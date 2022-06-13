У боях на Донбасі українська армія та розвідка тактично переграють ворога, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у боях на Донбасі українська армія та розвідка переграють російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення президента.
За словами глави держави, українські військові вже звільнили понад 1 тис. населених пунктів від російської окупації, зупинили наступ окупаційних військ на півдні країни.
"У боях на Донбасі, а вони точно увійдуть у військову історію, як одна з найжорстокіших битв у Європі та за Європу, українська армія та наша розвідка таки тактично переграють російських військових. І це незважаючи на значну перевагу росіян у кількості техніки, а особливо – в артилерійських системах", - заявив Зеленський.
Водночас, за його словами, ціна цієї битви для українців є дуже високою.
"Вона просто страшна. І ми щодня звертаємо увагу на те, що лише достатня кількість сучасної зброї та артилерії для України забезпечить нашу перевагу і, зрештою, кінець російським знущанням над українським Донбасом", - зазначив президент.
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але, що саме дорікнуть пізніше, що вчасно не здогадались
https://www.youtube.com/watch?v=VnHzsR3VkjE
Помните я вчера писал, что в Сербии был задержан бывший первый замглавы СБУ Андрей Наумов по подозрению в отмывании средств? По данным СМИ, пограничники остановили автомобиль BMW в пограничном пункте "Прешево", за рулем которого сидел 36-летний гражданин Германии Александр Акст. С ним в машине был Наумов. В результате обыска в автомобиле, по данным журналистов, обнаружили незадекларированные 607 990 евро, 124 924 доллара и драгоценные камни.
Тау вот, давайте сделаем один шаг назад для понимания происходящего. Андрей Наумов, который пришел в СБУ в 2019 году, а уже через год получил звание бригадного генерала, был вхож в во все кабинеты на Банковой. Он плотно сотрудничал с одним из самых известных контрабандистов Украины по имени Александр Акст. По странному совпадению именно так зовут водителя Наумова, которого задержали вместе с ним в Сербии. Александр Акст, который с 2019 года при поддержке СБУ успел уничтожить всех конкурентов и сделать монополистом на нише котрабанды из Турции собственную фирму "Премиум пакет". Схема была простая и безотказна. Дорогостоящие коммерческие грузы расфасовываются и оформляются как личные посылки, которые не подлежат декларированию, и затем по негласной договоренности с разными силовиками и проверяющими завозятся в Украину.
Кстати, Александр Акст угодил ранее под третью санкционную волну борьбы с контрабандой под флагом РНБО. Но самое смешное началось потом. Решение о санкциях против Акста Данилов огласил 30 июля 2021 года. Санкции против него объявили. Но... не ввели. В предыдущих санкционных случаях Указ, которым эти санкции вводились в действие, подписывался в течение недели. Но … в случае с Акстом этого не произошло. Указа Президента о санкциях против него нет до сих пор. Наумов постарался.
А теперь Наумова и Акста вместе поймали в одной машине с кучей денег. СБУшника и контрабандиста. У кого-то ещё есть вопросы почему в Украине существует контрабанда и крышует ли её СБУ? У меня вопросов нет. И я уверен, что хоть Наумова сегодня нет в СБУ, но схемы его работают. Даже во время войны.
Не тобі оцінювати діі вояків
- нардеп слуги народу здає ворогом позиції мобільного госпіталю. Госпіталь знищують, є жертви.
- нардеп слуги народу офіційно заявляє про свою колаборацію з ворогом
- голова фракції слуги народу відмазує російського олігарха романа абрамовича - гаманець путіна і допомагає його позбутися санкцій, надаючи листа судам про те що абрамович врятував 400 000 українців
Йой, давайте вже після війни.
Не на часі, йой.