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На Ізюмщині ворог намагається встановити контроль над Богородичним та готує наступ на Слов'янськ, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Минулої доби російські окупанти продовжили обстріли Харкова та Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, унаслідок обстрілів у селищі Жуковського 1 цивільна людина поранена.

"В області пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, склади, сталися лісові пожежі. У с. Малинівка через обстріли окупантів поранення отримали 2 дітей – хлопчик 11 та дівчина 17 років. У смт Печеніги поранена дитина 3 місяців, на жаль, її 35-річна мати загинула. У с. Загороднє 1 поранений", - інформує Синєгубов.

Загалом в області 1 людина загинула, 5 - поранені, в тому числі 3 дітей.

"У Харківському районі через влучання чотирьох російських ракет сталася пожежа у складських приміщеннях, горіли вантажні автомобілі. Площа займання склала 2000 кв. м", - додає він.

Очільник регіону також інформує, що на території області тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог, як і раніше, сконцентрований на обороні. На Ізюмщині ворог намагається встановити контроль над н.п.Богородичне та готує наступ на Слов'янськ.

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"Наші захисники протидіють ворогу, завдаючи йому відчутних втрат. У районі Ізюма нашими військовими знищено черговий російський вертоліт Ка-52. Віримо у Збройні Сили України", - резюмує він.

Автор: Ірина Дашківська
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Печально. Когда все силы вонючая русня кинула на Донбасс и там реально идет просто мессиво, мы теряем и другие места.Хотя у Обдрыстовича все идет по плану , мы всех побеждаем. Может прав Бутусов.надо говорить людям как есть.Ибо опять получится Буча и Мариуполь.
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14.06.2022 10:03 Відповісти
Богородичне в Донбасі, під Слов'янськом.
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14.06.2022 10:05 Відповісти
Тей обристович розказує про кілометраж війни,а ось про щільність зброї, яку випустили за його правління ні гуру. Зато посли ллють бруд на країни донори,СМІ публікують фейкові дані і знову під егідою офісу обристовича. Для мене це увесь зеболотний уряд,а не тільки люся
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14.06.2022 10:07 Відповісти
щоб потрапити до богородичного треба форсувати річку а до словьянска ще далеко 30км десь
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14.06.2022 10:39 Відповісти
 
 