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США працюють, щоб не допустити продажу Росією вкраденого в Україні зерна, - Жан-П’єр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Білий дім підтвердив, що взаємодіє з іншими країнами, щоби заблокувати можливості продажу зерна, вкраденого росіянами на окупованих територіях України.

Про це заявила під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо з іншими країнами, щоби не допустити продажу зерна, яке, ймовірно, було вкрадено в Україні", - зауважила офіційна представниця адміністрації Байдена.

Водночас, вона не стала уточнювати, чи допускає Вашингтон можливість покарання за купівлю українського краденого зерна.

Зазначимо, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, фіксуються факти вивезення зерна загарбниками з тимчасово захоплених територій. Викрадене зерно везуть або до Росії, насамперед з Харківщини, Донеччини, Луганщини, або через тимчасово окупований Крим - із Запорізької та Херсонської областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У окупованому Криму помічені зерновози з українськими номерами. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Россия всегда была страной воровкой ,чужих достижений ,чужих продуктов ,чему Мы удивляемся ,а сейчас скотилась вообще до мародёрства , варварства и полногго скотства .
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14.06.2022 06:55 Відповісти
Якось дивно це чути - працюють.... Скупка краденого - це кримінальний злочин у всіх країнах. Тому тих, хто це робить треба просто саджати у буцегарню. А якщо відомо що кацапський корабель везе крадене - треба зерно вилучати а корабель конфіскувати. Чи бояться що "путен нападе"?
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14.06.2022 08:10 Відповісти
Даже не знаешь, смеяться или плакать. Это шо, на каждой зернинке написано-"зерно Украины"? Привезли в Ростов на ХПК, как потом определить чье зерно?
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14.06.2022 09:26 Відповісти
"На Херсонщині та Миколаївщині орки випалюють наші лани з врожаєм сьогодні і зараз. Щодня вже тиждень ціленаправлено обстрілють по лініі фронту ячмінні та пшеничні поля запальними снаряди. Площі займання надвиликі для порятунку."
https://twitter.com/i/status/1536364225169436672
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14.06.2022 09:49 Відповісти
 
 