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Отримана зброя не йде від України на чорний ринок. Ми щодня бачимо її ефективність, - Пентагон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У Пентагоні спростували чутки про перепродаж Україною зброї, отриманої від країн Заходу.
Про це заявив представник Пентагону Антон Семельрот, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За його словами, зараз Пентагон не має доказів того, що зброя, відправлена Україні, потрапляє на чорний ринок.
"Натомість ми бачимо ефективність зброї, яку ми надаємо українцям щодня", - наголосив Семельрот.
Також він розповів, що такий варіант перепродажу ретельно перевірявся перед відправкою зброї до України.
"Українське керівництво запевнило нас, що розуміє всю відповідальність", - додав Семельрот.
Топ коментарі
+30 Женя-Женя
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+26 Роман Шишацкий
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+21 Стрелок
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Будь ласка, зачекайте...
"бы не стал молчать точно" - а что бы сделал?
собрал пресс-конференцию - и сообщил "западное оружие идет на черный рынок, я ничего не могу сделать, памагите!" - как то так?
Так, Залужний/ЗСУ - ікона!
А північний напрямок - таки да, начГенштабу мав би закрити. Якби мав би чим і ким... Але мовчав...
тут на місці самі б таку падлу пристрелили
Навіть Бутусов.
Але та ж сама Тетяна в 2019-му хотіла "жрать+ржать+срать" по-квартальному...