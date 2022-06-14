З Росії до кінця року можуть поїхати понад 15 тисяч мільйонерів, - дослідження

Понад 15 тис. росіян, статки яких перевищують 1 млн доларів, можуть поїхати з РФ вже цього року.

Такого висновку дійшли спеціалісти аналітичного агентства Henley&Partners, які дослідили глобальну економічну міграцію. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

"Росія втрачає мільйонерів. Заможні люди все більше їдуть з Росії щороку протягом останнього десятиліття. Це раннє попередження про проблеми, з якими стикається країна. Перед розвалом великих держав завжди прискорювалася міграція заможніх людей. Вони часто їдуть першими, бо мають на це гроші", - каже аналітик Ендрю Амойлс, який збирав дані для дослідження.

Агентство зазначає, що США та Велика Британія стали набагато менш комфортними для потенційної міграції росіян. Тепер влада циї країн може мати юридичні та етичні питання до походження їхніх коштів.

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Експерти прогнозують, що найбільш привабливою для російських мігрантів країною стануть Об’єднані Арабські Емірати. Також росіяни можуть їхати до Австралії, Сингапуру, Ізраїлю, Мальти й Монако.