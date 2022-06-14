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війна (56290) Сєверодонецьк (474) Бутусов Юрій (3126)

Умови бою в Сєверодонецьку важкі, повноцінне забезпечення вже неможливе. Необхідні боєприпаси, ППО та посилення контрбатарейної боротьби, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сєверодонецьк

Українські воїни у промзоні Сєверодонецька продовжують тримати оборону в умовах щільних обстрілів противника, незважаючи на невигідне тактичне становище.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Всі мости через Сіверський Донець між Лисичанськом та Сєверодонецьком виведені з ладу. Таким чином постачання можливе тільки через річку, що значно ускладнює забезпечення військ.

Але противник це бачить. Російські війська за допомогою дронів коригують вогонь по мостах та прилеглих ділянках, спостерігають за районом між Лисичанськом та Сєверодонецьком і завдають постійних ударів по місцях, де можливе застосування переправочних засобів", - йдеться в повідомленні.

За словам Бутусова, окупанти почали атаки на промзону, намагаються просунутись та атакувати окремі будівлі.

Читайте також: Ситуація у Сєверодонецьку вкрай загострена, ворог цілеспрямовано нищить багатоповерхівки та об'єкти "Азоту" і "Склопластику", - Гайдай. ФОТОрепортаж

"Українські воїни у промзоні Сєверодонецька продовжують тримати оборону в умовах щільних обстрілів противника, не зважаючи на невигідне тактичне становище. Атаки усі відбиваються. Противник зазнає значних втрат. Це героїзм, на якому майже все і тримається на війні. Умови бою важкі, оскільки повноцінне забезпечення вже неможливе. На жаль, політичне втручання у військове управління значно ускладнює ведення бойових дій у цьому районі", - пояснив журналіст.

Головний редактор Цензор.НЕТ наголосив, що в цьому районі необхідне посилення контрбатарейної боротьби, протиповітряна оборона району переправ, інженерне забезпечення та додаткові боєприпаси.

"А кількість керівників, які не бачать ситуацію в районі бойових дій на власні очі, ніяким чином не покращує становище. А в деяких речах і дуже погіршує. Якщо хтось з Києва хоче зрозуміти що там відбувається, то треба просто перейти на інший берег Сіверського Дінця, та провести час хоча б на передовому командному пункті у Сєверодонецьку, підсилення потрібне саме там. А керувати по карті дуже просто та затишно", - підсумував Бутусов.

Також читайте: На сєверодонецькому "Азоті" переховуються до 560 осіб, - мер Стрюк

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+51
фельдмаршал єрмак, підполковник арестович і адьютант безугла. Як бачите повно їх, вони ж впевнені що вистачить " плебсу пояснити хто винен" а це ж в жодному разі ні за яких обставин ніколи не вони. *****..щікі довбані,
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14.06.2022 12:15
+48
Гадаю утримання Северодонецка не воєнне, а політичне рішення.
Відводьте хлопців до Лисичанська, збережіть воїнів.
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14.06.2022 12:13
+36
Тапктика зелених - заводити в оточення найбільш вмотивованих бійців і здавати їх уйлу. Своєрідна денацифікація.
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14.06.2022 12:25
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Победа Украины в войне с Россией напрямую зависит от того, сколько артилерии, реактивных систем залпового огня и боеприпасов к ним поставят для украинской армии западные партнеры. Даже 100 HIMARS позволили бы украинским воинам одержать победу над оккупантами.

Именно поэтому ключ к победе Украины во многом зависит от коалиции, собравшейся в "Рамштайне". Об этом в комментарии 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Пионтковский подчеркнул, что Украине нужна артиллерия и боеприпасы. На поле боя 100 штук HIMARS могут кардинально изменить ситуацию. Об этом говорят военные эксперты.

"Эта война показала, сколь важен уровень артиллерии и ракетных систем залпового огня", - сказал Пионтковский.

По его мнению, уже поставленные странами Запада гаубицы улучшили состояние украинской армии, но не изменили ее кардинально.
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14.06.2022 12:07 Відповісти
до чого тут Піонтковський, коли стаття про те, що політики таки влізли в керування військовими і тепер наша армія буде воювати як за совок, тобто так як воюють зараз русскіє. Але мало того що це провальна тактика так ще й русскіх набагато більше і ми взагалі не можемо собі такого лайна позволити. До чого тут Піонтковський, на війні не місце політичним вибрікенькам, вони достатньо гадять на Банковій і в парламенті, так курва ще й до військових мішаються.
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14.06.2022 12:12 Відповісти
ДУРНЯ! На улице ХХІ век, а не ХVII.
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14.06.2022 13:50 Відповісти
О.... вже почали агенти д'Єрмака на Бутусова бруд лити.... х¥й вам гієни... люди знають що Бутусова нормальна людина й гідний довіри. Не те що уся ОПа й ************ біля неї як Люся Дристовіч та іньших.
Идинахуй бот.
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14.06.2022 15:26 Відповісти
Тапктика зелених - заводити в оточення найбільш вмотивованих бійців і здавати їх уйлу. Своєрідна денацифікація.
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14.06.2022 12:25 Відповісти
а чия тактика, вважати кожного, хто критикує ПО і Зеленського, порохоботами?
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14.06.2022 12:48 Відповісти
Це хіба Порох тримав в сізо генералів Марченка і Павловського, по надуманих справах?
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14.06.2022 13:01 Відповісти
Цапидло! Киздуй на срувєсну...
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14.06.2022 13:09 Відповісти
Это так и есть , деморализовать армию , завести как можно больше боеспособных частей в окружение и потом подписать акт о капитуляции.(это так пишут ватные ресурсы видимо они в курсе) Для выгодных путину условиях. И никакое западное оружие не поможет изменить ситуацию пока зелёные у власти.
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14.06.2022 12:46 Відповісти
Під Ізюмом загинув громадський активіст Роман Ратушний 😰
https://www.facebook.com/save.protas/posts/5136022873156761
Роман визволяв Тростянець та Сумщину i його загибель....
Дуже боляче...Плачу...😥😪 Роману було 24 роки...
Царство Небесне,Герою!!!
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14.06.2022 13:01 Відповісти
Боже бережи наших воїнів!
І дякуємо за правдиву інформацію, бо вчора хтось брехав (як завжди), що повноцінне постачання можливе і все під контролем.
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14.06.2022 12:09 Відповісти
А хто там втручається в військове управління? Фельдмаршал безумна?
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14.06.2022 12:10 Відповісти
фельдмаршал єрмак, підполковник арестович і адьютант безугла. Як бачите повно їх, вони ж впевнені що вистачить " плебсу пояснити хто винен" а це ж в жодному разі ні за яких обставин ніколи не вони. *****..щікі довбані,
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14.06.2022 12:15 Відповісти
чорним по білому говорять прямо про політичне втручання у військові справи. На жаль, політичне втручання у військове управління значно ускладнює ведення бойових дій у цьому районі", - пояснив журналіст. Джерело: https://censor.net/ua/n3347827
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14.06.2022 12:17 Відповісти
Гадаю утримання Северодонецка не воєнне, а політичне рішення.
Відводьте хлопців до Лисичанська, збережіть воїнів.
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14.06.2022 12:13 Відповісти
Залужный не может наполеончику сказать что он о нем думает?
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14.06.2022 12:17 Відповісти
Бутусов -військовий журналіст, людина, яка довела свою компетентність.
І мова йде про "втручання політиків" у ведення війни.
Тобто, про зелену шоблу, а не про військове керівництво ("верховний головнокомандувач", це ж просто титул).
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14.06.2022 12:31 Відповісти
Его, вообще-то, ермак поставил на должность...
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14.06.2022 12:43 Відповісти
А дальше какой город сдать, чтобы уберечь людей? Лисичанск? Краматорск? Днипро? В начале войны, когда вся агентура хрюсии, полезные дурочки и прочий скам бежали из Украины или хотя бы подальше от Киева, у ВСУ получалось проводить по истине грандиозные операции, которые уже вошли в учебники военного искусства. Но как только ситуация на фронте улучшилась - пошла политота. В Киев повозвращались агентура, бойцы буковельского ТРО и пр. Результат не заставил себя ждать. Фронт забуксовал, постоянная политическая возня с мутными заявлениями, игры с хорошими хрюскими. Тьфу!
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14.06.2022 12:39 Відповісти
і що цікаво, з харошімі русскіми грають ті, хто не хоче берегти наших військових.
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14.06.2022 12:51 Відповісти
Лисичанськ набагато простіше обороняти, ріка плюс місто на висоті стоїть. Це по перше. По друге в цей час, поки не має достатню зброї, головне завдання зберегти армію. Який зиск з утримання Северодонецька, якщо наших хлопців там чекає доля гарнізону з Азова? Стояти до останнього до смерті по сталінськи? Під час Другої Світової Сталін давав подібний наказ в обороні Києва, хоч його ГенШтаб умовляв відвести війська. У результаті німці все рівно захопили Київ, а Червона Армія втратила півмілліона солдат. Для того, щоб не повторювати помилки із історії у війні, треба робити прогматичні вчинки. Прийде ******* зброя відвоюємо місто.
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14.06.2022 14:11 Відповісти
Именно. Держать плацдарм, который всё равно будет сметен артогнем вместе с военными, нет никакого смысла. Только заради политических заяв - "держим оборону".
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14.06.2022 13:31 Відповісти
А как ?
Вы бы прочитали статью: мостов нет, за рекой следят и не дают навести переправу.
Только если вплавь, но речь же идёт не о десятке и даже не о десятках. Там сотни, если не тысячи.
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14.06.2022 16:22 Відповісти
Дик Шелдон: "...Відводьте хлопців до Лисичанська, збережіть воїнів"...

Наче логічно. Але коли буде лише сам Лисичанськ від усієї Луганщини, ворогу залишиться тільки перерізати Т1302 і котел готовий. А зараз зусилля його розподілені по великій площі цієї агломерації. Рішення тут за відповідальними особами, що володіють максимумом інформації.

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14.06.2022 17:28 Відповісти
Я висловився на основі заяв Гайдая та думки військового експерта Олега Жданова, які запевняли, що втрата Северодонецька не критична для сил ВСУ.
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14.06.2022 21:19 Відповісти
зрозуміло...Азовсталь 2....скільки на цей раз попаде в полон...
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14.06.2022 12:14 Відповісти
Или донецкий аэророрт...
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14.06.2022 17:08 Відповісти
Зелёным мало мариупольского котла, хотят ещё потерять лучших украинских бойцов в северодонецком котле.(
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14.06.2022 12:14 Відповісти
Безуглу туди направте. нехай на місці поспостерігає та вирішить коли запускати туди Юзіка з Колею Катлетою.
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14.06.2022 12:16 Відповісти
І що буде далі? Які прогнози?
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14.06.2022 12:17 Відповісти
Як завжди. Нічого не змінюється. "идёт по накатанной колее".
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14.06.2022 12:48 Відповісти
Хто становить найбільшу загрозу жидокацапській мафії в Україні,відповідь очевидна,це націоналісти,яких неможливо ні підкупити ні залякати,тому в Маріку зрадили азовців,тепер у Сіверодонецьку зливають свободівців,всьо па плану *****.
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14.06.2022 12:19 Відповісти
Зе влада це суцільний план кремля втілений у життя.
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14.06.2022 12:20 Відповісти
Националистов, как, впрочем, и другие проукраинские силы пока всегда предает быдло на выборах. Зеленский, порошенко, янукович, ющенко, кучма - результат голосований этого всего быдла, которого, увы, большинство.
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14.06.2022 12:51 Відповісти
Згоден з вами,коли я казав,що потрібно голосувати за націоналістів,більшість повторювала ще совіцькі наративи про страшних бандерівців та петлюрівців,вони нічим не цікавляться,книжок не читають,живуть виключно у телевізійних передачах.
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14.06.2022 13:46 Відповісти
Я про це писав півтора місяця назад . Що це план по знищенню національного патріотичного руху.
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14.06.2022 12:53 Відповісти
А де Безугла - тицьнути ії морду у промзону Северодонецька, хай там особисто поумнічаєт під обсрілами арти і Ураганів
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14.06.2022 12:19 Відповісти
Северодонецьк ми назад відібємо - була би зброя, арта і РСЗО, а ось загиблих не повернути,
тому закраще відступити ніж нищити наших вояків. Всі і так бачать що вони тримаються мужньо і до останього. Повторення Азовсталі не треба. Северодонецьк відвоюємо, все буде Україна
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14.06.2022 12:22 Відповісти
Наступаем на те же грабли что и в Марике
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14.06.2022 12:26 Відповісти
Зелене чмо і тут догівнокомандувалось.
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14.06.2022 12:26 Відповісти
Кто-то спрашивает где зеля. Да он у себя. Занят "книгой о преступлениях рашистов в Украине "...
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14.06.2022 16:58 Відповісти
заблокувати там неможливо Азовсталь завод великий виходе почті до Лісічанська
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14.06.2022 12:30 Відповісти
Я так понимаю,основная задача политиков уничтожить самый патриотически настроенный и мотивированный слой обществах остальными управлять как баранами!Может я и не прав , но очень на это смахивает.То как люди поднялись против рашки,как побежали за оружием , очень напугало наших правителей, им такой народ не нужен! Им нужна безмозглая быдломасса !Несмотря на все лозунги власти, причем любой, на протяжении с 2010 года я вижу именно эту тенденцию , тенденцию попытки загона массы в стойло, порывом людей пользуются для прихода к власти , а потом пытаются загнать их в стойло! Причиной этого является тот факт , что власть не является народной , она не контролируется народом и работает не для народа, а для олигархов и себя любимых! Именно поэтому она вмешивается туда, куда ей вмешиваться не надо и абсолютно игнорирует те вещи , которые она обязана контролировать и вмешиваться. По факту именно власть я является нашей пятой колонной! И все события последних лет это подтверждают.

Україно, Україно, подивись на себе.

В твоїй хаті сидить ворог і сміється з тебе.

Т.Г.Шевченко.
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14.06.2022 12:32 Відповісти
треба відходити зберегти людей
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14.06.2022 12:36 Відповісти
це якого міністра, того що розказував за пару днів до початку війни, що ворог розгорнув шпиталь військовий, але не зформував ударні групи і тому можна спати спокійно?
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14.06.2022 12:54 Відповісти
Лена, ты конченная дура.

Может ты поедешь в Европу и будешь договариваться за оружие? Или ты спец только по миньетам зеленым тварям? Еще одна безмоглая дура вылезла тут командовать войсками. Если бы не Залужный, ты, короста, уже бы имела хрен в своей опе вояк рашистских и потом кормила червяков в земле. А!!!! ты тут "вумная" с Финляндии пишешь! Иди, падаль зеленая , Украину защищай, а не кизди с дивана, как все зеленогнойные только и умеют
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14.06.2022 13:50 Відповісти
Отводите людей,
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14.06.2022 12:39 Відповісти
Кто-то из нашего "руководства" решил устроить ВСУ новый Мариуполь?
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14.06.2022 12:43 Відповісти
я правильно зрозумів що це про Маріуполь-2?
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14.06.2022 12:50 Відповісти
зелений втручаэться.
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14.06.2022 12:50 Відповісти
Знову розпочалися політичні ігри. Скажіть будь ласка звідкіля є інформація про те що є втручання політиків. Доступ до інформації обмежений. Тому це вкидання, яке на сьогодні несе тільки безлад. На сьогодні у керівництві ЗСУ дуже хороші фахівці, які краще знають свою справу, чим всякі експерти. Віримо в ЗС
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14.06.2022 13:03 Відповісти
Если не быть особо тупым, то достаточно роликов в сети от самих военных (на передке).
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14.06.2022 13:38 Відповісти
Та віводьте вже віттуда нашіх хлопців!
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14.06.2022 13:08 Відповісти
Северодонецк был красивым городком. Никакого стратегического значения, чтобы там класть жизни наших бойцов я не вижу. Точнее они могли выиграть время, чтобы сделать Лисичанск неприступной крепостью. Тогда имеет смысл там удерживать позиции, но уже более 60 дней наши дают бой на территории не более 2 км в радиусе. Я бы поставил 22 шт. М109 в Лисичанске и несколько ПВО, которые поставил нам Запад и тогда утюжили бы все скопления войск рашистов в округе 25 км.
Если есть возможность удерживать Северодонецк - держите, но если нет укрытий, то наши бойцы важнее в Лисичанске! Таково мое мнение.
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14.06.2022 13:50 Відповісти
Прежде чем делать выводы нужно видеть ситуацию во всех подробностях. Из статьи же ничего ни ясно.
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14.06.2022 14:24 Відповісти
Снова приказ "ни шагу назад". "Азовсталь" этих долб*ов на Банковой ничему не научил.
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14.06.2022 14:30 Відповісти
Ну а тем временем зеля готовит выпустить "книгу о преступлениях рашистов в Украине ". Он сейчас занят литературным фронтом. Он человек словесной войны...
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14.06.2022 17:07 Відповісти
Самое простое объяснение - они хотят всех воинов ЗСУ "эвакуиировать" в плен россии
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14.06.2022 14:40 Відповісти
Як завжди досить небагато конкретики, багато емоцій (на які відразу набігають москальські боти і патріотичні їбаньки - вони дуже ******* працювати разом) і чітке бажання просто хайпонути на темі.
Яке політичне втручання, Юрочка? Ти можеш надать факти? Чи фото Безуглої зі смартфоном - це твої докази, журналіст, *****.
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14.06.2022 14:49 Відповісти
Битва за місто програно, треба виводити війська ЗСУ
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14.06.2022 15:04 Відповісти
Сєверодонецьк як спосіб забути про Маріупольську трагедію та Азовців, мовляв тут точно могли відійти.
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14.06.2022 15:26 Відповісти
Не вигідно тримати... то треба відходити.
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14.06.2022 15:40 Відповісти
Там Безугла керує? Докерувалися уже в Маріуполі...
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14.06.2022 15:45 Відповісти
МраZZиянцы Шариковы прут что тараканы не считаясь с бешенными потерями...
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14.06.2022 15:48 Відповісти
Відведення військ на більш вигідні оборонні рубежі (якщо вони дійсно більш вигідні) - це нормальний логічний хід в умовах війни.
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14.06.2022 15:54 Відповісти
возвращаемся к 2013 году, когда власть была не способна управлять страной, и эти функции пришлось снова выполнять народу.
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14.06.2022 16:09 Відповісти
Довыеживались зе-дебилы!!!! А дальше эвакуация военных....как в Мариуполе !!!! С такими успехами зе-мрази пра..**** все ЗСУ !!!!
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14.06.2022 17:30 Відповісти
Окупация Донбасса будет в любом случае как вы не понимаете.Оборонятся нечем так как не было оборонного заказа государства а вместо этого жарили шашлычки. Воевать с калашами против ураганов,смерчей и пр.это безумие,чего стоит только ТОС-1м.
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14.06.2022 17:47 Відповісти
БОЇ в Северодонецьку - це свідоме знищення найкращої частини нашого війська.Це Маріуполь номер ДВА.Зеленський - народ вимагає відповіді!!!
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14.06.2022 18:25 Відповісти
нынешниеи зе "политики" неплохо устроились:
- западные партнёры баблом их просто заливают, популярность (причём абсолютно незаслуженная, а на плечах ЗСУ, созданных "порохоботами", подвиге бойцов и трагедиях гражданских) просто зашкаливает, рот всем неудобным закрыли (боненачаси), на голубом очке - только "фестиваль квартала95" с одами найвэлычнишому, в раде и под радой втихаря принимаются любые решения для бени-фициаров, безумные кухарки командуют полками - в результате гибнут солдаты, льётся кровь...
а ответственность, если шо - то только политическая..(
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14.06.2022 18:31 Відповісти
 
 