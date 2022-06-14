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Чим швидше та більше зброї отримає Україна, тим ближчим буде мир, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

П'ятий президент та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко закликав союзників якомога швидше дати Україні необхідну зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це він заявив в ефірі BBC WORLD SERVICE.

"Повільно, але впевнено Україна виграє війну проти російської агресії. Попри те, що Росія має вдесятеро більший арсенал для їхніх гаубиць та ствольної артилерії. Це справді складно. Якби ми мали більше зброї, більше артилерії та більше танків, це був би коротший шлях до перемоги. І це також означало б коротший шлях до миру. Можете собі уявити: чим більше зброї, тим ближчим є мир. І це саме про Україну та ситуацію на Донбасі, на сході нашої держави", - наголосив п'ятий президент.

За словами Порошенка, Україна не готова поступитися частиною території задля припинення війни.

"Територіальна цілісність України не є предметом для компромісів. Як не є вона і предметом для переговорів. Адже це не зупинить Путіна. Це буде черговим фактом, який мотивуватиме його продовжувати свою агресію. І ніхто не знає, де завтра опиняться російські сили. Може на Готланді в Швеції, чи на Алясці в Сполучених Штатах, чи в країнах Балтії на кордоні з Росією", - пояснив Порошенко.

Лідер "ЄС" зазначив, що потрібно зупинити всі спроби Путіна шантажувати Європу.

"Адже війна ця не лише проти України. Це війна проти всього цивілізованого світу. І нам слід віднайти правильні відповіді на всі ці спроби шантажу", - підсумував Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постачання важкого озброєння - інвестиції у безпеку Євросоюзу та світу, - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
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14.06.2022 10:33
+20
Петро обращается к партнерам, соблюдая все нормы дипломатии, как это делал Черчилль во времена Второй Мировой. Без наездов, предъяв, емоций и ненужных истерик. Разницу улавливаешь, ватоголовое ты создание?
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14.06.2022 10:53
+19
Хороший исторический урок👍 Чем крепче отзвиздишь кацапа, тем он миролюбивей☝Кацап должен постоянно ждать очередную звиздюлину
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14.06.2022 10:41
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14.06.2022 10:33 Відповісти
Хороший исторический урок👍 Чем крепче отзвиздишь кацапа, тем он миролюбивей☝Кацап должен постоянно ждать очередную звиздюлину
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14.06.2022 10:41 Відповісти
Русня не пижжена, як коса не клепана.
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14.06.2022 11:54 Відповісти
Пример - Чечня, кстати. ПаРаша всрала ей 2 войны, платит дань и бегает на цырлах.
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14.06.2022 13:08 Відповісти
Глазов, неймётся провокации на форуме устраивать?.. Ну вот почему вы такие гниды, а?
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14.06.2022 10:49 Відповісти
А почему вы такая соя?
Причем тупая. Вчера звиздели одно, сегодня Порох вас же и обломал.
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14.06.2022 14:33 Відповісти
гнида ти брехлива
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14.06.2022 18:14 Відповісти
Додай в "кондуїт" - "Олег Кущ - дрібносерливе подоляченя"
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14.06.2022 18:34 Відповісти
Ти про що? 🤔
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14.06.2022 10:50 Відповісти
потому шо в стрічці не було слова Зеленський
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14.06.2022 10:50 Відповісти
Петро обращается к партнерам, соблюдая все нормы дипломатии, как это делал Черчилль во времена Второй Мировой. Без наездов, предъяв, емоций и ненужных истерик. Разницу улавливаешь, ватоголовое ты создание?
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14.06.2022 10:53 Відповісти
неватоголовим порохоботам..

РОЗЖОВУЮ різницю.

Черчіль був Прем"Єром...

Порошенко не прем"Єр,не Президент,і навіть не англійська королева..
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14.06.2022 11:20 Відповісти
Очевидно в британців більше розуму.
Бо вони обрали Черчиля прем'єром. А ви на шашличника країну лишили.
Файне вогнище розпалили в Маріуполі, да ?
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14.06.2022 11:23 Відповісти
Пояснюю ватоголовим зебілам!
Порошенко користується на заході повагою і підтримкою більшою за всю жОПу зезидента включно з ним самим!
От така різниця!
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14.06.2022 11:27 Відповісти
Порошенко - пятый президент Украины, человек очень уважаемый в западном мире, сильнейший дипломат. Работает во благо Украины.
Лучше расскажи, почему его одинаково ненавидят кацапы и местный, украинский люмпен?
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14.06.2022 11:30 Відповісти
ПОРОШЕНКО ПРЕЗИДЕНТ, І БУДЕ НИМ ЗАВЖДИ, а зелена жаба блазень, і буде блазнем ЗАВЖДИ!
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14.06.2022 12:39 Відповісти
Павло дурбелик , коли ти вже наберешся хоть трішки розуму , про совість я мовчу - мабуть ніколи 😠
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14.06.2022 13:57 Відповісти
А тепер "жуй" далі: до слів звичайного рядового депутата Верховної ради України Порошенка дослухається УСЯ Європа, США ,Канада, Австралія та багато інших країн
А твоє "ЗЕ-непорозуміння" ніхто "і в хєр не ставить" - хоч він і ПРЕЗИДЕНТ країни!
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14.06.2022 18:39 Відповісти
Так он же профессиональный дипломат, и знает, как себя вести на международной арене. В отличие от всякой шелупони, которая только пальцевать и быковать умеет.
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14.06.2022 13:10 Відповісти
А що скаже по цій темі інша голова фракції ВР ("Голос" ) Кіра Рудик ?
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14.06.2022 10:48 Відповісти
Подасть запит про розмінований Чонгар і зданий фактично Південь.
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14.06.2022 10:51 Відповісти
Та отримує відповідь- Це не начасі,треба консилідуватися з кремлівськими гнидами.бо ще не всю Україну здали!!))
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14.06.2022 11:29 Відповісти
Паша , ідіотизм - хвороба не виліковна , тому йди на... й і не відсвічуй 😡
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14.06.2022 13:59 Відповісти
Ну як таргани! Чому їх і називають "расєяне".
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14.06.2022 11:17 Відповісти
Хоч хтось з дорослих в країні є
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14.06.2022 11:05 Відповісти
То може треба їхати до партнерів,і домовлятися за збільшеня поставок,за НАТО? Як поітик!
Бо від зезидента окрім відосиків ВЖЕ ніякої користі.
А його неголена фізія і бомжатський прикід публіці вже набридли,і не тільки на Заході.
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14.06.2022 11:23 Відповісти
Прочитал такую информацию- трошки оторопел. знаю что ее быстро забанят, поэтому хочу послушать мнения сообщества.

Публикация видеоролика, где мэр Днепра Борис Филатов уговаривает собеседников быть готовыми принять условия России, потому что, мол, все решается в Киеве, это не какое-то противостояние Филатова и Офиса президента. Ни в коем случае. Это откровенная, и по-военному бронебойная "ответка" днепровскому клану со стороны блогеров из орбиты главкома Залужного. О том, что главком тихо и ненавязчиво собрал вокруг себя целую команду лидеров мнений, мы уже писали. Более того. Эта команда уже показала зубы Офису президента и дала понять, что в случае чего, крик она поднимет такой, что несладко станет многим. Однако сейчас Офис президента тут ни при чем. "При чем" в данной ситуации так называемые, днепровские. Речь не об олигархе Игоре Коломойском, а о стае товарищей из бывшего окружения Коломойского, у которой с Коломойским разошлись пути. Речь о фактическом хазяине Днепра Геннадии Корбане, его старом товарище мэре Днепра Борисе Филатове и о всей их прочей веселой компании. С ними же связан и журналист Юрий Бутусов. А Бутусов, это еще целая команда лидеров мнений, включая уже подзабых и не шибко успешных вне своего раздутого волонтерства (но весьма активных на соцсетях) скандальных волонтеров Юрия Касьянова и Диану Макарову. Что объединяет Юрия Бутусова и днепровских? Сейчас все одно слово. Иловайск. Оно же объединяет их всех с экс-министром МВД Арсеном Аваковым. В период, когда главкомом ВСУ был приближенный к днепровским генерал Руслан Хомчак, они имели весьма солидный вес в политическом раскладе страны и определенный доступ к тендерам в ВСУ. Но времена изменились. Под давлением британцев Зеленский был вынуждень поменять милого сердцу днепровских Хомчака на кавалера переходящего меча Британской империи генерала Валерия Залужного. Есть информация что назначение Залужного было платой ОП за спущеный на тормозах скандал с "вагнеровцами". Однако. Сейчас, когда война перешла в затяжную фазу, растет недовольство общества. Естественно, украинское общество всю вину возлагает на президента и его офис, для Украины это норма. ОП, попыталась переложить вину на командование ВСУ. Отсюда заявление Арестовича, что мол прорыв россиян в южные области Украины про...шляпили. Как мы видели, ответка прилетела стразу. Прилетела она и тут. Юрий Бутусов не зря обрушился в последнее время с тоннами критики на руководство ВСУ. Повторяется история 2015 г. когда тот же Бутусов мешал с грязью имя генерала Муженко. Залужный, кстати, выдвиженец именно Муженко. Именно по-этому со дня вторжения Муженко вернулся в Генштаб. Филатов, естественно обвинил во всем руководство страны. Хотя днепровские прекрасно поняли, кто и почему передал им "привет". Привет с намеком. Мол, не успокоите Бутусова - будут следующие ролики.
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14.06.2022 11:49 Відповісти
Смерть кацапам!
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14.06.2022 13:15 Відповісти
Якщо чесно, то гидко і бридко дивитися на зелену шоблу , яка переодяглася в одяг мілітарі , бо складається таке враження , принаймні у іноземних делегаціях, що вони всі щойно вийшли із окопів 😡
це неповага до гостей , які приїздять до нас !!
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14.06.2022 14:04 Відповісти
- Куме! А чого це наш «**********» після початку війни так став дивно виглядіть? Весь у зеленій кофті?
- Зелена кофта - то «тактична» Її солдати носять щоб їх на полі бою важко було розгледіть ...
- А щетина на морді?
- А щетина - теж «тактична» - щоб він більш геройськи у відосику виглядів! ...
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14.06.2022 20:01 Відповісти
Проблема в тому, що люди, в таких багато, ще не звільнили свої мізки від наслідків російських ІПСО щодо Порошенка.

Garry:

Одна людина з політикуму, яка не ігнорила інфу США, розвідок, щодо вторгнення це Порошенко.

Зі всіх площадок, з трибуни ВР волав, що готуватись треба.

А тепер згадайте твіти петушиного кутка, арахамій і офісів.

І, курва, ні одне. НІ ОДНЕ, не виявило банальну мужність визнати свою неправоту.
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14.06.2022 14:41 Відповісти
Порошенко все знал, он все предвидел! Не сидел, сложа руки, как некоторые, а действовал. Знаете сколько он сделал за это время? Просто молодец.
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14.06.2022 14:53 Відповісти
Ніхто не є пророком, але хтось бачить очевидне, хтось ні.
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14.06.2022 15:01 Відповісти
Ну так. Похоже на Кличкове ,," якщо ви заблудились в лісі, то йдіть додому. ""
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15.11.2022 14:47 Відповісти
 
 