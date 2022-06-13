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Донецьк (865) обстріл (20980) Казанський Денис (303)

"Вихлоп - 2 секунди розрив", - окупований Донецьк розстрілюють із гармат російські військові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,донецьк

Журналіст Денис Казанський оприлюднив думки мешканців окупованого Донецьку, які підтверджують той факт, що місто обстрілюють росіяни

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Казанський зазначив: "Сьогодні по Донецьку цілий день завдавали артударів. Причому самі жителі фіксують, що стріляють практично із самого Донецька. На відео здивованого донеччанина чітко чутно мінус - і відразу приліт через 2 секунди.

Ситуація просто один на один із тією, що була в Луганську у 2014. По центру Донецька б'ють із території, підконтрольної окупантам. Вихідні з лінії фронту не було б чути у центрі міста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові обстріляли центр Донецька для "картинки" у ЗМІ, - ЦПД

Журналіст продовжив: "Навіть ДНРівці визнають, що діється щось незрозуміле (хоча насправді зрозуміле).

Так званий депутат народної ради ДНР Олег Фролов (на фото) пише: "Вихлоп - 2 сек. розрив. Я тупо не розумію, що відбувається"

Коментарі до його посади теж характерні – місцеві усі розуміють. Як і 2014 року, Донецьк обстрілюють самі росіяни. ЗСУ за всі роки війни таких ударів по центру Донецька ніколи не завдавали".

Вихлоп - 2 секунди розрив, - окупований Донецьк розстрілюють із гармат російські військові 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+57
Так а чё? Народ Макеевки не имеет права на самоопределение?
Не хочет гордый народ Макеевки кормить весь Донецк. Вот и ******.
Да, кацапы?
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13.06.2022 23:09
+49
2-3 сек- ****** даже не из Макеевки, а тупо из Донецка в Донецк. Ну, местным овощам так и надо. "Нас @бут, а мы крепчаем"- рабское быдло.
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13.06.2022 23:20
+36
донецькі так і залишилися для росіян хохлами - яких на бійню та в гній не шкода.

Даремно зраджували Україну, воювали за руських і відсмоктували кадировцям.

Потрібно було слухати Новодворську у далекому 2014-му☝

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13.06.2022 23:22
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А як же! Вісім років укропи ******** Даунбас.
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13.06.2022 23:04 Відповісти
Это они пока пристреливают точки и локацию и тренируются а вот когда будут покидать Донбасс О!!! тогда держитесь....
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13.06.2022 23:57 Відповісти
это да, уходя будут гасить свет
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14.06.2022 00:39 Відповісти
"Уходя гасите всех!" - это наша просьба оккупантам!
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14.06.2022 13:04 Відповісти
Так а чё? Народ Макеевки не имеет права на самоопределение?
Не хочет гордый народ Макеевки кормить весь Донецк. Вот и ******.
Да, кацапы?
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13.06.2022 23:09 Відповісти
2-3 сек- ****** даже не из Макеевки, а тупо из Донецка в Донецк. Ну, местным овощам так и надо. "Нас @бут, а мы крепчаем"- рабское быдло.
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13.06.2022 23:20 Відповісти
Дебіальцевская народная рєспубліка
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13.06.2022 23:38 Відповісти
Даунеская публика.
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13.06.2022 23:44 Відповісти
Гарантую - так воно і є! Ми більше місяця під обстрілами сиділи Орки били з гаубиць Так моя дружина навчилася вичислять відстань звідки б"ють Каже: "Лежу в ліжку Чую вдалині "Бух!" ***** - "Один два три.... десять!" "Бабах!" Ясно - десь з-під Товстолісу стріляють!"
А тут (по звуку) відстань між гарматою і вибухом - кілометрів два Не більше!
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14.06.2022 05:06 Відповісти
класическая методичка орков на то зачем рашисты бомбят Украину- Где вы были 8 лет, пока бомбили Донбасс и гибли дети? Разберемся
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13.06.2022 23:10 Відповісти
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13.06.2022 23:33 Відповісти
на лаврова похож
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14.06.2022 14:10 Відповісти
Ой, а шо такоє? Ми ж начебто вісім років домбіли бамбас, ви повинні були звикнути
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13.06.2022 23:13 Відповісти
Восєм лєт долбілі драм-енд-бас
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13.06.2022 23:39 Відповісти
"Нас убєвают" це ж наслідок дурні ви тупі даунецькі, а наслідок це того, що ви колись не дали відпір кацапам і в більшості були байдужі до того , що відбувалось , а от і пожинаєте і війну і позор одночасно... і це тільки початок
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13.06.2022 23:17 Відповісти
у этого закадрового комментатора другого выхода нет, как только быть убитым. Либо кацапским снарядом прямо в Донецке, либо украинским под Изюмом. Обычный исход для *********.
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13.06.2022 23:21 Відповісти
Восім лєт бабмбілі данбас. Візьму собі на замітку для кацапні.
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13.06.2022 23:21 Відповісти
Пишіть:
- 8 лет дамбили Бамбас.

Вони різниці не помічають.
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14.06.2022 08:46 Відповісти
донецькі так і залишилися для росіян хохлами - яких на бійню та в гній не шкода.

Даремно зраджували Україну, воювали за руських і відсмоктували кадировцям.

Потрібно було слухати Новодворську у далекому 2014-му☝

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13.06.2022 23:22 Відповісти
ніпанятка просто, всё можно ж было порешать. ненавиджу ******* східняків, зараз родичі звідти приїхали, талдичать те саме. ніпанятная сітуация, ходять шукають роботу,. але з їх ніпанятними їбалами ніхто на неї не бере. сітуация ніпанятная у них
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13.06.2022 23:22 Відповісти
Не пощастило тобі з родичами,співчуваю. Я сам ,,східняк,, і рідня у мене нормальна. Таких бандерівців як вони, і серед ,,західняків,, ще пошукати треба! З 15-го по18-й я в окопах під рідним Донецьком грязюку місив. І цього разу 24-го ввечорі був вже у своїй бригаді, 27-го перший бій,а 1-го квітня зловив дві кулі. До цьго часу ще не оклигав,але як тільки зможу знову візьму зброю до рук. Пропоную тобі підти зі мною в окопи,може тоді зміниш своє ставлення до ,,східняків,..А гнид і серед ,.західняків,, вистачає!
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13.06.2022 23:54 Відповісти
Все ж-таки серед нас, східняків, більше бидла. Ніхто ж не говорить, що на Донбасі тільки бидло, а на заході всі націоналісти. Це в основному так, але не абсолютно. Я б радив західнякам ставитися до наших донбаських біженців з упередженням. Якщо трапляться нормальні донбасівці - то й добре. Я, коли ще в радянські часи бував на заході, вів себе чемно і ніхто мене не ображав. Та і 8 місяців тому - на відкритті меморіалу полеглим воїнам УПА - теж було приємно спілкуватися з місцевими. Там, на заході України, можна відпочити від донбаського бидла. Повторюю: я не вважаю всіх донбасівців бидлом, бо ми до 2014-го року проводили у Донецьку проукраїнські заходи - навіть 13.03.2014, коли "русскімі" було вбито троє наших патріотів і з півсотні побитих-скалічених. Але в основному Донбас зіпсутий. https://youtu.be/LEr_v2MZPUI
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14.06.2022 10:05 Відповісти
Храни Вас та всю Вашу рiдню, наш Любячий Господь! 🙏🙏🙏
Одужуйте i велика подяка Вам та всiм Захистникам Украини! 💙💛
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14.06.2022 12:01 Відповісти
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13.06.2022 23:23 Відповісти
Акуратненько так виглядає Донецьк після 8 років безперервних бомбардувань...
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14.06.2022 05:20 Відповісти
Ми восємь лєт дамбілі бамбас, а у них навіть вікна скотчем не заклеєні у багатоповерхівках.
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14.06.2022 06:31 Відповісти
дошло через 8 лет войны
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13.06.2022 23:28 Відповісти
Вряд ли...
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14.06.2022 12:04 Відповісти
Долетело!
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14.06.2022 13:07 Відповісти
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13.06.2022 23:32 Відповісти
Ну мразь на передньому плані сидить
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13.06.2022 23:35 Відповісти
Обстрел своих территорий и подконтрольных кремлю территорий Украины производится с целью срыва поставок оружия Украине.
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14.06.2022 00:10 Відповісти
Та наче то впливає на щось.
Обстріли щ ціллю мобілізувати більше м'яса.... але вже й це хрін діє.... не дуже бажають "дамбасНєПаставітьНаКалєні" воювати подихати за ідеї шизонутого зуйла та рашистов.
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14.06.2022 00:30 Відповісти
боже ! бомби домбас
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14.06.2022 00:20 Відповісти
Бажали, кликали рюзькій "мірь" от він й прийшов..... "їжте не заляпайтесь".
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14.06.2022 00:28 Відповісти
...восим лет дамбили бамбас ...
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14.06.2022 00:49 Відповісти
8 лет бомбили-бомбили, а вот прям совсем бомбить стали
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14.06.2022 01:02 Відповісти
Если б эти, даже не знаю как цензурно их назвать, не орали "путин введи" 8 лет назад, то сейчас бы не были заложниками всего этого. Неужели до них до сих пор до них не доходит, что северная нигерия - это враг, который их использует как расходный материал
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14.06.2022 01:07 Відповісти
цензурно - *******. Долбоёбы - это уже нецензурно.
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14.06.2022 01:42 Відповісти
А ти помітив - "адміни" перестали банить за нецензурщину! Не виключено - що і моє пряме прохання до них свою роль зіграло - людям треба вихлюпнуть емоції під час війни!
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14.06.2022 04:58 Відповісти
Мене Фейсбук заблокував на 7 днів за фразу, в якій є слово "мockaль". Інших ніяких підозрілих слів нема. Я подав оскарження. Шкода, що не можна спілкуватися наживо з адміністратором Фейсбуку - я б порадив йому читати Шевченка, щоб там знайти це слово.
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14.06.2022 10:13 Відповісти
Это да. Не то что было несколько лет назад. Теперь мне стало значительно легче переводить свою эмоциональность в эмотивность, а эмотивная функция важна для репрезентации моих эмоций и побуждения подобных эмоций у читающего. А эмотивная лексика моих коментов, таким образом, не просто имеет в своем значении коннотативный, эмоционально-экспрессивный компонент, но и демонстрируя чувства и эмоции, вызывает ответную реакцию, сходную с репрезентируемой мною. И если админы вняли твоим просьбам, то вам всем большая благодарность за возможность называть вещи и процессы своими именами.
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14.06.2022 13:40 Відповісти
Це ***** ******* із градов
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14.06.2022 01:09 Відповісти
Кончєні уроди.
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14.06.2022 03:04 Відповісти
Лошары..дали втянуть свой регион под молох недоимперии
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14.06.2022 03:07 Відповісти
Изменники получили то что заслужили . Поделом тварям.
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14.06.2022 06:51 Відповісти
Що Ви розумієте? Це "дружні" снаряди, вони "рускій мір" несуть, і свистять вони лагідніше, і взриваються якось по-дружньому, не так як "бандерівські" 8 років поспіль.)
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14.06.2022 06:56 Відповісти
ну і що йому там " не понятно"
на восьмому році війни
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14.06.2022 08:06 Відповісти
Та нічого вони не зрозуміли. Допоки вони будуть ситі, за рухунок українського платника податків, до тих пір вони будуть фанатами рузьке миру, бо на ситий шлунок погано мізки працюють. А от як тільки Україна перестане їм платить, враз порозумнішають!
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14.06.2022 09:25 Відповісти
Шо, падлы? Теперь не пАнимаем? Асвабадитетели пришли. Асвабаждают. До полного уничтожения. Кому нужны предатели?
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14.06.2022 09:41 Відповісти
Путин ещё в 2010 сказал что Даунбасс это шахтерская алкашня и быдлотня.И как можно звать руззкий мир если тебя даже президент недороссии унижает???Они действительно дауны.Позвали смерть и разрухув Украину а сейчас ноют что их бомбят .
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14.06.2022 09:54 Відповісти
8 років бомбили, а тепер точно почали бомбити. Пригадується анекдот:
- Дідо, а правда, що у тебе під стріхов захований автомат?
- Та ні, онуче, це брехня.
- А правда, що у тебе в городі кулемет закопаний?
- Та ні, брехня це все.
- А правда, що у тебе на горищі ціла гармата стоїть?
- Ось чого нема - того нема.
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14.06.2022 10:20 Відповісти
😁😂
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14.06.2022 12:07 Відповісти
"Нас убівают, нас убівают. Так нас убівают". Тю! За 8 років пора б і звикнути, загартуватися. Вас же всі 8 років ********?
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14.06.2022 10:31 Відповісти
За ВОСЕМЬ лет !!!

"В СК России назвали общее число погибших в Донбассе мирных жителей

СК России: за восемь лет в ДНР и ЛНР погибли более 2,6 тыс. мирных жителей
https://iz.ru/1295778/2022-02-23/v-sk-rossii-nazvali-obshchee-chislo-pogibshikh-v-donbasse-mirnykh-zhitelei
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14.06.2022 11:36 Відповісти
 
 