США працюють, щоб не допустити продажу Росією вкраденого в Україні зерна, - Жан-П’єр

Білий дім підтвердив, що взаємодіє з іншими країнами, щоби заблокувати можливості продажу зерна, вкраденого росіянами на окупованих територіях України.

Про це заявила під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо з іншими країнами, щоби не допустити продажу зерна, яке, ймовірно, було вкрадено в Україні", - зауважила офіційна представниця адміністрації Байдена.

Водночас, вона не стала уточнювати, чи допускає Вашингтон можливість покарання за купівлю українського краденого зерна.

Зазначимо, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, фіксуються факти вивезення зерна загарбниками з тимчасово захоплених територій. Викрадене зерно везуть або до Росії, насамперед з Харківщини, Донеччини, Луганщини, або через тимчасово окупований Крим - із Запорізької та Херсонської областей.

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