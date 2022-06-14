Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та об'єкти "Азоту" і "Склопластику", - Гайдай. ФОТОрепортаж

У Сєверодонецьку ситуація вкрай загострена - війська РФ нищать багатоповерхівки та "Азот".

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, штурм міста триває вже котру добу поспіль. Артилерією противник руйнує вщент багатоповерхівки та об’єкти промисловості.

"Ми маємо ще одне цілеспрямоване влучання в об’єкти сєвєродонецького "Азоту" та "Склопластику". Зруйновано міст, приміщення обласної ДСНС, обстріляні прилеглі селища Синецький та Павлоград. Щодня стає відомо про загиблих, до яких через щільність обстрілів важко дістатися. Багато пошкоджених багатоповерхівок в старих районах Сєверодонецька, деякі з них російська армія розстрілювала так, щоб знести до самого фундаменту. Втім, наступ в районі Метьолкіного в них не вдався", - зазначив Гайдай.

Як зауважується, активні бойові дії 13 червня також мали місце на напрямках Тошківка - Устинівка, Оріхове - Золоте, Комишуваха - Врубівка, Василівка - Білогорівка, Ниркове - Миколаївка.













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Через російські обстріли у Врубівці зруйновані 13 будинків, у Тошківці - 11, у Лисичанську - сім, у Гірському - два.

Поранену жінку із Новодружеська госпіталізовано до лікарні іншого регіону.

"На підсилення ворогу підійшли ще дві батальйонних тактичних групи. Росіяни намагаються оточити підрозділи наших військ у районі населених пунктів Лисичанськ, Привілля, Сєверодонецьк, Борівське", - йдеться у повідомленні.