мобілізувати більше м'яса.... але вже й це хрін діє.... не дуже бажають "дамбасНєПаставітьНаКалєні"
воюватиподихати за ідеї шизонутого зуйла та рашистов.
на восьмому році війни
- Дідо, а правда, що у тебе під стріхов захований автомат?
- Та ні, онуче, це брехня.
- А правда, що у тебе в городі кулемет закопаний?
- Та ні, брехня це все.
- А правда, що у тебе на горищі ціла гармата стоїть?
- Ось чого нема - того нема.
"В СК России назвали общее число погибших в Донбассе мирных жителей
СК России: за восемь лет в ДНР и ЛНР погибли более 2,6 тыс. мирных жителей
https://iz.ru/1295778/2022-02-23/v-sk-rossii-nazvali-obshchee-chislo-pogibshikh-v-donbasse-mirnykh-zhitelei