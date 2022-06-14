Ворог обстріляв із "Ураганів" Криворізький та Синельниківський райони Дніпропетровщини, - Резніченко

Ніч на Дніпропетровщині видалася неспокійною.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог знову обстріляв два райони нашої області - Криворізький та Синельниківський. Ударив із "Ураганів" по Апостолівській і Покровській громадах", - зазначив він.

За інформацією Резніченка, люди, попередньо, не постраждали.

У Покровській громаді пошкоджені будинки. На місці обстрілу працюють піротехніки - обстежують територію.

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