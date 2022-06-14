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Інформація про холерну паличку у водопровідній воді у столиці - фейк і частина інформаційної боротьби, - "Київводоканал"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вода

ПрАТ "АК "Київводоканал" спростовує інформацію про те, що водопровідна вода в столиці може бути небезпечна та через неї можуть поширюватись хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як зазначається, наразі у мережі розповсюджується фейкова інформація про можливий спалах холери через холерну паличку у воді.

"Таке повідомлення вже поширилося пабліками та чатами різних міст. У дописах зазначається, що навіть чистити зуби та мити фрукти і овочі необхідно винятково кип’яченою водою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у "Київводоканалі", ця інформація не відповідає дійсності і, скоріше за все, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення.

Підприємство наголошує, що якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпечності. Жодних відхилень від ДСанПіН 2.2.4-171-10 наразі немає, водопровідна вода цілком безпечна.

Також повідомляється, що "Київводоканал" забезпечений усіма необхідними реагентами в достатній кількості, всі водопровідні споруди працюють у штатному режимі, всі процеси з водопідготовки відбуваються в установленому порядку.

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"Інформація про нібито неякісну водопровідну воду є частиною інформаційної боротьби, яка точиться у рамках війни з російськими окупантами. Навіть у найскладніші часи, у період активних бойових дій навколо міста, "Київводоканал" суворо дотримувався технологій водопідготовки та подавав у домівки киян безпечну питну воду. Ми продовжуємо це робити і надалі, жодних причин для хвилювання щодо безпеки водопровідної води немає", - сказав голова правління - генеральний директор "Київводоканалу" Сергій Крушановський.

Автор: Ірина Дашківська
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Тем не менее, есть какая-то защита от 500 грамм полония (или чего подешевле) во врезку в трубе в любом месте в водопроводе? Взрезка то простейшая, вваривают патрубок с краном шаровым сначала к трубе, затем сверлят дырку через него и как ливанет вода, то закрывают кран. Дальше на патрубок накрутят на резьбу этот контейнер с радиоактивным материалом или каким-то живучими вирусами, бактериями, контейнер заглушен с другой стороны, 304 сталь держит сотни атмосфер давления даже тонкостенная, а в водопроводе куда ниже. И просто откроют кран. Все, никакой утечки воды нет, падения давления нет (что бы заметили на станции), успешный подмес воды с опасным веществом. Все что надо, так притащить горелку или сварочник с аккумулятором в колодец, шуруповерт со сверлом потолще металл просверлить. 5-10 минут на все.

Надо следить за всеми, кто ведет себя подозрительно. И кто выглядит как тот, кого можно подкупить. И вообще говоря, а чем в Москве и Петербурге занимаются наши, кто убежал в Россию? Вот им работа есть, нужно только самое опасное вещество подкинуть. Посмотрим на результат, когда 2000 жилых домов в плотной застройке получат отравление, притом такого вида, которое не сразу проявляется, а когда проявится, то уже оставшийся срок жизни будет существенно сокращен. Что там в Чернобыли в лаборатории оставили, есть что интересное, да и еще АЭС же есть.
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14.06.2022 12:08 Відповісти
По стране шастает куча непонятно кого, Киев и области переполненны разного вида индувидумов .Если государство которым управляет профан говорит ,что нет угрозы, значит угроза СУЩЕСТВУЕТ.Нам профан в мае шашлыки обещал и не паниковать говорил при том вывез свою семью за рубеж, а миллионы людей под ракетными обстрелами оставил.Так что спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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14.06.2022 12:29 Відповісти
 
 