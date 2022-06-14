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Уряд Німеччини занепокоєний використанням Росією забороненої зброї в Україні: "Відповідальні мають бути притягнуті до відповідальності"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бюхнер

Відповідальні за використання заборонених боєприпасів в Україні мають бути притягнуті до відповідальності.

Так прокоментували в німецькому уряді нову доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International про обстріли житлових районів Харкова забороненими касетними боєприпасами та некерованими ракетами, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми взяли до уваги ці повідомлення та спостерігаємо за тим, про що повідомляється, з великим занепокоєнням… Як тільки ці дані будуть підтверджені, відповідальні мають бути притягнуті до відповідальності та до суду", - заявив на брифінгу представник федерального уряду Вольфганг Бюхнер.

Він нагадав, що в Харкові були вбиті сотні людей.

Представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер своєю чергою додав, що ця інформація цілком вкладається у картину того, що відбувається, у повідомлення, які надходять з України. Дипломат зазначив, що "в попередні дні та тижні неодноразово надходила інформація, що Росія в багатьох областях не дотримується гуманітарного міжнародного права".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок застосування армією РФ заборонених касетних боєприпасів загинуло 98 людей, з них 7 дітей, - Офіс генпрокурора

Як повідомлялось, Amnesty International оприлюднила в понеділок, 13 червня, нову доповідь про вбивство російськими військами сотень мирних жителів в українському місті Харків. У документі наводяться свідчення про те, що війська РФ неодноразово використовували касетні боєприпаси 9N210/9N235 та касетні міни – обидва заборонені міжнародним правом. Невибіркові напади, що призводять до загибелі чи поранень мирного населення або пошкодження цивільних об’єктів, вважаються воєнними злочинами.
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Топ коментарі
+29
Дуже занепокоєний? Середьо? Слабо? До всирачки? До гикавки?
Пішли ви на ***, зі своїм занепокоєнням.
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14.06.2022 00:13
+17
вы за Боинг для начала притягли до відповідальності ? а то скоро как 10 лет будет....
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14.06.2022 00:13
+15
Да пошли вы ***** со своей озабоченностью. Мне так в Харькове от вашей збоченности не холодно, не жарко. Но ооочень, ооочень громко.
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14.06.2022 00:17
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Дякую за "занепокоєння", вже як 3 місяца пройшло, він досихпір спить
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14.06.2022 00:12 Відповісти
Це ж перше занепокоєння від бюргерів з початку війни?
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14.06.2022 01:17 Відповісти
Ну так притягни говнюка до відповідальності, вже скільки випадків офіційно підтверджено, та Ні, йому ще потрібно якесь підтвердження і знову Німеччина висловила глибоке занепокоєння позицією росії.
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14.06.2022 05:47 Відповісти
Дуже занепокоєний? Середьо? Слабо? До всирачки? До гикавки?
Пішли ви на ***, зі своїм занепокоєнням.
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14.06.2022 00:13 Відповісти
Щось бундесвер героїчно ховається за нашими спинами,й бздить з озброєннями
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14.06.2022 02:03 Відповісти
вы за Боинг для начала притягли до відповідальності ? а то скоро как 10 лет будет....
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14.06.2022 00:13 Відповісти
Всруться,а не розродяться.Сміливі й менторні. Енергоносії їм. Цебра й вперед,пропусттмо
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14.06.2022 02:05 Відповісти
Яка ступінь занепокоєності
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14.06.2022 00:14 Відповісти
Поки що початковий (базовий). Глибока стурбованість буде після застосування тактичної ядерної зброї (сподіваюсь, що промажуть і влучать у Бундестаг).
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14.06.2022 01:19 Відповісти
В них ступвнь наростання формується арифметтсним додаванням чергового 'глибока'
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14.06.2022 02:08 Відповісти
Вони взяли до уваги ці повідомлення та спостерігають. з занепокоєнням. занепокоєні спостерігачі...
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14.06.2022 00:15 Відповісти
Реінкарнація Меркельші.
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14.06.2022 00:16 Відповісти
Показова функція меркелізьму.Якась дуже цікава мат.функція
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14.06.2022 02:10 Відповісти
Ой фсьо!
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14.06.2022 00:16 Відповісти
Які ***** докази!!! Хай приїде и поживе з неділю бодай
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14.06.2022 00:16 Відповісти
Так,їм нецікаво,розуміють,що здохнуть. Цікаво ясиком херню понести,дурня поклеїти. Їх екскурсантів потрібно спочатку возити в Сіверодонецьк,а потім в Маріуполь. Питання випаруються
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14.06.2022 02:14 Відповісти
Да пошли вы ***** со своей озабоченностью. Мне так в Харькове от вашей збоченности не холодно, не жарко. Но ооочень, ооочень громко.
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14.06.2022 00:17 Відповісти
Всі росіяни відповідальні за війну тому вони повинні пройти денацифікацію.
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14.06.2022 00:18 Відповісти
Як намене краще виздохнути!!! Аби,при черговому опитуванні було 0 бажаючих вбивати українців. Повинно небути жодного бажаючого нам вбивати!!! Те що лишиться,може існувати
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14.06.2022 02:17 Відповісти
Все у ваших руках. Побачили десь росіянина чи його личинку із зеткою зробили їм все в найкращих традиціях нещасного випадку.
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14.06.2022 21:40 Відповісти
Масло масленное тьфу..цирк да и только
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14.06.2022 00:22 Відповісти
Притягти до відповідальності можна тільки після перемоги. І ніяк інакше! Тому говорити потрібно спершу про необхіднясть перемоги та способи її безумовного досягнення. А вже потім (колись в майбутньому) ділити шкуру того грьобаного клишоногого...
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14.06.2022 00:25 Відповісти
Розпочніть з себе ! Ваші компоненти допомагають цілитися і вбивати беззбройних !
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14.06.2022 00:26 Відповісти
Ненавиджу, їхнє "занепокоєння"! Будете його "висловлювати", коли ракети та бомби "параші" будуть нищити ваші міста та населення! Отоді, мабуть і ми - будемо "висловлювати занепокоєння"! Та буде вже пізно!
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14.06.2022 00:31 Відповісти
Врни невважають себе співучасниками звірств кацапні,що це як недегуманізованість,втрата основ людськості? Спогляжач вбивства злочинів катів,сам-кат! Це необернений розпад особистості
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14.06.2022 02:23 Відповісти
хмм. ошеломительная новость! надо всем рассказать...
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14.06.2022 00:31 Відповісти
а шо ж такое? немам не нравятся невысокоточные кацапские Mars-II ??
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14.06.2022 00:33 Відповісти
А тім часом просто сьогодні концерн Rheinmetall об'явів о випуску новітнього танку Panther KF 51... https://www.youtube.com/watch?v=fTBA5tQsDbE
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14.06.2022 00:33 Відповісти
Іди, притягуй свиней до відповідальності, німцю, ми зробимо коридор.
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14.06.2022 00:41 Відповісти
Щось їм дуже кортить зустрітися з бісноватою кацапнею на захоплених територіях,помічаю,пж тремтять від **********. Хоч повним складом Німеччини в зону бойових дій, веллкам!!!
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14.06.2022 02:00 Відповісти
Сам Вагнер обеспокоен - быть беде
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14.06.2022 01:00 Відповісти
Запихніть собі цю «занепокоєність» самі знаєте куди.
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14.06.2022 01:08 Відповісти
Главное- не стреляйте по раиси!
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14.06.2022 01:09 Відповісти
То,побажання. Вийде,як вийде. Не ми почали війну,не ми гатили важкими озброєннями через кордон. Донас перлися покидьки,нелюди. Ми Нікому Нічого невинні. Око за око,життя за життя,дім за дім!
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14.06.2022 01:56 Відповісти
Кожен кацап припершийся вбивати українців повинен подохнути !!!
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14.06.2022 01:52 Відповісти
Спустя почти четыре месяца войны, заметили касетные бомбы,которые кацапы применяют фактически с первых дней полномасштабной войны.А применение фосфорных бомб,когда увидят эти специалисты?через 10/20лет,или не хотят увидеть?а то ху*ло нападет.
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14.06.2022 02:30 Відповісти
Кто-то виноватый в гибели от хим оружия детей Алеппо наказан?
Или чеченской и грузинской войне?
********* хреновы.
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14.06.2022 03:14 Відповісти
..називайте злочинців їхніми призвіщами,бо це походить на висловлювання палістинського козака,а не німця.
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14.06.2022 04:24 Відповісти
Так пролунало ніби війна нехай й надалі триває - просто треба притягти до відповідальності тих, хто використовує заборонену зброю.
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14.06.2022 07:31 Відповісти
"Відповідальні мають бути притягнуті до відповідальності ?"
Ви серйозно? І ні слова про ***** і його шайку?
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14.06.2022 07:43 Відповісти
Що в Україні змінилося від вашого "занепокоєння"? Менше людей стало гинути щодня,чи може обстрілів поменшало?
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14.06.2022 08:07 Відповісти
Всю країну криють касетними ************, якщо хоче доказів, то хай приїдуть до мене. У мене з десяток касет від ураганів.
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14.06.2022 08:17 Відповісти
підараси, вони прекрасно знають, як можна зняти їхню занепокоєність, але необхідної зброї нам не надають, й забороняють це робити іншим.
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14.06.2022 08:26 Відповісти
Такі німці занепокоєні , що хоч би нічого вам не стало
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14.06.2022 09:04 Відповісти
Уряд нимечены спонсор терроризма в Украине, оружие не дают зато экономику рф поднимают
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14.06.2022 10:14 Відповісти
ну они же сами на себя в суд никак не подадут, даже к гадалке ходить не надо
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14.06.2022 10:30 Відповісти
может стоит у нас об этом прямо говорить
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14.06.2022 10:37 Відповісти
"Відповідальні мають бути притягнуті до відповідальності"!(©)

Десь я те вже чув, а ось:

"Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин"!(©) ДМБ, Дикий Прапор...
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14.06.2022 11:42 Відповісти
 
 