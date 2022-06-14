Умови бою в Сєверодонецьку важкі, повноцінне забезпечення вже неможливе. Необхідні боєприпаси, ППО та посилення контрбатарейної боротьби, - Бутусов

Українські воїни у промзоні Сєверодонецька продовжують тримати оборону в умовах щільних обстрілів противника, незважаючи на невигідне тактичне становище.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Всі мости через Сіверський Донець між Лисичанськом та Сєверодонецьком виведені з ладу. Таким чином постачання можливе тільки через річку, що значно ускладнює забезпечення військ.

Але противник це бачить. Російські війська за допомогою дронів коригують вогонь по мостах та прилеглих ділянках, спостерігають за районом між Лисичанськом та Сєверодонецьком і завдають постійних ударів по місцях, де можливе застосування переправочних засобів", - йдеться в повідомленні.

За словам Бутусова, окупанти почали атаки на промзону, намагаються просунутись та атакувати окремі будівлі.

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"Українські воїни у промзоні Сєверодонецька продовжують тримати оборону в умовах щільних обстрілів противника, не зважаючи на невигідне тактичне становище. Атаки усі відбиваються. Противник зазнає значних втрат. Це героїзм, на якому майже все і тримається на війні. Умови бою важкі, оскільки повноцінне забезпечення вже неможливе. На жаль, політичне втручання у військове управління значно ускладнює ведення бойових дій у цьому районі", - пояснив журналіст.

Головний редактор Цензор.НЕТ наголосив, що в цьому районі необхідне посилення контрбатарейної боротьби, протиповітряна оборона району переправ, інженерне забезпечення та додаткові боєприпаси.

"А кількість керівників, які не бачать ситуацію в районі бойових дій на власні очі, ніяким чином не покращує становище. А в деяких речах і дуже погіршує. Якщо хтось з Києва хоче зрозуміти що там відбувається, то треба просто перейти на інший берег Сіверського Дінця, та провести час хоча б на передовому командному пункті у Сєверодонецьку, підсилення потрібне саме там. А керувати по карті дуже просто та затишно", - підсумував Бутусов.

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