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Україна готувалася до вторгнення РФ, але не змогла його попередити без належної підтримки західних партнерів, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,воїн,захисник,піхота

Україна готувалася до російського вторгнення, але попередити його завадила відсутність належного озброєння та превентивних санкцій проти РФ збоку західних партнерів.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю німецькому ZDF, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

На зауваження, що Байден його попереджав про війну, а він не хотів про неї чути, президент України відповів, що теж має багато запитань до західних лідерів.

"Я вважаю, що українська сторона має поставити питання, і це питання має бути адресовано багатьом європейським лідерам, а також американському лідеру. Було б справедливо, якби мене як українського лідера вислухали заздалегідь, прислухалися до того, від чого ми застерігали. Я маю на увазі превентивні санкції, щоб війна не почалася, створення Чорноморського флоту з країною-партнером. Ми це пропонували, ми говорили, що Росія перекриє Чорне море", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У боях на Донбасі українська армія та розвідка тактично переграють ворога, - Зеленський

Він зазначив, що ще рік тому просив про надання Україні систем ППО.

"Ми також говорили про ракетну програму, я про це повідомляв рік тому і презентував програму, які засоби протиповітряної оборони нам потрібні, щоб захистити себе – і це правильна відповідь на ваше запитання. Якби мене почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення Російської Федерації", - переконаний Зеленський.

Врешті він констатував, що Україна готувалася до нападу, але її спочатку ніхто не підтримував.

"Сигнали, які ви згадуєте, вони всі були різні. Дивіться, якби все було так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, виникає питання: чому повітряний простір не закрили, чому до цього вторгнення нам не надали зброю і чому не було введено тимчасових санкцій для того, щоб стримати президента Росії? Я б так відповів. Скажімо чесно: ми до цього готувалися, спочатку нас ніхто не підтримував, а зараз я вдячний усім партнерам за підтримку, яку ми маємо", - підсумував Зеленський.

Також читайте: Немає сьогодні людини, яка точно скаже, скільки триватиме шлях до перемоги, - Зеленський

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+67
Брехло зелене
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14.06.2022 12:00
+61
Так готовились , что аж все разминировали на юге ?!
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14.06.2022 12:01
+59
Зе це і є самий більший фейк. Усі знають,як він до війни готувався
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14.06.2022 12:00
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Як завжди бреше!
Як казав "Харків буде окупований" забув?
Як зменшив чисельність ЗСУ, мабуть за шашликами загубилось?
Як стратегічні резерви, набрані Порошенко, размарадьорив за 3 роки мовчиш?
Перерахувати все проє - не сторінки не вистачить!
Готувалось воно! Питаня до чого готувався?!!
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14.06.2022 12:15 Відповісти
Які стратегічні резерви? Це ті, що були підірвані на 6- ти найбільших складах ***********. Громадськість криком кричала, щоб виділили хоча б гроші на посилення їх охорони, а ще краще на розукрупнення. Втратили весь стратегічний запас 155 мм, снарядів для градів і т.п. на мільярди доларів, яких зараз так не вистачає нашим ЗСУ
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14.06.2022 14:08 Відповісти
Я вибачаюся а чому ви не припускаєте що це була диверсія, все що би не сталося ви списуєте на Порошенка, але нічого не говорите що зробив Зеленський, в нього всі винні лиш не він...
Тепер візьміть що він прийшовши до влади відрив так кордон що цих дрг стало в Україні як дощу після сильного сонця, за три роки це просто тьма росплодилася...
Коли хоч трохи люди будуть думати за программу и курс яким йдемо а не за особистості при голосуванні
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14.06.2022 14:58 Відповісти
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14.06.2022 12:16 Відповісти
Аргумент ще той, поки зелені покидьки роздерибанювали гроші на будівництвах, західні держави мали займатися зміцненням оборони України і фінансуванням армії. А Воно не допускає такої думки, що за такі "заявочки" нас всіх західні лідери можуть просто "послати" і з допомогою включно, тоді Україні реально буде "всьо"(
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14.06.2022 12:16 Відповісти
О! Шльома!
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14.06.2022 12:48 Відповісти
Джон Сміт:

Тому що готувались військові, а не ви. Тому ж, чому В'ячеслав Галва все життя вдосконалювався, тренувався, готувався сам і готував інших. А потім загинув, бо навіть найпідготовленіший спецпризначенець з автоматом не може виграти бій проти танка, яких у ворога дохера, а в нас ні.

Ось чому.

Це військові готувалися, а не ви. Але генерали вгадували. В усіх інтерв'ю генералів, які відбили напад: "ми вважали, буде чергове загострення на Донбасі, що попруть з усіх сторін, не очікували".

Це свідчення, що ви не дали їм вказівку готуватися відбивати напад по периметру. Генерали вгадували. А генерали не мають вгадувати.

Розвідка має поставити генералам точну інформацію, і не карти зі стрілочками в різні боки від Буданова, який жив з ФСБшником під одним дахом. Розвідка має зібрати інфу, проаналізувати і видати генералам - ось головний напрям удару (через Бучу і Гостомель на Київ, і з перешийку вправо чи вліво) і відволікаючий (в зоні ООС). Щоб генерал міг підготувати оборону саме тут, а не там.

А ви що зробили? А ви розгромили розвідку! Тупо повиганяли з неї всіх, хто вмів. Вигнали розвідників Червінського, Семенюка за вагнерівців, а Бурбу на всю країну змішали з лайном і підвели під небезпеку захоплення ворогом.

Бо агентура давала сигнал всім ініціативним і принциповим розвідникам - з вами буде ТАК. І все. Розвідки в нас нестало. Розвідка наша провалилася. І ви, дятли, потім дзвонили в білоруське МО питати у ворогів їхні наміри.

Так, Залужний зумів армію вивести з-під першого удару. Але це не завдяки вам, а всупереч.

Негідники ви. Були і є. На зоні вам всім місце, готувальники.
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14.06.2022 12:17 Відповісти
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15.06.2022 14:58 Відповісти
вывод: патентованый ****** со сцены.
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14.06.2022 12:17 Відповісти
Шо оно несет?!!! Хочет окончательно рассориться со всеми союзниками и сдать Украину Пуйлу? Уже б лучше молчало. Кто ему такие спичи вреднючие подсовывает? ФСБ?
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14.06.2022 12:18 Відповісти
Совпадєніє? Не вірю!!!
«Елена Арехова
Як написав мій друг три місяці тому : "Ціково було б накласти карту нових доріг на карту вторгнення "
Думская. Сергій Дібров
Рік 2021-й. «Велике будівництво» мостів та шляхів. Для чого саме?
Останнім часом дивуюсь, наскільки шляхи «Великого будівництва» співпадають зі шляхами наступу російської армії.
Ось, наприклад, карта початку масштабного вторгнення.
1 - дорога М-02 Бачівськ - Глухів - Копти. Її реконструювали в 2020-му році.
2 - дорога Н-07 Київ - Суми - Юнківка. Її реконструювали в 2021-му.
3 - дорога Н-24 Благовіщенське - Миколаїв. У 2021-му її капітально відремонтували на ділянці від Миколаїва до Вознесенська, новий міст збудували.
4 - дорога Н-26 Мілове - Старобільск, яку дуже активно ремонтували у 2021-му.
Або, наприклад, Чорнобаївка. Чому росіяни так вперто туди лізуть? Тому що там знаходиться міжнародний аеропорт «Херсон». Нещодавно його кардинально реконструювали, злітну смугу продовжили до 2600 метрів та розширили до 60 метрів. Саме тому вона тепер дуже зручна для ворожої авіації. Реконструювали аеропорт - так, звісно! - в 2021 році, і теж за кошти «великого будівництва».
Так, усьому цьому є розумне пояснення. Окупанти їхали ключовими, важливими шляхами. Важливі шляхи треба хоча б інколи ремонтувати. І міжнародний аеропорт Херсону, з його населенням 250 тисяч, теж конче потрібен. Тому дійсно - витратити кошти на його реконструкцію було важливіше, ніж на кисень для ковідних лікарень.
Але певні нехороші думки інколи виникають.
Подивіться на карту. Коли росіяни намагалися охопити Київ зі сходу, їм довелося їхати аж з самих Сум, шляхами 1 та 2. Це, на хвилиночку, 350 кілометрів. Чому вони не зайшли з півночі, з боку Білорусі? Що їм завадило?
Завадила їм сама природа, тому що це - Полісся.
Ліси та болота Полісся сторіччями були непридатними для проходу війська. Ані Наполеон, ані Гітлер не намагалися тут пройти - Наполеон обійшов Полісся з півночі, а Гітлер - двома шляхами, наступаючи на Київ і Мінськ.
Добре, припустимо. Але чому з протилежного, правого боку Дніпра, зі сторони Чорнобиля природа не завадила ворогам атакувати та хутко просунутися до Ірпеня, Бучі, Гостомеля?
Все просто - там було «Велике будівництво». Більш того, там був один з найбільш дивних проєктів «програми президента» - будівництво мережі автошляхів в зоні відчуження.
Ось, наприклад, новина квітня 2021 року: «У Чорнобильській зоні відремонтують 40 кілометрів дороги». Читаємо: «Укравтодор… за програмою президента «Велике будівництво» розпочало ремонтні роботи на ділянці 40 км дороги між КПП «Дитятки», КПП «Прип'ять» та під'їздом до Чорнобильської АЕС».
А тепер подивимося на карту. КПП «Прип'ять-1» - це у зоні відчуження, той самий «Рудий ліс», 10 кілометрів до білоруського кордону. КПП «Дитятки» - межа зони відчуження. А до КПП «Чорнобиль» веде ще одна дорога з Білорусі - Р-56.
Тобто виходить, що напередодні російської навали зробили новенький 40-кілометровий автобан - від білоруського кордону через поліські ліси чорнобильської зони в бік Києва. Для кого треба було це будувати в розпал пандемії? Для туристів-екстремалів?! Та невже?
Далі ця дорога веде через Прибірськ на Іванків. Завдяки «великому будівництву», в Іванкові російські танки були в перший день війни. І Чорнобильську АЕС захопили - теж завдяки йому.
В Іванкові дорога з Чорнобиля перетинається з трасою Р-02, яка через Димер та Вишгород йде на Київ. Пам'ятаєте, на початку березня в бік Києва стояла довжелезна колона російської бронетехніки? Вгадайте, яким шляхом вона рухалася. Так, звісно - через Прибірськ та Іванків.
Пам'ятаєте, як ворожа техніка не могла з'їхати з дороги, тому що одразу застрягала в болоті? Це було саме там, це Полісся. Тобто - твердий асфальт новеньких доріг став фактично плацдармом, навіть «плацом» для російської важкої техніки.
Так, я знаю, чия це була програма «Велике будівництво». Так, я знаю хто був координатором. Так, я розумію, що за бажанням можна знайти розумне пояснення ухвалених рішень.
Але - все одно.

Мені дуже цікаво дізнатися, хто саме, в межах яких саме своїх повноважень, за якою конкретно процедурою визначав перелік об'єктів для «програми президента «Велике будівництво».
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14.06.2022 12:18 Відповісти
Ви хочете вийти прямо на резидента? 😲 Цього навіть контррозвідка собі не дозволяє і тому таких питань не задає. До речі Зєлєнскій - не резидент, а лише корисний іді@т
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14.06.2022 12:53 Відповісти
Ты это серьезно Вова?
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14.06.2022 12:19 Відповісти
Какой же ты конченный ******* Зеленский!просто нет слов,****,гореть твоей жопе после победы,мразь!!!!
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14.06.2022 12:20 Відповісти
Йой, таки готувалися.
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14.06.2022 12:20 Відповісти
Как же готовились, за два года не было выполнены оборонные госзаказы. А можно ещё напомнить про предыдущего министра обороны и кто его назначал. Можно напомнить также за сорванные планы по запуску в производство Ольхи и других типов РСЗО. А также срыв мобилизации хотя бы с декабря месяца 21г. , когда все разведки мира кричали о скором нападении орков. А разминирование Крымского перешейка чего стоит. Да это список, с пометкой от Арестовича про***ли, можно продлевать до бесконечности. Страна держится только благодаря стойкости и мужеству ЗСУ.
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14.06.2022 12:20 Відповісти
Зеленский врет, как всегда. Посмотрите бюджет Украины, и все будет ясно кто к чему готовился.
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14.06.2022 12:22 Відповісти
Це приблизно, якщо б людину попереджали, що до неї прийдуть в дім бандити, а вона у всіх вимагала надати їй ******* охоронну сигналізацію. Типу, не дали сигналізацію - що я міг зробити. Та повісь амбарний замок, забий двері кінець-кінцем цвяхами. Господи, за що нам це всім. (маю на увазі 25% притомних людей)
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14.06.2022 12:23 Відповісти
І хватає совісті брехати ,ти звинувачував західних політиків і ЗМІ в ніби то брехні що до війни ,а хто розмінував кримський перешийок і хто здав Херсонщину і частину Запоріжжя ? Так що наберись сміливості і признайся що був не правий.
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14.06.2022 12:24 Відповісти
Це ти розкажи тим, кого вбили кацапи. Що зелені покидьки готувались, ніхто не сумнівається. Вивозили свої статки та сім'ї за кордон. Он котлета всіх ****** вивіз і зараз з ними фоткаєтьсяз Праги. Вас зескотов ненавидять не менше за кацапів.
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14.06.2022 12:26 Відповісти
Арестович одним словом подытожил подготовку.....
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14.06.2022 12:27 Відповісти
Позвольте полюбопытствовать: как Вы, господин Президент, готовили Украину к войне?
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14.06.2022 12:29 Відповісти
Тырил бюджет с подельниками на дорогах.
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14.06.2022 12:51 Відповісти
Тырил деньги с подельниками на дорогах!
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14.06.2022 12:52 Відповісти
Сапсан и Коршун-2 ? Все просрав зі своїм "великим крадівництвом"...Зелені тварюки на вашій(хоча її у них немає) совісті десятки тисяч смертей да катастрофа 24 лютого 2022 року.
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14.06.2022 12:31 Відповісти
План Кацапії Боневтік виконував з Зе-бандою мерзоти та зрадників по капітуляції України ретельно але нарід український зірвав ці плани своїм героїзмом та самопожртвою. Ще буде Народний Трибунал України після Перемоги над Зе-кодлою....
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14.06.2022 12:36 Відповісти
Вовочка краще мовчи, покайся, знеми з себе тягар президенства, на тобі відповідільність за Бучу і Ірпінь, Маріуполь, полоненних бійців АЗОВа, на підході Северодонецьк, за незнищенні мости не тільки на кримському перешейку ну і так далі, ти кричав що ми готові до любого розвитку подій.
До захисту країни ти точно не готувався. Стань навколішки і вибачся перед західними партнерами, за все відповідаєш тільки ти, і не перекладай відповідальність на когось.
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14.06.2022 12:43 Відповісти
він що вживав??? і як відреагує Захід на ці заяви???
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14.06.2022 12:46 Відповісти
Дуже мені не подобається, оце саме зараз педальоване ОПою (починаючи з Люсі, закінчуючи Падляками-Зеленяками) закидання Партнерам. Дуже схоже на спущену з Мацкви вказівку своїм кротам, посварити Україну з Партнерами. І вони це роблять навіть не прикриваючись, або прикриваючись зовсім недолуго.
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14.06.2022 12:48 Відповісти
Хватит ******* уже! Видели мы все, как вы там готовились! "Про*бали" - это все, на что вы способны, сопли зеленые!
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14.06.2022 12:54 Відповісти
ЛЖИВИЙ🤡
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14.06.2022 13:05 Відповісти
готовилась! але після шашлику
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14.06.2022 13:08 Відповісти
Пане зеледент,назвіть хоч ОДНУ складову щодо підготовки України до вторгнення мордору.Розмінування півдня і закриття ракетної програми, не підходить,бо це допомога оркам а не Україні.
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14.06.2022 13:10 Відповісти
Правильно,навіщо готувати якщо зброю не дають?Навіщо людей запрошувати на полігони для навчання принаймі елементарних речей?Це все не потрібні речі.Не важливі речі.Вот нам би дали ппо тоді ми б запросили людей,а так,якось протримаємось на ентузіазмі і волонтерах.Адже дурніших людей не має чим ті волонтери.Гроші на навчання собі в кишеню,а волонтери самі всьо розгрібуть і всьо самі зроблять.
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14.06.2022 13:11 Відповісти
Бойових генералів Муженко та Кривоноса відправив в запас, а генерала Марченко в тюрму. Ось і вся підготовка до війни.Тільки дурень не бачить, що ворог при владі.
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14.06.2022 13:13 Відповісти
Меми про шашлики у травні та дороги замість озброєнь з уст президента Зеленського дійсно були щирими, а сьогоднішні заяви - лише слабке виправдання власної передвоєнної політики.
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14.06.2022 13:16 Відповісти
Можеш конкретно перерахувати, що робилось в якості підготовки країни да російського вторгнення, крім "ми просили" і "ми попереджали", черчЄль недороблений?!
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14.06.2022 13:16 Відповісти
БРЕХЛО !!!
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14.06.2022 13:29 Відповісти
Вранье.

Как вы там готовились?
На дорогах бабло пилили и шашлычки жрали?
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14.06.2022 13:30 Відповісти
"Скажімо чесно: ми до цього готувалися...."
***
...жарили шашлички, розгортали велике будівництво......
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14.06.2022 13:34 Відповісти
****!
як Україна "готувалась"? "день єднання" святковали? дороги для агресора будували? 11 відпусток за два рокі? "шашлики на травневі" та "не треба паниці"? вілучення клістронів це теж "готувалися"? разформування цілих бригад, скорочення финансування армії та додаткове фінансування ГПУ та МВС? розгін розвідки? свої люди скрізь на головних посадах и похеру що воно бамбук - зате воно "друх децтва".
урод кончений!
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14.06.2022 13:37 Відповісти
Гена Шарамук

15 hrs ·

Оце вчіться , як треба лизати " спасителю отечества" !!! А ви кажете військові все " поставлять по місцях" ..".Герой- атошнік" зраднику дупу вилизує ...



131131

56 Comments

12 Shares

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14.06.2022 13:46 Відповісти
Так ты же тварюга зеленая 🤑, небось асфальтоукладчики просил!
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14.06.2022 13:58 Відповісти
Боже, яка ж ватна скотина!
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14.06.2022 13:58 Відповісти
Брехло! До від'їзду до Оману воно готувалось!
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14.06.2022 14:12 Відповісти
Україна це не Зєлєнський! І на Заході це чудово розуміють. Оце Зє-чмо тимчасова ганьба. Недорозуміння. "Випадковий" долбодятел який шастав по країні в футболці "Творі бардак - ми здєсь проєздом"...
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14.06.2022 14:17 Відповісти
будував шоссе для танків то розміновував мости
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14.06.2022 14:22 Відповісти
Йбнй стид, що він несе?! Публічно пред'являє претензії(!) ключовому союзнику, щоб відмити свій світлий образ в медіа.
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14.06.2022 14:25 Відповісти
Ось так Зе і Зе коамнда готувалась до війни 2022 року -

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14.06.2022 14:34 Відповісти
Боже, яке кончене...
Щодо ракетної програми... Ми тут усе поламали, поскручували детальки, розвалили виробництво, тому це Захід винний. А ми готувалися, так.
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14.06.2022 14:35 Відповісти
Зелеский заволи хлебало не х$й звиздеть , готовился он , начиная с Омана
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14.06.2022 14:44 Відповісти
В тому що була майже зупинена ракетна програма останні три роки, винуват Захід? А я -то думав що Порох в усьому завжди винен.
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14.06.2022 14:45 Відповісти
Кончена мразота
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14.06.2022 14:49 Відповісти
Брехло зелене...
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14.06.2022 14:59 Відповісти
Тварина гундоса, ТИ ВСЕ ПРОСРАВ, ЗРАДИВ І РОЗІКРАВ! Розкажи це тим десяткам тисяч загиблих, розкажи як ти "готувався" скот малороський! ****, краще б ти здох від передозу, скільки життів можна було б врятувати...
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14.06.2022 15:19 Відповісти
"готувалося" воно... вот же ж... нет слов... одни матюки...
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14.06.2022 15:54 Відповісти
до чего ты @#$% Zеленский готовился? встречать врага на отремонтированных дорогах и с шашлычками? чтобы сытые и довольные оккупанты быстрее до Киева доехали? ******* ты...
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14.06.2022 16:02 Відповісти
Самовпевнений бовдур-фарисей і поводиться як дитя коли обісреться кричить на весь світ щоб звернули увагу, підтерли і одягли в чисте.
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14.06.2022 16:07 Відповісти
Мы всё пишем, пишем, а надо судить народным судом за предательство.
Собрать онлайн все преступления и вынести приговор. Среди пишущих есть ведь юристы,
бывшие судьи, онлайн проголосуем, дальше уже нельзя.
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14.06.2022 16:14 Відповісти
Ну.... От. Ніхто нам нічого не винен. Пане президент. Подумайте над цим . А ППО не дали бо нема його. Річ дорога і самим треба. Та й боялись ,що попаде у руки москалів. Вони вважали ...72 години.
І як би розказувати щось тому хто трима тебе над прірвою.... Таке.
Щодо поереднього президента там теж купа питаннь. До такого нападу не готувались. Крапка.
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14.06.2022 16:53 Відповісти
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14.06.2022 19:24 Відповісти
саме найпаскудніше те, що оцій брехні 73% повірять. Як повірили в Г+Г в 2019-му.
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14.06.2022 20:01 Відповісти
Окопы под Киевом нам тоже должны были американцы выкопать, да?
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15.06.2022 19:06 Відповісти
-- Це просто якесь нещастя на наші голови... Він навіть НЕ усвідомлює: що приховувати правду. задля виправдання своєї підло--підступної бездарності---це злочин ! В той час. як мав би все передбачити... попередити...застерегти...змобілізувати ...закликати... Думаю. що йому саме час почитати віршик Володі Маяковського " Что такое хорошо и что такое плохо ! "
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16.08.2022 18:32 Відповісти
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