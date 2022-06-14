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Окупанти влаштували теракти в Мелітополі та Бердянську з метою дискредитації України, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бердянськ

В Інституті вивчення війни припускають, що окупаційна влада влаштувала терористичну діяльність у Мелітополі та Бердянську до Дня Росії 12 червня. Мета – звинуватити українських партизанів у нападах на мирних жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ZN.ua".

Деталізуючи це припущення, в ISW наводять слова колаборанта, очільника окупаційної адміністрації на захоплених територіях Запорізької області Володимира Рогова. Він зробив заяву про те, що "терористи" влаштували три вибухи у Бердянську. Однак згодом з невідомих причин він відмовився від своїх заяв та визначив ситуацію як аварію на електростанції.

Рогов заявляв, нібито жителі Бердянська пов'язують будь-які надзвичайні ситуації у місті зі "спробами України порушити мирне життя у "звільнених" (окупованих Росією. - Ред.) районах".

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Вообще, какое то животное извращение. Называют украинцев- защитников своей земли террористами(мечта *****, в конце концов называть всех украинцев террористами), и при этом сами же совершают теракты против самих себя. Ну просто эпические ******.
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14.06.2022 07:07
+12
Сколько можно обращать внимание на кацапские кривлянья? 8 лет одно и то же.
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14.06.2022 07:08
+11
А еще они Донецк обстреливают, чтобы у них был повод своих защитников на Западе рассказывать что Украине нельзя оружия давать и чтобы у них была картинка "разбомбленного" Донбасса за восемь лет. Надеюсь всё это документируется, так как они же будут врать как во всем.
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14.06.2022 06:58
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А еще они Донецк обстреливают, чтобы у них был повод своих защитников на Западе рассказывать что Украине нельзя оружия давать и чтобы у них была картинка "разбомбленного" Донбасса за восемь лет. Надеюсь всё это документируется, так как они же будут врать как во всем.
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14.06.2022 06:58 Відповісти
Шо ви таке пишете? Це ЗСУ обстрілює Донецьк снарядами типу "Бумєранг". Він в польоті описує дугу, розвертається і робить вигляд, що то кацапи стріляли, а не ЗСУ. Це ж всім відомо. Є багато свідків.
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14.06.2022 11:46 Відповісти
Вообще, какое то животное извращение. Называют украинцев- защитников своей земли террористами(мечта *****, в конце концов называть всех украинцев террористами), и при этом сами же совершают теракты против самих себя. Ну просто эпические ******.
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14.06.2022 07:07 Відповісти
біле зробити чорним, чорне зробити білим.
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14.06.2022 09:17 Відповісти
Сколько можно обращать внимание на кацапские кривлянья? 8 лет одно и то же.
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14.06.2022 07:08 Відповісти
Де шо они там мелочатся? Пусть уже Кремль взрывают можно вместе с Путиным.
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14.06.2022 07:19 Відповісти
согласен, и пусть уже кнопку нажимают, что б все успокоились...
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14.06.2022 07:54 Відповісти
Кацапы как обычно занимаются очковтирательством. Правда заключается в том, что никто никого не стрелял и не взрывал, пока эти черти не приперлись с оружием на территорию суверенного государства.
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14.06.2022 07:40 Відповісти
А кто будет учитывать мнение ватников(их великое множество) Бердянска и Мелитополя.????Если встанет выбор -ложить пачками украинских солдат или принести" неудобство" местным,выбор за вторым.Не думаю, что наши дрг занимаются оповещением местных о месте и времени проведения х-акций...
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14.06.2022 08:42 Відповісти
Если кто не понимает связи между приходом скоторусов и терактами, то таких животных на родину уродину, за поребрик, без пояснения причин.
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14.06.2022 09:19 Відповісти
блин а я думал приехал морожено раздавать -а то укры заложили бомбы из сала и вареников...как пить дать кеп цензор..))
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14.06.2022 09:55 Відповісти
 
 