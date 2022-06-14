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війна (56233) Зеленський (17406)

Немає сьогодні людини, яка точно скаже, скільки триватиме шлях до перемоги, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні немає людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме шлях України до перемоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

"Немає сьогодні тієї людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме наш шлях до перемоги. Але абсолютна більшість людей сьогодні вже усвідомлює – саме такий наш шлях. Саме так завершиться ця війна", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не маємо іншого вибору, ніж вибивати окупантів з усіх наших територій, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+32
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14.06.2022 00:01
+26
Чому не закінчується війна? Хто наживається на війні?
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14.06.2022 00:02
+25
ЗЄ, як не ховайся за лайномарафоном, а за Чонгар і Захисників Маріуполя відповідати доведеться. Пам'ятаєш як ти Пороху на стадіоні кричав, вєрнітє пацанов? Українці до тебе, поверни Захисників Маріуполя!
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14.06.2022 00:03
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у кого есть хорошие гадалки? какие новости от них?
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13.06.2022 23:43 Відповісти
пусть хоть отчество назовут
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13.06.2022 23:52 Відповісти
"Буданов-2", хоча Буданов як розвідник є професіоналом без заперечь, окрім його гадань про *****
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13.06.2022 23:56 Відповісти
профессионал не жил бы в доме грузинского наркоторговца!
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14.06.2022 00:55 Відповісти
скорее всего был под глубоким прикрытием
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14.06.2022 10:34 Відповісти
Це вже десята суперновина за добу від боневтіка...
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14.06.2022 00:04 Відповісти
Мєлярд дерев встигнем посадить?
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13.06.2022 23:50 Відповісти
Смотря по какой ведомости)
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13.06.2022 23:59 Відповісти
Ніхто не закінчить війну раніше ніж я. (Моніка Зеленскі)
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13.06.2022 23:50 Відповісти
А ось справжнє обличчя шоколядних *********

Стало відомо, хто у Рівнераді заблокував рішення про підтримку переможців ветеранських змагань
Рішення про підтримку переможців ветеранських змагань Invictus Games Івана Лепеху та Андрія Бадарака на міськвиконкомі провалили люди близькі до міського голови Олександра Третяка.

Зокрема, утримались при голосуванні про виділення одноразових виплат для ветеранів сам очільник міста Олександр Третяк, керівниця апарату Рівнеради Марія Корнійчук та заступники міського голови Марина Кузьмічова та Ігор Кречкевич.

Нагадаємо, проектом рішення пропонувалося виділити Івану Лепесі, який до слова наразі на війні, та Андрію Бадараку одноразові виплати в сумі по трохи більше ніж 400 тисяч гривень. Хлопці прославили Рівне і Україну на весь світ під час крайніх Invictus Games. А готувалися до змагань в основному за свій рахунок і за допомогою волонтерів.
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14.06.2022 07:28 Відповісти
Да, Влад, это бы изменило ход войны...
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14.06.2022 11:57 Відповісти
Владимир Зеленский ПООБЕЩАЛ закончить войну на Донбассе к декабрю 2020 года - в фильме о годовщине своего президентства.

https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html
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14.06.2022 11:41 Відповісти
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что

ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.

https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
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14.06.2022 11:42 Відповісти
А як же віщун Арєстововіч?
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13.06.2022 23:55 Відповісти
"сейчас будет вилка..."c
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14.06.2022 04:03 Відповісти
вже не віщує... Останнім часом якийсь він скептичний у Фейгіна сидить.
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14.06.2022 08:33 Відповісти
ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ВОЙНА ДЛЯ УКРАИНЫ И НАСКОЛЬКО ХВАТИТ СИЛ У РФ -
ПРОГНОЗ АРЕСТОВИЧА

В своих первых интервью вы прогнозировали, что пиковая точка войны пройдет в конце апреля.

Позже в интервью Марку Фейгину вы говорили о ее неизбежном продолжении с перерывами до 2035 года.

Поскольку радикально меняется внешнеполитическая ситуация, приходится кардинально корректировать прогнозы.

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20220504-chym-zakinchytsya-vijna-dlya-********-ta-naskilky-vystachyt-syl-u-rf-prognoz-arestovycha/
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14.06.2022 11:59 Відповісти
Шо, даже Люся???
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13.06.2022 23:55 Відповісти
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14.06.2022 00:05 Відповісти
Оце так висер...(новина).!!!
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13.06.2022 23:56 Відповісти
арестовичъ же
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13.06.2022 23:57 Відповісти
Я знаю: коли Байдену знайде свої яйця в трусах, тоді війна і закінчиться нашою перемогою.
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13.06.2022 23:58 Відповісти
а они там есть?
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14.06.2022 00:09 Відповісти
Цензор, 24:00 пробило. Сворачивайте этот зеленый балаган.
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14.06.2022 00:00 Відповісти
Мудозвон только во вкус вошёл. А ещё вся ночь впереди
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14.06.2022 00:03 Відповісти
***
я спать хочу
а вы все шебуршитесь )))
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14.06.2022 00:05 Відповісти
Слава Богу що в мене дві години різниці , перед сном все стихає навіть телеграм , але думка про наших захисників не тихне . Побільше позитиву , наші Герої відчувають нас і надає їм сили і з нашими подарунками продовжують свою тяжку працю
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14.06.2022 00:15 Відповісти
А в нас повiтряна тривога була о цiй порi....Ви,маю надiю, всеж
виспалися?
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14.06.2022 11:41 Відповісти
эгеж виспався))))... цілу годину тривала (якось не спалось ))))
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14.06.2022 12:25 Відповісти
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14.06.2022 00:01 Відповісти
Чому не закінчується війна? Хто наживається на війні?
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14.06.2022 00:02 Відповісти
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14.06.2022 00:15 Відповісти
Тому щонайменше шляху ще досі кладуть асфальт від великого крадівництва
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14.06.2022 00:34 Відповісти
Две-три недели , ёпта ,
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14.06.2022 00:03 Відповісти
ЗЄ, як не ховайся за лайномарафоном, а за Чонгар і Захисників Маріуполя відповідати доведеться. Пам'ятаєш як ти Пороху на стадіоні кричав, вєрнітє пацанов? Українці до тебе, поверни Захисників Маріуполя!
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14.06.2022 00:03 Відповісти
Недоносок ти, Вава, на Черчіля не тягнеш...
Ті, хто виживе після війни, тебе змішають з лайном, і будуть праві...
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14.06.2022 00:04 Відповісти
Две-три недели
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14.06.2022 00:05 Відповісти
Война будет длится до тех пор, пока не подохнет бункерный нацист и украинскому народу нужно готовится жить в этой реальности. Если в 2014 году бункерный нацист начал войну из за имперских амбиций, то сейчас, для него война это способ удержаться на троне. Жалеть он не будет никого и ничего - закончится военная техника, будет гнать на убой мясо, закончатся ресурсы, будет отжимать и у своих и у нас.
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14.06.2022 00:05 Відповісти
Офіцери знімальної групи Військового телебачення України зняли відбиття українськими оборонцями невдалих спроб росіян просунутись на одному із напрямків фронту.

Попри постійні ворожі артилерійські, стрілецькі обстріли, перегрупування сил орків, наші захисники - впевнено тримають свої позиції, не дають російським загарбникам шансу на успіх!https://t.me/operativnoZSU/28504
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14.06.2022 00:05 Відповісти
Щоб так думав народ Афганістану, то зараз там був би срср. Не давали Афганістану США ні літаків, ні тяжкої зброї, але перемогли срср.Зараз, коли майже весь світ піддержує Україну, взяти та відмовитися від своєї землі, це можуть пропонувати тільки вороги України. Кацапія має зникнути з планети Земля на завжди!!
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14.06.2022 00:17 Відповісти
vy s nachala soberite informaciju i potom pishite. arestovich eto ne tot kovo nuzhna slushat.

esli vam interesno shto na samom dele po lend-lease s perevodam na rjuzke jazika - poslushaite poslednie 2 vypuska at Olega Zhdanova i Yurija Shvetsa.
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14.06.2022 00:17 Відповісти
Незакінчена війна завжди повертається в ще гірших формах. Тому сидів би ти тихо і жер гуманітарку.
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14.06.2022 00:18 Відповісти
Прийдеться уступити навіть далеким сходом (китайці) , Камчатка (США) а вам залишиться кусочок на дні Чорного моря яке ми викопали , поряд з тим аквафрешом який ви там залишили . У крабів власовский як приманка )
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14.06.2022 00:19 Відповісти
Ты сидишь дома с другом. Приходят пятеро каких-то козлов и говорят: ******* со своего дома, нам жить негде. А ты такой: так может хотя бы две комнаты оставте мне. А они пенделей вам отвешали, и говорят, что хер там. Твой друг говорит, что может позвать братанов и они скрутят козлов в бараний рог. А ты такой: Ну зачем эти жертвы? Я лучше весь дом им отдам. Поживу на улице, зато целый. Это приблизительно о том, что ты написал.
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14.06.2022 00:28 Відповісти
За минулу добу було десять таких зелених балаганів!
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14.06.2022 00:06 Відповісти
А что перед президентством сценарий даже ему не показали?
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14.06.2022 00:06 Відповісти
тоже самое он говорил и про начало войны с рашей, и посылал всех кто его об этом предупреждал... на шашлычки...
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14.06.2022 00:12 Відповісти
Ну так сейчас и делают воины шашлычки из лаптеногих кацарылов ) что не так? Как верховный и обещал )
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14.06.2022 00:16 Відповісти
сраное ты зеленое гавно, вместе со своим "верховным"!
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14.06.2022 02:10 Відповісти
***** бидло їбане,розкажеш про "шашлички" в Бучі чи Маріуполі, верховний? хто? ********? іди йому відсоси
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14.06.2022 03:40 Відповісти
Ти ж звиздякав на пороха, ти ж обицяв чмошник, що як за рвк не закинчиш війну, тр підеш на +++! Хто наживаеться на війні араз, а, дурик?
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14.06.2022 00:13 Відповісти
Хотів написати про Люсю,а тут всі наввипередки.)) Оце популярність.
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14.06.2022 00:17 Відповісти
😬😂🤣
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14.06.2022 11:45 Відповісти
Є. Три роки і чотири місяці з сьогодні починаючи. Тебе, зелене чмо, вже не буде коли Україна переможе.
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14.06.2022 00:20 Відповісти
Він втече , у американців є докази про того хто здав південь . Кажуть Зе патріот , не втік . Зе може накрити ракета в ОПі , а навіщо ? Живим він потрібен більше
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14.06.2022 00:24 Відповісти
Живим він вже не потрібний. Свою роль він відіграв. Він не потрібний як зрадник, але потрібний як "імідж спротиву кацапській агресії". "Ікони" чудово пишуть з мертвих які, як відомо "сорому не мають". Безумовно, Зє уже ввійшов в історію. Але туди потрпаив і Черчіль, який став премєром в 65 років до цього проваливши дві військові кампанії в яких приймав участь. Просто в потрібний час він опинився і в потрібному місці. Так і з Зє - просто напад ***** припав на його "прєзідєнство". Без цього нападу він був би забутий і зневажений швидко і назавжди. Придурку пощастило що "колективний Захід" швиденько схопив його за "фабєрже" і сильно стиснув. Воно конєшно больно і перед ****** страх як нєвдобно, але в історію він уже увійшов...
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14.06.2022 01:11 Відповісти
***** привів його до влади для нападу, щоб розвалити країну ізнутрі, а не "просто напад ***** припав"
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14.06.2022 02:12 Відповісти
Навіть у ***** цей тип викликав скептичну посмішку. До влади його привів Бєня якому вже нікуди тікати...
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14.06.2022 02:32 Відповісти
То что Беня участвовал это не отменяет участие других
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14.06.2022 06:08 Відповісти
Еще бы ***** не воспользовался ТАКИМ президентом...

Он долго ждал и таки дождался когда " мудрый" украинский нарід предоставил ему такой шанс

ПАЛЬЧЕВСКИЙ - ЛУЧШИЙ ДРУГ ЗЕЛЕНСКОГО И ХОЗЯИН EuroLab:

"Я ВОСХИЩАЮСЬ ПУТИНЫМ,
ДАЖЕ ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЛАДИМИРА (ЗЕЛЕНСКОГО)



22 марта, выступая в России, Пальчевский поддержал кандидатуру Зеленского и высказал несколько лестных слов в адрес путина.

Пальчевский неоднократно продвигал Зеленского на различных украинских телеканалах и даже на телеканале "Россия 1".

https://www.dialog.ua/ukraine/175520_1554459760
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14.06.2022 12:09 Відповісти
Яке ж воно пусте! І яким же ж треба бути тупым, щоб за таке голосувати! Сум...
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14.06.2022 00:29 Відповісти
Війна закінчиться як тільки розміновувачі Чонгару опиняться за гратами. Не виконавці звісно, а ті хто команду дав.
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14.06.2022 00:37 Відповісти
Скільки триватиме шлях ніхто не знає.Але що для того треба всі розумні люди знають. З таким президентом та генеральством, які здали південь України майже без бою, дійсно війна швидко не закінчиться. Де нові іспити Вільха-м на кацапах? Де нові іспити Нептунів на кацапах? Чому Україна має тільки оборонятися? Чому Білгород не зрівняти з землею як Маріуполь? Чи в україців тече вода замість крові?Чому бойових генералів Муженко та Кривоніс, було відправлено в запас? Чому досі, економіка України не переведена на війну? Невже для фронту у нас всього хватає?Питань забагато, ось тільки відповісти на них нікому.
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14.06.2022 00:42 Відповісти
Спитай, клоуне, в мільйонів українців, що треба зробити з Бенею і ОПою для наближення перемоги.
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14.06.2022 00:45 Відповісти
Ми цю війну повинні закінчувати до зими.В августі почати контрудар на широму фронті.Якщо ми цього не зробимо і зайдемо в зиму з війною про економіку можна забути.А европа просто почне робити вигляд дурачка.Август визволення херсонщини і визволення Маріуполя.До жовтня всю харківську область і луганщину.Листопад -грудень донетчину.
Крим дуже велике питання.Якщо встигнемо до зими все вище перераховане можемо зайти в Крим военним шляхом але краще за стіл перемовин.Крим це укріпрайон і там треба оцінювати все.Але питання війни потрібно закривати наразі.Ні в якому разі заморожування і оставляння питання на інші роки інакше ці тварюки прийдуть знову.Їх треба поховати раз і назавжди.Настав час закривати це питання остаточно.
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14.06.2022 00:47 Відповісти
у разі підписання будь-якого договору про мир в очах і здачу Херсонщини наступний крок війни буде через півгодини після підписання
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14.06.2022 10:23 Відповісти
Там не тисячі км окупованої території щоб розписувати на весь рік. При бажанні і належному озброєнні ЗСУ всю територію України можна зачистити за декілька тижнів, а у випадку масового шухеру орди, то й швидше.
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14.06.2022 12:49 Відповісти
Мы победим, когда построим Рим здесь, те эффективную военную машину и предыдущие власти отвечая на вопрос, когда же вся антикорр-система будет работать, говорили таким образом "Рим же не за один год построили"
Как же это так, что царь и шут, пророк и невежда, боневтик и генералиссимум в одном лице, в лице Зели незнает, когда мы победим
Остается только уповать на путь, а вдруг выведет или пропетляет))
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14.06.2022 00:55 Відповісти
Есть такой человек, скорее даже не человек, а торговая марка. Хомячки и домохозяйки называют его Нострадамусом 21 века, с открытым ртом слушают его каждодневные эфиры у Фейгина, где он в вещает в стиле прорицательницы из Собачьего сердца "самое главное событие в вашей жизни у вас впереди"
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14.06.2022 00:56 Відповісти
Слухають фєйгіна ті самі хто слухав і дивився 1+1 а потім голосував за ЗЄ. Українець ніколи не буде витрачати час на базікання якось фєйгіна, гіркіна, резніка, шіфмана і іншої єврейської "міжпухи" - це все пусте і беззмістовне.
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14.06.2022 02:38 Відповісти
А скільки триватиме шлях ЗРАДИ ?
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14.06.2022 05:56 Відповісти
Фрази ні про що. "Зеленський сказав типу вумну мислю". Повинен не сидіти в Києві і записувати відосики, а сідати в літак і оббивати владні пороги в дружніх країнах, щоб пришвидшити постачання військової допомоги - як це робив і досі робить Порошенко.
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14.06.2022 06:57 Відповісти
https://www.flightradar24.com/2c3c8c95 есть повод нашим пвошникам отличиться,ипануть ил-76 грузовой,литин из ****** с оружитем в 150 км от харькова ща
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14.06.2022 07:54 Відповісти
с 300 добьёт нех шо
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14.06.2022 07:56 Відповісти
Вау!Що він сказав?
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14.06.2022 09:13 Відповісти
Постоянное появление этого неудачника на экране вызывает тоску и ненависть к нему .
Ну сгинь уже, нечистая сила! Ты несёшь горе, слёзы и смерть своему народу, уйди, окаянный!
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14.06.2022 10:28 Відповісти
Никакого нападения не будет...готовимся к шашлыкам на 9 мая...
Зеля сказал что у него лучшая в Мире разведка...а Байден наносит вред украинской экономике и сеет панику...
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14.06.2022 11:44 Відповісти
Оманськікнурі файно борються тільки з Порошенко.....більш сил -немає !!!
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14.06.2022 11:49 Відповісти
Зеленский,пока не перестанет твоя гильдия ловить рыбу в мутняках,будем рукой отламывать,ногой отбрасывать.Не надо воровать и всё будет цеперштейн.
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14.06.2022 11:55 Відповісти
Прорицатель, маг и чародей АРЕСТОВИЧ О ЗЕЛЕНСКОМ В 2019 ГОДУ:


Зеленский это Коллективный Обыватель

Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.

Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.

Немножко смешной. Немножко придурковатый.

И самое главное - пустой, как все обыватели.

https://puer-press.org.ua/?p=8020

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14.06.2022 12:17 Відповісти
Прорицатель, маг и чародей АРЕСТОВИЧ О ЗЕЛЕНСКОМ В 2019 ГОДУ:


Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста. Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.

У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея,

что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента,

 потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».



https://puer-press.org.ua/?p=8020

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14.06.2022 12:21 Відповісти
Прорицатель, маг и чародей АРЕСТОВИЧ О ЗЕЛЕНСКОМ В 2019 ГОДУ:


Теперь водитель нашего зеленоглазого такси, ускоренно проходит программу обучения. За счёт тех, кто его выбрал. В смартфоне.

Так работает политика идентичности: обыватель выбирает себя - коллективную пустоту и думает, что наполнит ее своими смыслами.

Что такой же, как они, парень отомстит за них олигархам.

А потом оказывается, что пустоту надувают профессиональные надувальщики, а обывателю, в лучшем случае, дают посмотреть.

За его же деньги.

https://puer-press.org.ua/?p=8020
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14.06.2022 12:24 Відповісти
ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ВОЙНА ДЛЯ УКРАИНЫ И НАСКОЛЬКО ХВАТИТ СИЛ У РФ - ПРОГНОЗ АРЕСТОВИЧА

В своих первых интервью вы прогнозировали, что пиковая точка войны пройдет в конце апреля.

Позже в интервью Марку Фейгину вы говорили о ее неизбежном продолжении с перерывами до 2035 года.

Поскольку радикально меняется внешнеполитическая ситуация, приходится кардинально корректировать прогнозы.

глава Офиса президента Андрей Ермак сказал со ссылкой на слова президента, что мы будем наступать, пока не одержим военную победу. Это и консолидированная позиция с Западом.

По меньшей мере это еще месяца два-три на всю борьбу. Даже если прекратится активная фаза с их стороны, они не смогут наступать, а мы будем наступать

До августа война будет продолжаться точно. Конечно, если не будет доброй воли Путина, и мы на переговорах не договоримся за неделю.

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20220504-chym-zakinchytsya-vijna-dlya-********-ta-naskilky-vystachyt-syl-u-rf-prognoz-arestovycha/
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14.06.2022 14:33 Відповісти
 
 