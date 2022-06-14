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Окупанти намагалися здати на брухт комплектуючі до комплексу ППО, бо не хотіли йти на передову в Донецькій області, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,техніка

Щоб не потрапити на передові позиції, командири однієї з батарей 933 зенітно-ракетного полку окупаційних військ вирішили зробити свою техніку небоєздатною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що окупанти познімали з бойових машин "Тор-М2У" блоки управління та вирішили продати їх у пункті прийому дорогоцінних металів.

"Проте, росіян, як завжди, підвела жадібність. У пункті прийому брухту вони назвали занадто високу ціну та вступили в конфлікт з приймальницею, яка тут же повідомила про "бізнесменів" у так зване "МДБ ДНР"", - йдеться в повідомленні.

Тепер командування полку окупантів пояснює втрату електронних блоків ніби то бойовими діями, а рашисти-"бізнесмени" продовжили службу в піхотних підрозділах на передовій.

Також дивіться: "П#здуют без конца и края. Уже у пацанов крыша едет. Уже троих на дурку отправили": російський окупант скаржиться на постійні обстріли ЗСУ. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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14.06.2022 11:51 Відповісти
Навіщо на брухт? Нам передайте, ми з радістю приймемо
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14.06.2022 11:55 Відповісти
На бухло не було бабала, бо все пропили на день нізавісімасті.

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14.06.2022 12:00 Відповісти
Что это за вояки такие, которых приёмщица послала нах...? Вальнулибы в **#ло прикладом и приняла б как надо.
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14.06.2022 12:20 Відповісти
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14.06.2022 12:23 Відповісти
Потомственное пьянство даёт неправильный результат. Нормальные люди сдали бы ВСУ всё железо в сборе, получили денюшку и политическое убежище и тикали бы в запад.
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14.06.2022 14:21 Відповісти
 
 