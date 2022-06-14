Умови бою в Сєверодонецьку важкі, повноцінне забезпечення вже неможливе. Необхідні боєприпаси, ППО та посилення контрбатарейної боротьби, - Бутусов
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Українські воїни у промзоні Сєверодонецька продовжують тримати оборону в умовах щільних обстрілів противника, незважаючи на невигідне тактичне становище.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Всі мости через Сіверський Донець між Лисичанськом та Сєверодонецьком виведені з ладу. Таким чином постачання можливе тільки через річку, що значно ускладнює забезпечення військ.
Але противник це бачить. Російські війська за допомогою дронів коригують вогонь по мостах та прилеглих ділянках, спостерігають за районом між Лисичанськом та Сєверодонецьком і завдають постійних ударів по місцях, де можливе застосування переправочних засобів", - йдеться в повідомленні.
За словам Бутусова, окупанти почали атаки на промзону, намагаються просунутись та атакувати окремі будівлі.
"Українські воїни у промзоні Сєверодонецька продовжують тримати оборону в умовах щільних обстрілів противника, не зважаючи на невигідне тактичне становище. Атаки усі відбиваються. Противник зазнає значних втрат. Це героїзм, на якому майже все і тримається на війні. Умови бою важкі, оскільки повноцінне забезпечення вже неможливе. На жаль, політичне втручання у військове управління значно ускладнює ведення бойових дій у цьому районі", - пояснив журналіст.
Головний редактор Цензор.НЕТ наголосив, що в цьому районі необхідне посилення контрбатарейної боротьби, протиповітряна оборона району переправ, інженерне забезпечення та додаткові боєприпаси.
"А кількість керівників, які не бачать ситуацію в районі бойових дій на власні очі, ніяким чином не покращує становище. А в деяких речах і дуже погіршує. Якщо хтось з Києва хоче зрозуміти що там відбувається, то треба просто перейти на інший берег Сіверського Дінця, та провести час хоча б на передовому командному пункті у Сєверодонецьку, підсилення потрібне саме там. А керувати по карті дуже просто та затишно", - підсумував Бутусов.
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Именно поэтому ключ к победе Украины во многом зависит от коалиции, собравшейся в "Рамштайне". Об этом в комментарии 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Пионтковский подчеркнул, что Украине нужна артиллерия и боеприпасы. На поле боя 100 штук HIMARS могут кардинально изменить ситуацию. Об этом говорят военные эксперты.
"Эта война показала, сколь важен уровень артиллерии и ракетных систем залпового огня", - сказал Пионтковский.
По его мнению, уже поставленные странами Запада гаубицы улучшили состояние украинской армии, но не изменили ее кардинально.
Идинахуй бот.
https://www.facebook.com/save.protas/posts/5136022873156761
Роман визволяв Тростянець та Сумщину i його загибель....
Дуже боляче...Плачу...😥😪 Роману було 24 роки...
Царство Небесне,Герою!!!
І дякуємо за правдиву інформацію, бо вчора хтось брехав (як завжди), що повноцінне постачання можливе і все під контролем.
Відводьте хлопців до Лисичанська, збережіть воїнів.
І мова йде про "втручання політиків" у ведення війни.
Тобто, про зелену шоблу, а не про військове керівництво ("верховний головнокомандувач", це ж просто титул).
Вы бы прочитали статью: мостов нет, за рекой следят и не дают навести переправу.
Только если вплавь, но речь же идёт не о десятке и даже не о десятках. Там сотни, если не тысячи.
Наче логічно. Але коли буде лише сам Лисичанськ від усієї Луганщини, ворогу залишиться тільки перерізати Т1302 і котел готовий. А зараз зусилля його розподілені по великій площі цієї агломерації. Рішення тут за відповідальними особами, що володіють максимумом інформації.
тому закраще відступити ніж нищити наших вояків. Всі і так бачать що вони тримаються мужньо і до останього. Повторення Азовсталі не треба. Северодонецьк відвоюємо, все буде Україна
Україно, Україно, подивись на себе.
В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.
Т.Г.Шевченко.
Может ты поедешь в Европу и будешь договариваться за оружие? Или ты спец только по миньетам зеленым тварям? Еще одна безмоглая дура вылезла тут командовать войсками. Если бы не Залужный, ты, короста, уже бы имела хрен в своей опе вояк рашистских и потом кормила червяков в земле. А!!!! ты тут "вумная" с Финляндии пишешь! Иди, падаль зеленая , Украину защищай, а не кизди с дивана, как все зеленогнойные только и умеют
Если есть возможность удерживать Северодонецк - держите, но если нет укрытий, то наши бойцы важнее в Лисичанске! Таково мое мнение.
Яке політичне втручання, Юрочка? Ти можеш надать факти? Чи фото Безуглої зі смартфоном - це твої докази, журналіст, *****.
- западные партнёры баблом их просто заливают, популярность (причём абсолютно незаслуженная, а на плечах ЗСУ, созданных "порохоботами", подвиге бойцов и трагедиях гражданских) просто зашкаливает, рот всем неудобным закрыли (боненачаси), на голубом очке - только "фестиваль квартала95" с одами найвэлычнишому, в раде и под радой втихаря принимаются любые решения для бени-фициаров, безумные кухарки командуют полками - в результате гибнут солдаты, льётся кровь...
а ответственность, если шо - то только политическая..(