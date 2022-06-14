УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5715 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 078 7
армія РФ (13448) війна (56233) Дніпропетровщина (2347) обстріл (20980) Резніченко (493)

Ворог обстріляв із "Ураганів" Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровщини, - Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Ніч на Дніпропетровщині видалася неспокійною.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог знову обстріляв два райони нашої області - Криворізький та Синельниківський. Ударив із "Ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах", - зазначив він.

За інформацією Резніченка, люди, попередньо, не постраждали.

У Покровській громаді пошкоджені будинки. На місці обстрілу працюють піротехніки - обстежують територію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результаті ворожого обстрілу Дніпропетровщини загинула людина, п’ятеро поранені, ситуація в регіоні динамічна й напружена, - ОК "Південь"

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А яке відношення має Покровськ до Сонельніково? Далекувато там. Навіщо пугаете людей?
показати весь коментар
14.06.2022 08:14 Відповісти
Синельниково*
показати весь коментар
14.06.2022 08:15 Відповісти
А у них так... сто км. вліво сто км. вправо - "какая разніца".((((
показати весь коментар
14.06.2022 08:45 Відповісти
пгт. Покровское Синельниковского района

Прилагательные от этих названий одинаковые
показати весь коментар
14.06.2022 08:46 Відповісти
Подивіться карту, нема ніякого пгт Покровське в Синельниківському р-ні. До речі від краю району до найближчої лінії фронту більше 100км про який ураган може йти мова?
Очевидно ж, що мова йде про Покровський р-н Дніпропетровської обл який дійсно примикае до Донецької обл.
показати весь коментар
14.06.2022 17:20 Відповісти
азіров, це ти?
показати весь коментар
14.06.2022 10:20 Відповісти
уничтожение живой силы противника никакого эффекта на противника не оказывает от слова совсем, нашей целью должны быть эти всевозможные рсзо... и не обязательно ждать месяцами обещанное тяжелое вооружение, просто ожидание - не эффективно, нужно уничтожать эти арт системы всеми доступными способами - у нас где-то завалялись дроны-камикадзе, глупо ими пулять по блиндажам, у нас есть самопальные дроны, которые бросают воги, да еще куча всего, что может быть направлено на уничтожение их очевидного преимущества...
показати весь коментар
14.06.2022 09:20 Відповісти
 
 