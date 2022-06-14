Зеленський відповів на звинувачення Байдена: Нас не забезпечили зброєю і не закрили небо
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський відповів своєму американському колезі Джо Байдену на слова про те, що українська влада не хотіла чути від США попередження про небезпеку великої війни з РФ.
Свою позицію він озвучив в інтерв’ю німецькій телекомпанії ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Зеленський наголосив, що Україну не забезпечили зброєю та не закрили повітряний простір, попри те, що українська влада говорила про можливу блокаду Чорного моря РФ та просила системи ППО задовго до повномасштабного вторгнення Росії.
Президент вважає, що Україна має адресувати зустрічне запитання європейським та американському лідерам, адже українська влада просила про запобіжні санкції, а також презентувала стратегію будівництва Чорноморського флоту з країною-партнером.
Він зазначив, що Україна неодноразово заявляла про загрозу блокади Чорного моря Росією, а також говорила про ракетну програму та засоби ППО для захисту.
"Якби мене почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення РФ, сигнали, про які ви говорите, всі вони були різні. Дивіться, якби все сталося так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, виникає запитання: чому не було закрито повітряний простір, чому перед цим вторгненням нас не забезпечили зброєю і чому не запроваджено превентивних санкцій", - сказав президент.
Зеленський резюмував, що Україна готувалася до того, що на початку повномасштабного вторгнення РФ її ніхто не підтримуватиме, проте сьогодні він вдячний усім партнерам за допомогу, що надається.
Будь ласка, зачекайте...
Що воно за недоросль?
Тільки в інших пальчиком тикати вміє ...
Гаяв час, закатував мільярди у асфальт, розмінував стратегічні мости, ..... а тепер йому щось там не дали .... Тьфу!
Почекай дадуть, усі українці разом, пендюля !
Вспомните вагнеровцев, как он ржал истерично отвечая на вопросы, обвинял Юру Бутусова.
Арахамия уже на шашлыках???
"США мають намір передавати Україні розвідувальну інформацію для завдання ударів за допомогою реактивних систем залпового вогню, що поставляються Заходом, - заступник міністра оборони США Колін Кол на конференції вашингтонського "Центру за нову американську безпеку"."
Повідомив Олег Шарп
працюємо тяжко...
на перемогу!
Гарний президент - бо хоче кращого для вас! І не спить ночами і днями і сім'ю не бачить заради ваших сімей і дітей!
змийся...
навіть коментувати не хочу...
ворог один...Україна одна...мусимо бути єдині...тому тепер в одній шерензі...
але ж ніхто не міг того передбачити і ніхто не знає як себе поводити зараз!
вообще хрензнащо...
ви за кого нас держите?
еліта курво трускавецького розливу...