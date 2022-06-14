Україна готувалася до вторгнення РФ, але не змогла його попередити без належної підтримки західних партнерів, - Зеленський
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Україна готувалася до російського вторгнення, але попередити його завадила відсутність належного озброєння та превентивних санкцій проти РФ збоку західних партнерів.
Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю німецькому ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.
На зауваження, що Байден його попереджав про війну, а він не хотів про неї чути, президент України відповів, що теж має багато запитань до західних лідерів.
"Я вважаю, що українська сторона має поставити питання, і це питання має бути адресовано багатьом європейським лідерам, а також американському лідеру. Було б справедливо, якби мене як українського лідера вислухали заздалегідь, прислухалися до того, від чого ми застерігали. Я маю на увазі превентивні санкції, щоб війна не почалася, створення Чорноморського флоту з країною-партнером. Ми це пропонували, ми говорили, що Росія перекриє Чорне море", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що ще рік тому просив про надання Україні систем ППО.
"Ми також говорили про ракетну програму, я про це повідомляв рік тому і презентував програму, які засоби протиповітряної оборони нам потрібні, щоб захистити себе – і це правильна відповідь на ваше запитання. Якби мене почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення Російської Федерації", - переконаний Зеленський.
Врешті він констатував, що Україна готувалася до нападу, але її спочатку ніхто не підтримував.
"Сигнали, які ви згадуєте, вони всі були різні. Дивіться, якби все було так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, виникає питання: чому повітряний простір не закрили, чому до цього вторгнення нам не надали зброю і чому не було введено тимчасових санкцій для того, щоб стримати президента Росії? Я б так відповів. Скажімо чесно: ми до цього готувалися, спочатку нас ніхто не підтримував, а зараз я вдячний усім партнерам за підтримку, яку ми маємо", - підсумував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Як казав "Харків буде окупований" забув?
Як зменшив чисельність ЗСУ, мабуть за шашликами загубилось?
Як стратегічні резерви, набрані Порошенко, размарадьорив за 3 роки мовчиш?
Перерахувати все проє - не сторінки не вистачить!
Готувалось воно! Питаня до чого готувався?!!
Тепер візьміть що він прийшовши до влади відрив так кордон що цих дрг стало в Україні як дощу після сильного сонця, за три роки це просто тьма росплодилася...
Коли хоч трохи люди будуть думати за программу и курс яким йдемо а не за особистості при голосуванні
Тому що готувались військові, а не ви. Тому ж, чому В'ячеслав Галва все життя вдосконалювався, тренувався, готувався сам і готував інших. А потім загинув, бо навіть найпідготовленіший спецпризначенець з автоматом не може виграти бій проти танка, яких у ворога дохера, а в нас ні.
Ось чому.
Це військові готувалися, а не ви. Але генерали вгадували. В усіх інтерв'ю генералів, які відбили напад: "ми вважали, буде чергове загострення на Донбасі, що попруть з усіх сторін, не очікували".
Це свідчення, що ви не дали їм вказівку готуватися відбивати напад по периметру. Генерали вгадували. А генерали не мають вгадувати.
Розвідка має поставити генералам точну інформацію, і не карти зі стрілочками в різні боки від Буданова, який жив з ФСБшником під одним дахом. Розвідка має зібрати інфу, проаналізувати і видати генералам - ось головний напрям удару (через Бучу і Гостомель на Київ, і з перешийку вправо чи вліво) і відволікаючий (в зоні ООС). Щоб генерал міг підготувати оборону саме тут, а не там.
А ви що зробили? А ви розгромили розвідку! Тупо повиганяли з неї всіх, хто вмів. Вигнали розвідників Червінського, Семенюка за вагнерівців, а Бурбу на всю країну змішали з лайном і підвели під небезпеку захоплення ворогом.
Бо агентура давала сигнал всім ініціативним і принциповим розвідникам - з вами буде ТАК. І все. Розвідки в нас нестало. Розвідка наша провалилася. І ви, дятли, потім дзвонили в білоруське МО питати у ворогів їхні наміри.
Так, Залужний зумів армію вивести з-під першого удару. Але це не завдяки вам, а всупереч.
Негідники ви. Були і є. На зоні вам всім місце, готувальники.
«Елена Арехова
Як написав мій друг три місяці тому : "Ціково було б накласти карту нових доріг на карту вторгнення "
Думская. Сергій Дібров
Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?
Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.
Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.
1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.
2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.
3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.
4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.
Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».
Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.
Але певні нехороші думки інколи виникають.
Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?
Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.
Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.
Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?
Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.
Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».
А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.
Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?
Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.
В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.
Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.
Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.
Але - все одно.
Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
До захисту країни ти точно не готувався. Стань навколішки і вибачся перед західними партнерами, за все відповідаєш тільки ти, і не перекладай відповідальність на когось.
Как вы там готовились?
На дорогах бабло пилили и шашлычки жрали?
***
...жарили шашлички, розгортали велике будівництво......
як Україна "готувалась"? "день єднання" святковали? дороги для агресора будували? 11 відпусток за два рокі? "шашлики на травневі" та "не треба паниці"? вілучення клістронів це теж "готувалися"? разформування цілих бригад, скорочення финансування армії та додаткове фінансування ГПУ та МВС? розгін розвідки? свої люди скрізь на головних посадах и похеру що воно бамбук - зате воно "друх децтва".
урод кончений!
15 hrs ·
Оце вчіться , як треба лизати " спасителю отечества" !!! А ви кажете військові все " поставлять по місцях" ..".Герой- атошнік" зраднику дупу вилизує ...
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56 Comments
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Щодо ракетної програми... Ми тут усе поламали, поскручували детальки, розвалили виробництво, тому це Захід винний. А ми готувалися, так.
Собрать онлайн все преступления и вынести приговор. Среди пишущих есть ведь юристы,
бывшие судьи, онлайн проголосуем, дальше уже нельзя.
І як би розказувати щось тому хто трима тебе над прірвою.... Таке.
Щодо поереднього президента там теж купа питаннь. До такого нападу не готувались. Крапка.