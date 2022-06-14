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Новини За кордоном
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Росія (47144) еміграція (72) мільйонери (22)

З Росії до кінця року можуть поїхати понад 15 тисяч мільйонерів, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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Понад 15 тис. росіян, статки яких перевищують 1 млн доларів, можуть поїхати з РФ вже цього року.

Такого висновку дійшли спеціалісти аналітичного агентства Henley&Partners, які дослідили глобальну економічну міграцію. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

"Росія втрачає мільйонерів. Заможні люди все більше їдуть з Росії щороку протягом останнього десятиліття. Це раннє попередження про проблеми, з якими стикається країна. Перед розвалом великих держав завжди прискорювалася міграція заможніх людей. Вони часто їдуть першими, бо мають на це гроші", - каже аналітик Ендрю Амойлс, який збирав дані для дослідження.

Агентство зазначає, що США та Велика Британія стали набагато менш комфортними для потенційної міграції росіян. Тепер влада циї країн може мати юридичні та етичні питання до походження їхніх коштів.

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Експерти прогнозують, що найбільш привабливою для російських мігрантів країною стануть Об’єднані Арабські Емірати. Також росіяни можуть їхати до Австралії, Сингапуру, Ізраїлю, Мальти й Монако.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Я прочитала вчора тут про 7 тис організацій, які товарили з бульбашами і кацапами. 7 тис! І тільки вчора їх побачили, а про Європу і газ кричать на кожній гілці. Українські вельможі на війні наживаться
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14.06.2022 09:29
+8
Мабуть тому що кожна організація відстьобує "на гору". Зелену.
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14.06.2022 09:33
+8
Проект "ерефія" закривається, а СВЯТО наближається
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14.06.2022 09:39
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і тільки у нас жодних питань ні юридичних ні етичних про походження грошей немає, гроші не пахнуть нє?
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14.06.2022 09:25 Відповісти
Я прочитала вчора тут про 7 тис організацій, які товарили з бульбашами і кацапами. 7 тис! І тільки вчора їх побачили, а про Європу і газ кричать на кожній гілці. Українські вельможі на війні наживаться
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14.06.2022 09:29 Відповісти
Мабуть тому що кожна організація відстьобує "на гору". Зелену.
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14.06.2022 09:33 Відповісти
Так а наші мільйонери вже давно з України поїхали - мають по кілька паспортів, живуть з сім'ями по Іспаніям, Кіпрам, та інше, а приїздять в Україну лише "знімати касу", та пропихувати в владу своїх людей по типу Зе.
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14.06.2022 14:22 Відповісти
Куди? В Україну, бо оп шукає українські коріння руським олігархам
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14.06.2022 09:26 Відповісти
Краще напишіть скільки з України вже випустили мільйонерів і мільйонів. Суки *****.
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14.06.2022 09:33 Відповісти
Проект "ерефія" закривається, а СВЯТО наближається
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14.06.2022 09:39 Відповісти
Мабуть зеля хоче їх переманити

Але нафіга нам ті кацапи - вбивці
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14.06.2022 09:42 Відповісти
nada srochna zakrivatj granici 15K novoi rjuzke saranchi v svobodnom mire netreba.
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14.06.2022 09:43 Відповісти
Там ще є продовження
"Украину, по оценке авторов исследования, до конца года могут покинуть примерно 2800 миллионеров - это 42% всех граждан с миллионным состоянием."
І всі молодші 18 і старші 60, або всі жінки? Аааа, ето совсєм другоє.
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14.06.2022 09:44 Відповісти
Война, или тебе из за поребрика не видно?
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14.06.2022 09:53 Відповісти
Тайными тропами, неся на себе туго набитые мешки
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14.06.2022 10:16 Відповісти
А з України виїхало кілька мільйонів. Переважно молоді жінки з дітьми. Статки яких не перевищують 1 тисячі доларів. То хто більше втратив?
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14.06.2022 10:36 Відповісти
Злидні нехай собі їдуть.
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14.06.2022 12:31 Відповісти
З України.
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14.06.2022 10:37 Відповісти
А нахренпа им эти миллионы долларов, если они не могут их тратить на что хотят?
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14.06.2022 11:01 Відповісти
S ljohkim dvizhenijem palca , ruskij prevrashchajetsa v haroshava ruskava .....
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14.06.2022 11:33 Відповісти
Люди, которые смогли без путина заработать (а не натырить) миллион и более, наверное, ближе к "хорошим", поскольку им ни диктатура, ни военная истерия не подходят.
Другое дело, что их намного меньше, чем озлобленных необразованных ущербных нищебродов, нашедших в войне шанс поднять самооценку.
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14.06.2022 12:39 Відповісти
 
 