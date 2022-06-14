Повідомлено про підозру у держзраді командиру корабля РФ "Адмірал Макаров", який перебіг на бік ворога у 2014 році, - ДБР
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Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану 2 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим, а нині командиру російського фрегата "Адмірал Макаров".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, у 2014 році він зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами частині, відмовившись передислоковуватися до Миколаївської області. Вінничанин присягнув збройним силам РФ та продовжив службу в російському чорноморському флоті.
"Дезертир повернувся в Україну у 2022 році з окупантами. Корабель під його командуванням здійснював запуски крилатих ракет по Миколаєву та Одесі", - інформують в ДБР.
Також повідомляється, що наразі слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
Будь ласка, зачекайте...
С такой скоростью движение дошло только до подозрения... Теперь до суда, если скорость та же, дело дойти может к старости предателя... Ну а суд точно закончится на 5какую-то годовщину смерти от старости...
Похоже, в стране системное покрывание государственных изменников. Или мне одному это кажется?
Значит как минимум пару лет з/п начислена зря.
На скільки я пам'ятаю ще в 2014 ген. прокуратура повідомила про підозру у державній зраді
всім військовим зрадникам крисчанам.
Не зовсім зрозуміло навіщо ДБР дублювати це повідомлення,
чи знову імітація бурхливої діяльності?
"де вироки? де запити в інтерпол?"
Декілька вироків було, зрозуміло, що не всім.
Про запити в інтерпол вже не пам'ятаю.
А що з тих ЗАОЧНИХ засуджень та запитів...
Ви що, сподіваєтесь, що паРашка, при наймі, в теперешньому стані когось видасть, прАХВесор он вже давно засуджений і ШО?
Не на те увагу спрямовуєте, тут в ІНШОМУ справа, ДБР замість займатися тими корупціонерами та злочинцями, які є в Україні, знову імітує бурхливу діяльність, яка просто ні до чого реального зараз не приведе.
Цеж коли дбр підготує аналогічну підозру сама собі за обшуки та виведення з бойового чергування систем ППО С300?
так розумію, що якби Києв взяли, вони б геть інші підозри надсилали б патріотам
гнати ДБР сцяними ганчірками треба
На гроші, що тратить країна на утримання армії цих проКУРВОрів, дбр-ів, слідчих, ментів, агентів, суддів... можна створити і оснастити нову українську Армію!