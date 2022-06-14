Зеленський про перемовини з РФ: Говоритимемо, якщо Росія буде готова покласти край війні

Україна готова вести мирні переговори з Росією тільки в тому випадку, якщо противник матиме намір покласти край війні.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив в інтерв'ю виданню ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає часу на розмови, які не працюють. Ми точно знаємо, що робимо. Підкреслюю, у нас немає сумнівів, і ми готові говорити тільки в тому випадку, якщо інша сторона готова покласти край війні", - заявив глава держави.

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