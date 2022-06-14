Немає сьогодні людини, яка точно скаже, скільки триватиме шлях до перемоги, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні немає людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме шлях України до перемоги.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
"Немає сьогодні тієї людини, яка точно скаже, скільки часу триватиме наш шлях до перемоги. Але абсолютна більшість людей сьогодні вже усвідомлює – саме такий наш шлях. Саме так завершиться ця війна", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+32 Павло ШОвте
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Стало відомо, хто у Рівнераді заблокував рішення про підтримку переможців ветеранських змагань
Рішення про підтримку переможців ветеранських змагань Invictus Games Івана Лепеху та Андрія Бадарака на міськвиконкомі провалили люди близькі до міського голови Олександра Третяка.
Зокрема, утримались при голосуванні про виділення одноразових виплат для ветеранів сам очільник міста Олександр Третяк, керівниця апарату Рівнеради Марія Корнійчук та заступники міського голови Марина Кузьмічова та Ігор Кречкевич.
Нагадаємо, проектом рішення пропонувалося виділити Івану Лепесі, який до слова наразі на війні, та Андрію Бадараку одноразові виплати в сумі по трохи більше ніж 400 тисяч гривень. Хлопці прославили Рівне і Україну на весь світ під час крайніх Invictus Games. А готувалися до змагань в основному за свій рахунок і за допомогою волонтерів.
https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html
ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
ПРОГНОЗ АРЕСТОВИЧА
В своих первых интервью вы прогнозировали, что пиковая точка войны пройдет в конце апреля.
Позже в интервью Марку Фейгину вы говорили о ее неизбежном продолжении с перерывами до 2035 года.
Поскольку радикально меняется внешнеполитическая ситуация, приходится кардинально корректировать прогнозы.
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20220504-chym-zakinchytsya-vijna-dlya-********-ta-naskilky-vystachyt-syl-u-rf-prognoz-arestovycha/
я спать хочу
а вы все шебуршитесь )))
виспалися?
Ті, хто виживе після війни, тебе змішають з лайном, і будуть праві...
Попри постійні ворожі артилерійські, стрілецькі обстріли, перегрупування сил орків, наші захисники - впевнено тримають свої позиції, не дають російським загарбникам шансу на успіх!https://t.me/operativnoZSU/28504
esli vam interesno shto na samom dele po lend-lease s perevodam na rjuzke jazika - poslushaite poslednie 2 vypuska at Olega Zhdanova i Yurija Shvetsa.
Он долго ждал и таки дождался когда " мудрый" украинский нарід предоставил ему такой шанс
ПАЛЬЧЕВСКИЙ - ЛУЧШИЙ ДРУГ ЗЕЛЕНСКОГО И ХОЗЯИН EuroLab:
"Я ВОСХИЩАЮСЬ ПУТИНЫМ,
ДАЖЕ ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЛАДИМИРА (ЗЕЛЕНСКОГО)
22 марта, выступая в России, Пальчевский поддержал кандидатуру Зеленского и высказал несколько лестных слов в адрес путина.
Пальчевский неоднократно продвигал Зеленского на различных украинских телеканалах и даже на телеканале "Россия 1".
https://www.dialog.ua/ukraine/175520_1554459760
Крим дуже велике питання.Якщо встигнемо до зими все вище перераховане можемо зайти в Крим военним шляхом але краще за стіл перемовин.Крим це укріпрайон і там треба оцінювати все.Але питання війни потрібно закривати наразі.Ні в якому разі заморожування і оставляння питання на інші роки інакше ці тварюки прийдуть знову.Їх треба поховати раз і назавжди.Настав час закривати це питання остаточно.
Как же это так, что царь и шут, пророк и невежда, боневтик и генералиссимум в одном лице, в лице Зели незнает, когда мы победим
Остается только уповать на путь, а вдруг выведет или пропетляет))
Ну сгинь уже, нечистая сила! Ты несёшь горе, слёзы и смерть своему народу, уйди, окаянный!
Зеля сказал что у него лучшая в Мире разведка...а Байден наносит вред украинской экономике и сеет панику...
Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
https://puer-press.org.ua/?p=8020
Хлопец ввалился в высокие международные отношения и тяжкие внутренние расклады с комплексом политических предоставлений таксиста. Точнее: с комплексами и представлениями таксиста.
У мало-мальски грамотного человека, который провёл в политике хотя бы пару сезонов, никогда бы не возникла идея,
что Путин, потратившийся годы, жизни, огромные деньги, репутацию и место в международной политике на создание военного и политического инструмента давления на Украину и Европу (ОРДЛО), откажется от этого инструмента,
потому, что ему «…просто посмотрели в глаза».
https://puer-press.org.ua/?p=8020
Теперь водитель нашего зеленоглазого такси, ускоренно проходит программу обучения. За счёт тех, кто его выбрал. В смартфоне.
Так работает политика идентичности: обыватель выбирает себя - коллективную пустоту и думает, что наполнит ее своими смыслами.
Что такой же, как они, парень отомстит за них олигархам.
А потом оказывается, что пустоту надувают профессиональные надувальщики, а обывателю, в лучшем случае, дают посмотреть.
За его же деньги.
https://puer-press.org.ua/?p=8020
В своих первых интервью вы прогнозировали, что пиковая точка войны пройдет в конце апреля.
Позже в интервью Марку Фейгину вы говорили о ее неизбежном продолжении с перерывами до 2035 года.
Поскольку радикально меняется внешнеполитическая ситуация, приходится кардинально корректировать прогнозы.
глава Офиса президента Андрей Ермак сказал со ссылкой на слова президента, что мы будем наступать, пока не одержим военную победу. Это и консолидированная позиция с Западом.
По меньшей мере это еще месяца два-три на всю борьбу. Даже если прекратится активная фаза с их стороны, они не смогут наступать, а мы будем наступать
До августа война будет продолжаться точно. Конечно, если не будет доброй воли Путина, и мы на переговорах не договоримся за неделю.
https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20220504-chym-zakinchytsya-vijna-dlya-********-ta-naskilky-vystachyt-syl-u-rf-prognoz-arestovycha/