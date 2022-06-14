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Отримана зброя не йде від України на чорний ринок. Ми щодня бачимо її ефективність, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пентагон

У Пентагоні спростували чутки про перепродаж Україною зброї, отриманої від країн Заходу.

Про це заявив представник Пентагону Антон Семельрот, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, зараз Пентагон не має доказів того, що зброя, відправлена ​​Україні, потрапляє на чорний ринок.

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"Натомість ми бачимо ефективність зброї, яку ми надаємо українцям щодня", - наголосив Семельрот.

Також він розповів, що такий варіант перепродажу ретельно перевірявся перед відправкою зброї до України.

"Українське керівництво запевнило нас, що розуміє всю відповідальність", - додав Семельрот.
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Топ коментарі
+30
нам еще только этого не хватало....Если не дай Бог, такое подтвердится, вот просто сразу с*ку к стенке и даже без тройки - расстрел.
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14.06.2022 01:05
+26
Не понял. А откуда вообще такие слухи ? Опять кацапы ?
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14.06.2022 01:06
+21
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14.06.2022 01:38
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нам еще только этого не хватало....Если не дай Бог, такое подтвердится, вот просто сразу с*ку к стенке и даже без тройки - расстрел.
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14.06.2022 01:05 Відповісти
Прекратить панику, если бы такое было, Залужный бы не стал молчать точно, а ему можно верить.
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14.06.2022 01:26 Відповісти
Ты щас икону пытаешься лепить из него?

"бы не стал молчать точно" - а что бы сделал?

собрал пресс-конференцию - и сообщил "западное оружие идет на черный рынок, я ничего не могу сделать, памагите!" - как то так?
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14.06.2022 02:19 Відповісти
Нагоа тут твій такий вьісер?
Так, Залужний/ЗСУ - ікона!
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14.06.2022 07:34 Відповісти
Без відома вищого військового керівництва ніхто не зміг би розмінувати Чонгар та оставити без захисту єдину дорогу з Чорнобиля.
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14.06.2022 07:58 Відповісти
не все так просто. Чонгар розмінували з-за Хомчака і Тарана (просто при Залужному закінчили); а розміновували Аваков і Монастирський підрозділами МНС.
А північний напрямок - таки да, начГенштабу мав би закрити. Якби мав би чим і ким... Але мовчав...
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14.06.2022 08:30 Відповісти
Нічого не може підтвердитись, бо це орки вкидають таку інфу і роздувають на своїх помийках.
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14.06.2022 11:20 Відповісти
Не понял. А откуда вообще такие слухи ? Опять кацапы ?
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14.06.2022 01:06 Відповісти
швец гадит )
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14.06.2022 01:24 Відповісти
Швец гадит только Ермаку
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14.06.2022 02:20 Відповісти
Кацапи вже фейк зліпили про якихось ігіловців бо їм ця зброя, як серпом по яйцях.
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14.06.2022 01:31 Відповісти
Ну ... типа гуманітарку перепродують , чом би їм і парочку М777 не сплавити за файну валізочку
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14.06.2022 01:09 Відповісти
Невідповідає дійсності.
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14.06.2022 02:09 Відповісти
"Також він розповів, що такий варіант перепродажу ретельно перевірявся перед відправкою зброї до України." - ну й репутація у нас!
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14.06.2022 01:16 Відповісти
Не "у нас" а у зєльоной шобли! Думаєш чому 72 години давали Україні?
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14.06.2022 02:21 Відповісти
А ось це те все що робить коли в воєнний час не працює закон.Коли за гуманітарку рострілювати треба коли за мародерства рострілювати треба коли за колаборанство рострілювати треба ! Ось тоді цього всього лайна не було.Не дійшло до нас в 14 році не доходить до нас 2022.І не було б чуток і розмов.А знали що моментально кулю в лоб і конфіскація всього майна сім'ї. Ось тому Европа и дивиться на на с коса і с засторогою що ми як телепні себе поводимо.За таке навіть в них би знищували фізично.
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14.06.2022 01:16 Відповісти
Вы уверены что в Европе за уголовное преступление пускают кулю в лоб?
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14.06.2022 11:57 Відповісти
гандон из томбова
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14.06.2022 01:19 Відповісти
наверное, уже имеет право. Алесандрочив надеюсь уже дал ему гражданство за находки типа термоса и синьора голодомора...
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14.06.2022 01:28 Відповісти
Від цієї влади можна чекати що завгодно. Вони навіть рідну маму продадуть.
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14.06.2022 01:20 Відповісти
каждый кацапский ИПСО-высер вызывает волну возмущений доверчивых домохозяек и прочих уклончивых таксистов, далёких от процедуры передачи вооружения. Это удручает ((
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14.06.2022 01:34 Відповісти
какой кацапский ИПСО-высер может сравниться с выдачей гражданства Жыдкову или Невзорову?
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14.06.2022 02:23 Відповісти
я даже знаю, какой кацапский ИПСО-высер даже превысил все ожидания - хедлайнер говно-программы "серпом по яйцам".
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14.06.2022 03:44 Відповісти
якась нова відмазка чому не дають більше зброї,

тут на місці самі б таку падлу пристрелили
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14.06.2022 01:37 Відповісти
там цілий зелений офіс таких падл - торгують гуманітаркой! ти вже всіх пристрелив?
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14.06.2022 02:24 Відповісти
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14.06.2022 01:38 Відповісти
що цікаво: більшість адекватних блогерів про це говорять.
Навіть Бутусов.

Але та ж сама Тетяна в 2019-му хотіла "жрать+ржать+срать" по-квартальному...
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14.06.2022 08:35 Відповісти
За час війни я трошки "доозброївся" трофейними стрілялками. Тепер хочу продати свій офіційний карабін СКС і стати офіційно "беззбройним". Практика показала що всі бази даних щодо власників зброї в повному обсязі є у кацапів. І як тільки кацапи окупують населений пункт вони ідуть за адресами власників зброї. В кращому випадку під дулом танка власник втрачає зброю. В гіршому хату і життя. Тому єдина зброя реального спротиву це зброя незареєстрована в офіційних органах. Ось такі реалії сьогодні.
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14.06.2022 02:47 Відповісти
Это ты чистосердечное только что написал?
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14.06.2022 03:08 Відповісти
Ще й як!
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14.06.2022 13:50 Відповісти
Не простое заявлени,насчет ухода оружия налево.Скорей всего намек на то,что бы это оружие не досталось кацапам,по этому поводу над поставками оружия щепетильно думают,и принимают решения.(КТО ТО КОМУ ТО,НЕ ДОВЕРЯЕТ).
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14.06.2022 03:15 Відповісти
Так нехай скажуть яку саме зброю перепродають. Я так розумію, натякають на стрілецьку - автомати, кулемети, снайперські гвинтівки, пістолети та набої до них. Навряд чи продають щось типу гармат чи танків.
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14.06.2022 04:34 Відповісти
Не будьте так уверены.
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14.06.2022 07:38 Відповісти
Вполне могут и гаубицы. Зеленая власть и не на такое способна.
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14.06.2022 07:59 Відповісти
то что при государстве с абсолютной коррупцией будут пытаться продавать не только гуманитарку, это понятно любому человеку, по умолчанию. понятно, что американцам и подавно. поэтому не трудно понять, что поставлять вооружение без возможности отслеживать его местоположение никто бы из них не стал. отключение транспордера на любом поставленном в рамках помощи дивайсе, по тому же умолчанию будет приравнено к его воровству, а не как к боевой потере. так, что украсть всё что хочеш и продать его зелёные могут только в наглую. а этого им не занимать.
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14.06.2022 08:42 Відповісти
Доставка морем не працює, як вони зброю ще могли б масово вивезти? Назад через країни НАТО в зерновозах? Так що без моря тишком нишком не вийде, як би не хотіли.
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14.06.2022 08:46 Відповісти
бєня продасть що завгодно і кому завгодно
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14.06.2022 08:57 Відповісти
 
 