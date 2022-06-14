Війська РФ завдали ракетного удару по Одещині. Підрозділ ППО знищив 2 ракети "Онікс", - ОК "Південь"

Війська РФ сьогодні зранку завдали ракетного удару по Одещині.

Про це повідомляє пресцентр оперативного командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Одеса.Офіційно".

"По Одещині ворог ранком знов завдав ракетного удару. 2 ракети "Онікс", випущені з берегового ракетного комплексу, з території тимчасово окупованого Криму, були знищені над морем підрозділом протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.

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