Немає сьогодні людини, яка точно скаже, скільки триватиме шлях до перемоги, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні немає людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме шлях України до перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Немає сьогодні тієї людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме наш шлях до перемоги. Але абсолютна більшість людей сьогодні вже усвідомлює – саме такий наш шлях. Саме так завершиться ця війна", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не маємо іншого вибору, ніж вибивати окупантів з усіх наших територій, - Зеленський. ВIДЕО