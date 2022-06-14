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Україна готова пройти шлях до повноцінного членства в ЄС та провести всі необхідні реформи, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ес,евросоюз,єс,євросоюз

Україна готова пройти складний шлях до повноцінного членства у Європейському Союзі та провести для цього всі необхідні реформи.

Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо отримати першу точку старту, дорожню карту, яку ми маємо виконати для того, щоб стати повноцінним членом ЄС", - сказав Стефанчук під час зустрічі з колегами Федерального парламенту Бельгії - головою палати представників Еліан Тільйо та головою комітету із закордонних справ Ельз Ван Хоф..

За його словами, Україна готова пройти складний шлях до повноцінного членства із проведенням усіх необхідних для цього реформ.

Стефанчук висловив сподівання, що голова палати представників парламенту використає свій вплив, щоб Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

У свою чергу Тільйо висловила підтримку Україні.

"Роль України дуже важлива, і не лише для вашого членства, а загалом для Європейського Союзу, на ваших плечах багато що лежить", - зазначила вона.

Також читайте: Стефанчук закликав бельгійський парламент підтримати євроінтеграцію України

Зауважимо, що наразі Стефанчук перебуває з робочим візитом у Бельгії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Україна то готова, але не з вами, зелені гниди. Перший крок до Європи - це вас позбутися.
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14.06.2022 07:30
+22
Україна вже готова і ваш кодлан реформувати.
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14.06.2022 07:26
+21
Для демонстрации серьезности намерений, необходимо провести очистку от кремлевских шестерок и выдать отца всей коррупции следственным органам США.
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14.06.2022 07:35
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Україна вже готова і ваш кодлан реформувати.
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14.06.2022 07:26 Відповісти
От коли "пройдете", тоді й будете казати, бо поки що йдете в протилежному напрямку.
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14.06.2022 14:41 Відповісти
Ідіоти зелені, країну треба спасати, а вони всю енергію пускають на мастурбацію з примарними "членствами". Уже Дніпро у загарбників на обрії!
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14.06.2022 07:28 Відповісти
Ну так на обрії а це така фата моргана
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14.06.2022 07:47 Відповісти
стефанчуку кулемет потрібно в руки взяти? кожен має робити своє і щодо єс - вони ще й замало роблять
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14.06.2022 08:05 Відповісти
Хоча б очільника САП затвердили, чи для "борців з корупцією" це непосильна задача?
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14.06.2022 10:48 Відповісти
Вони, влада, знають, що це може призвести до їхнього арешту, тому не допустять того.
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14.06.2022 14:43 Відповісти
сволоті Шмальку ніяк не доходить, що вступ навіть в кандидати в члени ЄС - це є один із обороних рубежів України.
Бо - анархісти всі ці сволоти, нацсуки, корчунсовці, і прочая. Такі самі, як всім відомі ******.
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14.06.2022 08:42 Відповісти
"навіть в кандидати в члени ЄС - це є один із обороних рубежів України"- "якщо ти вмер, то це надовго, якщо дурень - то назавжди"! Яким боком кандидатство в кандидати ЄС до оборони України, блд? А снаряди і ракети закінчуються вже зараз. І щоб кудись "вступати" треба мати суверенні терріторії, а Україна втрачає кожен день населені пункти...
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14.06.2022 09:30 Відповісти
"нацсуки" - це ти про Азов, потворо?
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14.06.2022 09:59 Відповісти
Україна то готова, але не з вами, зелені гниди. Перший крок до Європи - це вас позбутися.
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14.06.2022 07:30 Відповісти
И это самый главный шаг. Вместе с выдачей главного вора Бени КАЛомойского штатам.
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14.06.2022 07:43 Відповісти
Прямо в точку, 100% вірно.
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14.06.2022 14:44 Відповісти
Идиот какой шлях ......до могилки придурок на войне день за три года засчитывают еврейский ты дебил *** набрали синагогу из дурдома убогих дегенератов.....
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14.06.2022 07:31 Відповісти
Вот это вы зря написали.
Если бы Украиной действительно управляли "еврейские дебилы из синагоги", то и армия была одной из лучших в мире, и ВПК самый передовой, и экономика процветающая, и валюта крепкая, и уровень жизни высокий, а самое главное, всем врагам даже посмотреть было бы страшно в ее сторону, а не то что в наглую нападать и рвать на части.
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14.06.2022 07:47 Відповісти
Між "керувати"і "заробляти" велика різниця.Тому у нас немає нічого з того, що ви написали.
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14.06.2022 07:56 Відповісти
Значить, вибирайте тих, хто дійсно чесно керуватиме, а не зароблятиме на вас.
Зеленського та "зелену команду" вибрали чесно чи, як на росії, шляхом приписок, підлогів, каруселів...? Якщо чесно, то нехер його зараз проклинати. Він отримав більшість голосів громадян України.
Де вони зараз, його виборці, де їхня думка, та хоча б тут, на цьому форумі? Бо таке почуття, що всі, хто пише тут проти існуючої влади, за неї не голосували. А хто голосував за неї? А їх, я вам нагадаю, в Україні більшість.
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14.06.2022 08:09 Відповісти
вони тепер не признаються, що голосували за зе. бо зробилиїхразом і до них уже це дійшло.

у мене, правда, є двоє таких знайомих всього і вони визнали свою помилку. але вже пізно(
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14.06.2022 08:30 Відповісти
ті вибори не були чесні по ряду ознак: агітація починається не раніше певного строку до початку виборів. Кіно ж про халапородька йшло задовго раніше. Заявляючи про алкоголізм опонента, сам претендент по суті зовсім ухилився від незалежної експертизи на наркозалежність. Фінансування кіна не розглядалось як перед виборна агітація. А таке фінансування агітації - протизаконно.
І ще - навіть у євреїв нема двох батьківщин , а лише є багато громадянств. То навіть теоретично громадянин скажімо Ізраїлю чи Швейцарії не буде старатися для процвітання України, в якій лише має бізнес і громадянство. З огляду на ще два інших явно не законне.
І саме один такий "із синагоги" по суті управляє зараз Україною. Той що власний банк пограбував. Може чули?
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14.06.2022 10:50 Відповісти
Своїми дитячими доказами ви не так делігітимізуєте президентство Зеленського, як принижує громадян та виборців України.
Кіно їм, розумієш, показали, і вони всі дружно пішли голосувати за головного героя "халабародька". Так не дивіться кіно, а думайте головою, а то виходить, що спочатку кажете "бе-бе-бе", а потім хапаєтесь за цю саму голову і говорите "ой-ой-ой".
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14.06.2022 11:23 Відповісти
В Україні уже давно вибори проходять як на московії.
Крім олігархічних кандидатів з мішками бабла, монополізованими медіа та адмін ресурсами в українського громадського суспільства не було шансів взяти участь у цих виборах. Тому, ви помиляєтесь, більшість народу України цю зелену хуцпу не обирала, лише незначна меншість взяла участь у цих виборах, що можна було спостерігати по пустих дільницях у день голосування. Крім того, ніхто не бачив як там «вони» собі під сукном нарахували такі результати, усе як завжди законспіровано, проплачено і домовлено.
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14.06.2022 11:43 Відповісти
Зрозумів вашу думку.
І зрозумів її продовження і напрямок - треба новий Майдан.
Ну, то й організуйте його. У день, коли Майдан Незалежності знову заповниться протестувальниками з їхніми звичайними гаслами - "Геть Зеленого Клоуна, Геть зрадників, Ганьба!" , у Кремлі потоком литиметься шампанське, а Путін розквітне і забуде про всі свої хвороби.
Для нього (для Путіна) день вашого третього Майдану стане другим за значенням днем у його житті (перший, це коли п'яний дід призначив його своім наступником)
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14.06.2022 11:56 Відповісти
Можливо би так і було, як ви пишете, можливо люд вийшов би на Майдан да давно покінчили з цієй кланово-олігрхічной системой. Але ви розумієте. чому вже 8 років з 2014 це було не можливо? Бо лунало гасло "сидіть тихо, бо путЄн нападе". І нажаль, це близько до правди. Путлер дійсно шукав приводу до агресіі: "хунта в Київі, госперворот, нелігітивна влада" і таке інше. Таким чином, путлер грав на одному боці з нашими олігархами, бо обидва зацікавлені в слабкій державі.
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14.06.2022 14:54 Відповісти
Тепер ви дитячі доводи виставляєте. З якого дива путлєр мав би зрадіти втраті свого агента на найвищій посаді в сусідній державі і потенційному розвалу всієї агентурної мережі внаслідок цього?
Можете не лякати, уже не нападе, у найближчі роки, а то й взагалі, якщо е знімуть санкції, не буде чим і з ким нападати.
Можу вас запевнити, що третього майдану кланово-олігархічна хунта уже не переживе, такого промаху уже ніхто не допустить.
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14.06.2022 17:04 Відповісти
Та знаємо...по 1917 року...
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14.06.2022 08:10 Відповісти
У 17-18 роках 20-го століття Україна проср... , пардон, втратила свою незалежність.
З рук впустила, програла Імперії з рахунком 0:10.
Пройшло 100 років, зараз матч-реванш.
Постарайтеся не допустити тих самих фатальних помилок.
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14.06.2022 08:22 Відповісти
Для цього треба позбавитися клептоманів-манкрутів, що вже 30 років монополізували владу, та вистроїли свою систему на всих рівнях, що захищає їх. Це простіше побудувати країну з "0", ніж намагатися реформувати. А що реальніше - повне зовнішне управління, хочаб на час перебудови системи. Але буде забагато волань, про порушення суверенітету корумпованого ладу, та й практика показала, що вони добре навчились маніпулювати недолугими масами, що використають для галасу. Все складно..
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14.06.2022 15:08 Відповісти
***** іді за своїм кораблем!
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14.06.2022 07:36 Відповісти
Во всем. Паника и поиск зрады там где её нет.
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14.06.2022 07:46 Відповісти
А прєдатєльства єсьть?
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14.06.2022 08:42 Відповісти
По сути: как колличество убитых орков и их уничтоженной техники по сводкам генштаба связано с влажными мечтами из **********?
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14.06.2022 07:49 Відповісти
Ось переможемо орду, виженемо та посадим по тюрмах частину квартала95 та й почнемо реформи робити.
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14.06.2022 07:33 Відповісти
Для демонстрации серьезности намерений, необходимо провести очистку от кремлевских шестерок и выдать отца всей коррупции следственным органам США.
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14.06.2022 07:35 Відповісти
Буба криворогий прокукарекает : родителей коррупции не выбирают, обнимет Беню КАЛомойского и заплачет.
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14.06.2022 07:41 Відповісти
ЗЕбанько Стефанчук, а как дела с подводными лодками, которые ты просил у немцев? Колеса к ним будут ставить на Бениных заводах, это понятно, а сколько коней надо впрячь, что-бы они потянули эти лодки по наших степях?
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14.06.2022 07:38 Відповісти
Шкарлета , убери , для начала, Резниченко , после стрельбы подчинённого уже ,подал в отставку, какая Европа вы о чем вообще, за Ермака я вообще молчу , . Столько зашкваров ,а вы до сих пор, у власти . Борис , только из-за вечеринки чуть не вылетел , а Коля котлета ,сколько их устраивал .???? В Европу
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14.06.2022 07:42 Відповісти
і голову САП признач
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14.06.2022 08:32 Відповісти
А реформа не переслідувати опозицію коли відбудеться?
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14.06.2022 07:44 Відповісти
Яка ще опозиція? Як мародерили перефарбовані ригаанали при владі, так і продовжуть все мародерити та зливати.
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14.06.2022 11:56 Відповісти
Боюсь ЕС не скоро светит. Укрзализниця не в состоянии обеспечить работу кондиционеров в поездах дальнего следования. В самую жару в вагонах +29-30, даже в купе за 950 грн поездка превращается в сущий ад.
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14.06.2022 07:46 Відповісти
Время покажет. Я бы взял нас в ЕС с условием, типа, что мы вначале младший партнер, а полноправный там условно через три года, если будем соответствовать всем условиям. Короче, поэтапная интеграция. Ну посмотрим что они там придумают. Они просто боятся чтобы мы не стали очередной ПольшеВенгрией и не были бы как Греция в экономике.
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14.06.2022 07:51 Відповісти
Вообще любую идею можно довести до ума, если нет каких-то краеугольных противоречий и есть желание. Вот вопрос в том насколько велико желание ЕС.
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14.06.2022 07:55 Відповісти
Так розблокуйте конкурс НАБУ відновить канали опозиції і відправте кудить уряд Зеленського. Тоді і плани на Перемогу можна реалізувати
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14.06.2022 07:49 Відповісти
Реформы? Не, не слышала. Ещё один мудозвон
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14.06.2022 07:53 Відповісти
А яку реформу ще треба провести аби розблокувати призначення незалежного голову САП?
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14.06.2022 07:53 Відповісти
Реформи будуть! -Чесне слово злодія !
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14.06.2022 07:57 Відповісти
Пообіцяти,не означає женитися... Антикорупційного прокурора призначте для початку.
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14.06.2022 07:58 Відповісти
Україна готова. Не готовий Бєня і його віслючок.
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14.06.2022 08:10 Відповісти
Мля, носяться з тим ЄС як дурень з писаною торбою!
Ви спочатку паРашу прижучте, а потім про ЄС будете варнякать!
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14.06.2022 08:24 Відповісти
ще один анархіст-дурник виліз.
Як же вас всіх дофейтуя... А ще зебіли... а ще подляцькі боти...
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14.06.2022 08:52 Відповісти
Ша ! Готується зрада! Тому щоб не було так боляче треба щоб нарід говорив про ЄС !
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14.06.2022 10:08 Відповісти
КАК ТАМ САП ПОЖИВАЕТ?
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14.06.2022 08:36 Відповісти
Брехня. Хочуть бачити всі, крім кремлівських хвойд.
Потрібно показати бажання українців подолати корупцію, кремлівську агентуру та провести демократичні перетворення.
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14.06.2022 12:01 Відповісти
Починайте приймати.
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14.06.2022 08:40 Відповісти
Спочатку канали ТБ розблокуйте... бо від вашого телемарафону з мосійчук-скобєєвою вже нудить !
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14.06.2022 08:40 Відповісти
Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата в ЄС, - зауважує видання Politico.
"Комісія не забуває, що Україна - єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, бо вони були на вулицях із прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви розмахували не тим прапором", - повідомило видання.
Остаточне рішення має ухвалити Європейська рада.
*-------------
Олег Шарп
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14.06.2022 08:44 Відповісти
Як вже достала ця інфантильність… Скільки можна вже?

нагадаю, Правовий інфантилізм - низький рівень правової свідомості, почуття відповідальності щодо поведінки в рамках права, несформованість, недостатність правових знань та настанов, але високого рівня бажання отримати результат (без усвідомленості наслідків, з імовірною усвідомленістю негативної поведінки).
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14.06.2022 08:51 Відповісти
Зеленський ... ТРИ РОКИ ... Прос#ані роки !
Причому прос#ані скрізь. В економіці, дипломатії, обороноздатності ...
Скрізь. Чого не торкнись, суспільний сум та розпач.
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14.06.2022 09:02 Відповісти
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14.06.2022 09:04 Відповісти
"Мы хотим получить первую точку старта, дорожную карту, которую мы должны выполнить для того, чтобы стать полноценным членом ЕС", - сказал Стефанчук...

По его словам, Украина готова пройти сложный путь к полноценному членству с проведением всех необходимых для этого реформ.

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14.06.2022 09:24 Відповісти
"готовы к полноценному членству" (С)
Это как, шоб у каждого аж до колен доставал??? (ехидство)
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14.06.2022 09:30 Відповісти
Друг України - Британія - вийшла з ЄС. Чому ?
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14.06.2022 10:54 Відповісти
с кем с главным аферистом и кидалой беней, малоПИД,,,роским, бениным Нарко-Дегенератом, кремлевским завхозом Елдаком, офшорником Хламидией, меРтвечуцкой подстилкой верещюк, билетером 95 квартала с липовым званием и фигурантом нескольких уголовных производств бакановым, ставленником онищенко(татарин) и главой ваЗЕлиновской ботофермы паДлолюком, колей Котлетой, безУмной, алкашом корниенкой и т.д в это может поверить только окончательно выживший из ума из секты голобородько...
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14.06.2022 11:42 Відповісти
 
 