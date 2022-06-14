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Зеленський про перемовини з РФ: Говоритимемо, якщо Росія буде готова покласти край війні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна готова вести мирні переговори з Росією тільки в тому випадку, якщо противник матиме намір покласти край війні.
Про це президент України Володимир Зеленський зазначив в інтерв'ю виданню ZDF, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас немає часу на розмови, які не працюють. Ми точно знаємо, що робимо. Підкреслюю, у нас немає сумнівів, і ми готові говорити тільки в тому випадку, якщо інша сторона готова покласти край війні", - заявив глава держави.
Топ коментарі
+36 Бенина Мама
показати весь коментар14.06.2022 06:30
+32 Olena Lynch
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+18 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар14.06.2022 07:06
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Будь ласка, зачекайте...
******* люди, краще б ми всі повиздихали.
Не дивно , що драго/шульцо/мікрони вважають, що таким чином касапи просто мусять перестати стріляти (нехай навіть тимчасово); а Україна - погодитись на окупацію захоплених ними територій.
А насправді: нормальний керівник держави кожного разу наголошував би, що закінченням війни має бути звільнення всіх окупованих територій України; а чи добровільно касапами, чи силовим способом - отут можливі варіанти.
Люди, які у 2019 "втомилися від війни", при цьому фактично її не бачивши, проголосували за "мир" за "подивитися в очі" і вже через три роки особисто переживають пекло...
Ціна глупості виявилася захмарною.
клоун-он и в африке клоун. Обычно люди, которые не в материале, стараются окружить себя толковыми людьми, чтобы помогали, а не идиотами. И получается всё вместе какая то убогая
компания дворовых несостоявшихся неразвитых подростков. От того, что будете требовать у всех оружие, вам особо доверять не будут. Люди, которые просрали всё до того , не заслуживают доверия. Поменяй окружение, возьми толковых людей, создай штаб спасения нации и больше уважать будут. Обратись к Порошенко, он не сволочь, он патриот, он не будет мстить, он поможет
со своими связями. Путин не будет договариваться, от слова ВООБЩЕ. Пойми уже это. Он пойдёт на всё, ну оставь уже эту идею! От того, что будешь кричать сладко - сладко не будет.
Не позорь нацию! Не верь Ермаку, он не друг, он провокатор, он подставил тебя.
Сними эту дурацкую форму, она не идёт тебе, как и всё президентство.
Уйди своевременно, пока УКраину не сдал, иначе вся кровь на тебе будет, есть Стефанчук,
пусть отвечает. Хоть один раз поступи как мужчина, это не измеряется возрастом, а только поступками.
Як і в 2019 році, ради заглядання в очі пуйлу, були відкликані міжнародні позови проти парашинського гаманця "грязьпрому", на 20 млрд доларів.
Бубочка засилає хазяїну дари, щоб отримати аудієнцію.
Перемовини можливі лише з питання репарацій…
к счастью есть пример того, как можно возглавить страну с нулевым бюджетом, отсутствием армии, довольно большой оккупированной территорией и построить экономику, отбить территории, получить безвиз. есть второй пример, как на волне популизма можно прийти на все готовое и все по приколу просрать. вот только в законе нет понятия "*****,,ли" как говорит арестович, есть статья за госизмену, саботаж и преступная халатность.
про слив информации о задержании вагнеровцев, разминирование границ никто не забудет!