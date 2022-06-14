Через ворожий обстріл Дніпропетровщини напередодні ввечері загинула жінка, її тіло знайшли сьогодні зранку, - ОВА

Через ворожі обстріли Зеленодольської громади напередодні ввечері загинула жінка.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Через обстріл Зеленодольської громади, що стався напередодні увечері, загинула жінка. Її тіло знайшли сьогодні ранком біля дачного будинку", - зауважив він.

"На жаль, це вже третя смерть від ворожих "Ураганів" за останній тиждень. Ворог щодня обстрілює наші громади у Криворізькому та Синельниківському районах", - додає Резніченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результаті ворожого обстрілу Дніпропетровщини загинула людина, п’ятеро поранені, ситуація в регіоні динамічна й напружена, - ОК "Південь"