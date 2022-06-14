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Росія збільшує бюджет на виробництво озброєння, але у неї можуть бути проблеми через санкції та брак досвіду, - розвідка Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,росія,окупанти,обстріл,артилерія

У Росії планують збільшити державні витрати на виробництво військової техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твітер британської розвідки.

"Російська влада прогнозує, що витрати на оборону зростуть на 600-700 мільярдів рублів (8,5-10 мільярдів фунтів стерлінгів). Це означатиме збільшення оборонного бюджету росії на 20%", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, збільшення фінансування дозволить повільно мобілізувати оборонно-промислову базу країни, щоб задовольнити потреби, які виникають під час війни з Україною. Однак можливі проблеми з задоволенням цих потреб через ефект від західних санкцій та брак досвіду.

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Наприклад, проблемним залишається російське виробництво високоякісної оптики та передової електроніки. Це може підірвати зусилля для заміни обладнання, втраченого в Україні.

Також у розвідці констатували, що наразі основною метою Росії залишається наступ на Сєвєродонецьк. Крім того, західна група військ, ймовірно, вперше за декілька тижнів досягла невеликого просування на Харківському напрямку.

Автор: Анна Судак
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А як там наш ВПК?
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14.06.2022 12:25 Відповісти
Сподіваюсь при виробництві будуть ставатися "хлопки"
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14.06.2022 12:26 Відповісти
Ничего, недостающие компоненты Европа им контрабандой поставит. Это уже проходили...
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14.06.2022 12:27 Відповісти
Однак можливі проблеми з задоволенням цих потреб через ефект від західних санкцій та брак досвіду... ключове слово - можливі..., за 8 років росіяни навчилися обходити санкції і якщо захід їм в цьому допоможе..., а досвід в них вже є..., війна ніколи не скінчиться...
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14.06.2022 12:46 Відповісти
94 мільярди лише з нафти за півроку у орків в кишені, а щодо мікросхем, так це лише питання хто та коли їм їх продасть.
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14.06.2022 12:55 Відповісти
Щбільшення кацапами б'юджету на війну - це привіт західним покупцям нафти і газу.
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14.06.2022 13:00 Відповісти
нехай британська розвідка краще скаже, звідки у росії можливість збільшити воєнний бюджет... ось це цікаво після шести етапів страшних санкцій від світового співтовариства... і де обіцяний дефолт...
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14.06.2022 13:12 Відповісти
У Росії будуть проблеми просто через брак.
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14.06.2022 13:21 Відповісти
Знала бы Великобритания, что в России бюджеты увеличивают не для того, чтобы увеличить производство, а потому что кто - то еще не успел украсть.
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14.06.2022 13:31 Відповісти
Это все разговоры, если они мост построили , с помощью Запада , я думаю оружие тоже освоят , 1,5 лярда каждый день , могут себе позволить купить что угодно и кого угодно
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14.06.2022 13:59 Відповісти
БЛД!!!!!! Никто никому ничего не должен. Может ещё Зе с Беней Штаты должны были подарить несколько трлн долларов на шашлыки???
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14.06.2022 14:00 Відповісти
 
 