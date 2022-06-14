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Зеленський про перемовини з РФ: Говоритимемо, якщо Росія буде готова покласти край війні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

перемовини

Україна готова вести мирні переговори з Росією тільки в тому випадку, якщо противник матиме намір покласти край війні.

Про це президент України Володимир Зеленський зазначив в інтерв'ю виданню ZDF, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає часу на розмови, які не працюють. Ми точно знаємо, що робимо. Підкреслюю, у нас немає сумнівів, і ми готові говорити тільки в тому випадку, якщо інша сторона готова покласти край війні", - заявив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори про мир з Росією не на часі, - Держдеп США

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+36
Так ведь Параша тоже готова договориться посередине. Днепра...
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14.06.2022 06:30
+32
опять будет убеждать Путина отходить на границе до 23 февраля .Так такого не будет, путин же явно сказал ему в ответ на его записочку "я вас уничтожу". Вот чем оборачивается ************* о шашличках .
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14.06.2022 06:36
+18
Взагалі то, смерть москалям!
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14.06.2022 07:06
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Так ведь Параша тоже готова договориться посередине. Днепра...
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14.06.2022 06:30 Відповісти
Як в 2015-му в районі Дебальцево?
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14.06.2022 07:43 Відповісти
Только немного западнее...
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14.06.2022 08:21 Відповісти
ні, набагато західніше. Аж до Горині, Збруча і Дністра
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14.06.2022 08:22 Відповісти
ні, там де перед війною Чонгар розмінували
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14.06.2022 08:55 Відповісти
для початку.
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14.06.2022 09:20 Відповісти
Так арахамія вже веде такі переговори і роздає індульгенції. Невже ніхто проце не знає?
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14.06.2022 06:31 Відповісти
опять будет убеждать Путина отходить на границе до 23 февраля .Так такого не будет, путин же явно сказал ему в ответ на его записочку "я вас уничтожу". Вот чем оборачивается ************* о шашличках .
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14.06.2022 06:36 Відповісти
...в границях Київської Русі 10 віку,за князівства Володимира.
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14.06.2022 07:31 Відповісти
******* людство. ***** життя, якщо існують такі люди, як Путін.

******* люди, краще б ми всі повиздихали.
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14.06.2022 06:43 Відповісти
Ваші бажання близькі до здійснення. Є шанс померти як від звичайної зброї, так і від тактичної ядерної. Путін ще про припинення війни не визначився.
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14.06.2022 07:30 Відповісти
73
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14.06.2022 08:47 Відповісти
Бий маскалів!!!
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14.06.2022 06:53 Відповісти
Дурак. Не раз писав, я уявляю переговори з Гітлером, так собі. Хоча Гітлер проти *****, то двє бальшиє разніци.
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14.06.2022 07:05 Відповісти
Взагалі то, смерть москалям!
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14.06.2022 07:06 Відповісти
Дураки считают врагов дураками.
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14.06.2022 07:59 Відповісти
перемовини з рф десь пасєрєдінє?
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14.06.2022 07:11 Відповісти
Пэрэмовыны? Малорос серьёзно считает, шо ***** по доброй воле отведёт войска с Херсонщины? Или он вычеркнул уже Херсонщину и Донбас из состава Украины?
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14.06.2022 07:25 Відповісти
Оскільки ми повністю залежним від поставок зброї Заходом, то такі рішення ну ніяк не може приймати корисний ідіот, який повністю керується агентом фсб єлдаком. Але все йде до цього.
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14.06.2022 07:34 Відповісти
Ну какой с бубы криворогого малорос?. Для всей этой пейсатой шоблы мы - гои, а для ЭТИХ обмануть гоев - не грех а высшая доблесть. Плохо, что 73% тупого быдла это так и не поняли.
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14.06.2022 07:51 Відповісти
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14.06.2022 08:00 Відповісти
Фильтруй базар, Вова, покласти край не вiйнi, а окупацii територiй Украiни!
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14.06.2022 07:27 Відповісти
Війні, це в кращому випадку. Не дивіться телемарафон, а якщо не дивитись, то мусите розуміти реальну ситуацію
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14.06.2022 07:36 Відповісти
а ему "какаяразница"... это же нужно было во время войны расслабиться, забить на того кто дал чувство относительного покоя и выбрать клоуна президентом.
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14.06.2022 11:58 Відповісти
Краще б ти о рояль х..й зламав , сцикло зелене.
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14.06.2022 07:32 Відповісти
они 8 лет дрочили на карту недороссии ..пуйло им дал это ....зачем им переговоры когда карта нохерососии выполнена на 70% ..Да без Одессы и пути в преднистровье ...
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14.06.2022 07:57 Відповісти
І досі не хоче розшифровувати, як він розуміє "покласти край війні".
Не дивно , що драго/шульцо/мікрони вважають, що таким чином касапи просто мусять перестати стріляти (нехай навіть тимчасово); а Україна - погодитись на окупацію захоплених ними територій.

А насправді: нормальний керівник держави кожного разу наголошував би, що закінченням війни має бути звільнення всіх окупованих територій України; а чи добровільно касапами, чи силовим способом - отут можливі варіанти.
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14.06.2022 08:21 Відповісти
А до повної перемоги вже не хочеться?
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14.06.2022 08:35 Відповісти
А у Бубочки что в голове? Границы 24 февраля? Вона вообще идет?
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14.06.2022 08:51 Відповісти
Воно невиправне. США не можуть говорити, Німеччина, Англія, бо знають що таке пуйло, а Володя рветься до розмови і все мабуть тільки для того, щоб допомогти Засрашці зняти з неї частину санкцій, бо коли йдуть переговори, та ще й підписуються наміри (не дії, бо параша завжди обдурить) то знімаюиться санкції. На кого працюєш Володя?
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14.06.2022 09:00 Відповісти
Путін ніколи не приїде на переговори, тому що боїться Зеленого "обрізу".
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14.06.2022 09:00 Відповісти
конец войне на наших условиях,то есть победа.
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14.06.2022 09:05 Відповісти
переговори, тільки після звільнення всієї території України.Всі інші переговори з рашистом,для легімітізації того, що він окуповує в Україні і придання йому значення не терориста і вбивці , а "миротворця" .Нинішня війна в Україні відбувається тому, що США І Англія мабуть знають про переговори "зе переговорщиків " в Стамбулі за участі Туреччини,Ізраїлю ,рашистів і "зе колаборантів" ,котрі домовилися про триденну війну і окупацію Україну рашистом,після якої "квартальна " влада мала і дальше бути "зеленою диктатурою" на рашистсько- білоруський зразок в Україні, лояльною до рашиста і виконуючи його настанови
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14.06.2022 09:11 Відповісти
Що означає "край війні"?ти не можеш конкретно висловлюватися?"край війні"-то "договорітса по сєрєдінє"?
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14.06.2022 09:12 Відповісти
Бубочка, ну кто тебя всё время за язык тянет? То одно ляпнешь, то другое, то про безоговорочную победу, то про тяжелую ситуацию, то про переговоры, то про разговоры с путлером…. Никак ты не научишься быть последовательным и серьёзным политиком… видимо не твоё это! И второе - побрейся ты наконец и костюм с кроваткой одень, ты ж гарант а не поц с Привоза, ты должен внушать людям спокойствие, серьёзность и веру в победу, а не демонстрировать образ рыболова- туриста-охотника…. Вы все слуги думаете что вот оденешь камуфляж или полувоенную куртку/толстовку и сразу будешь выглядеть смелым воином и *********** защитником Украины? Но ведь это не так и просто смешно….
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14.06.2022 09:16 Відповісти
Это ептыть, образ ёптича, бородатого болотного жителя, потомка денисовского человека из алтайской кубышки, именуемой сейчас мордва, а по сути являющегося сохранившимся до наших дней древом наследия неандертальцев.
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14.06.2022 11:39 Відповісти
Іронія долі, чи то якесь покарання...
Люди, які у 2019 "втомилися від війни", при цьому фактично її не бачивши, проголосували за "мир" за "подивитися в очі" і вже через три роки особисто переживають пекло...
Ціна глупості виявилася захмарною.
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14.06.2022 09:40 Відповісти
нажаль дуже багато хто досі не може зрозуміти що сьогоднішні події, це наслідок їх голосування у 2019-му. Ефект Даннінга - Крюґера
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14.06.2022 12:26 Відповісти
А як справи з репараціями?
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14.06.2022 09:59 Відповісти
Полностью согласна с Sharl, действительно вид през.а смешон, как будто секондхенд напялил,
клоун-он и в африке клоун. Обычно люди, которые не в материале, стараются окружить себя толковыми людьми, чтобы помогали, а не идиотами. И получается всё вместе какая то убогая
компания дворовых несостоявшихся неразвитых подростков. От того, что будете требовать у всех оружие, вам особо доверять не будут. Люди, которые просрали всё до того , не заслуживают доверия. Поменяй окружение, возьми толковых людей, создай штаб спасения нации и больше уважать будут. Обратись к Порошенко, он не сволочь, он патриот, он не будет мстить, он поможет
со своими связями. Путин не будет договариваться, от слова ВООБЩЕ. Пойми уже это. Он пойдёт на всё, ну оставь уже эту идею! От того, что будешь кричать сладко - сладко не будет.
Не позорь нацию! Не верь Ермаку, он не друг, он провокатор, он подставил тебя.
Сними эту дурацкую форму, она не идёт тебе, как и всё президентство.
Уйди своевременно, пока УКраину не сдал, иначе вся кровь на тебе будет, есть Стефанчук,
пусть отвечает. Хоть один раз поступи как мужчина, это не измеряется возрастом, а только поступками.
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14.06.2022 10:00 Відповісти
І ради цієї зустрічі "про мир", був відкликаний міжнародний позов проти парашки за окупацію криму, на 135 млрд доларів?
Як і в 2019 році, ради заглядання в очі пуйлу, були відкликані міжнародні позови проти парашинського гаманця "грязьпрому", на 20 млрд доларів.

Бубочка засилає хазяїну дари, щоб отримати аудієнцію.
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14.06.2022 10:02 Відповісти
Ты собираешься говорить с подсанкционными уродами?
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14.06.2022 10:09 Відповісти
Не край війні, а край окупації, тобто звільнить всі захоплені території України, включно з Кримом.
Перемовини можливі лише з питання репарацій…
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14.06.2022 10:17 Відповісти
Леонид! Загвоздка в том, что обьективно практически Украина это сделать не сможет, у нас нет и не будет того количества людей и тяжелого вооружения чтобы вести такую широкомаштабную кровопролитную наступательную операцию.....В Украине сильная и мотивированная армия, но не нужно требовать от нее невозможного...... П.С. Это не мое мнение, а слова моих знакомых не на камеру без патриотической бравады, которые воюют в АТО с 2015-года и имеют звания не ниже майора.
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14.06.2022 10:51 Відповісти
шо , опять ищем мир в глазах упыря ?
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14.06.2022 10:28 Відповісти
Зеля мріє отримати ярлик на князювання з рук самого Путлера.
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14.06.2022 10:48 Відповісти
Обьективно, Зеленскому рано или поздно прийдется определиться, что важнее: территории или жизни и здоровье сотен тысяч украинцев....... Мы все в глубине души это знаем, почитайте историю конфликта в Югославии........."Абсолютной перемоги" не будет, верить в нее это прекрасно, но для того чтобы ее получить нужно взять и оккупировать Москву в прямом смысле этого слова, как когда-то взяли Берлин во времена ВОВ, а этого измотанная обороной храбрая украинская армия сделать никогда сможет: нет ни людских, ни военных, ни экономических ресурсов и Запад и ***** прекрасно это знает...................П.С. Не требуйте от Зеленского заведомо невозможных целей.
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14.06.2022 10:59 Відповісти
начинаем готовить Украинцев к капитуляции?

к счастью есть пример того, как можно возглавить страну с нулевым бюджетом, отсутствием армии, довольно большой оккупированной территорией и построить экономику, отбить территории, получить безвиз. есть второй пример, как на волне популизма можно прийти на все готовое и все по приколу просрать. вот только в законе нет понятия "*****,,ли" как говорит арестович, есть статья за госизмену, саботаж и преступная халатность.

про слив информации о задержании вагнеровцев, разминирование границ никто не забудет!
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14.06.2022 12:46 Відповісти
 
 