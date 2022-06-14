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Зеленський відповів на звинувачення Байдена: Нас не забезпечили зброєю і не закрили небо

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

байден,зеленский

Президент України Володимир Зеленський відповів своєму американському колезі Джо Байдену на слова про те, що українська влада не хотіла чути від США попередження про небезпеку великої війни з РФ.

Свою позицію він озвучив в інтерв’ю німецькій телекомпанії ZDF, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Зеленський наголосив, що Україну не забезпечили зброєю та не закрили повітряний простір, попри те, що українська влада говорила про можливу блокаду Чорного моря РФ та просила системи ППО задовго до повномасштабного вторгнення Росії.

Президент вважає, що Україна має адресувати зустрічне запитання європейським та американському лідерам, адже українська влада просила про запобіжні санкції, а також презентувала стратегію будівництва Чорноморського флоту з країною-партнером.

Читайте: Це не заслуговує на те, щоб бути новиною, - Брінк про слова Байдена, що Зеленський ігнорував інформацію про російське вторгнення

Він зазначив, що Україна неодноразово заявляла про загрозу блокади Чорного моря Росією, а також говорила про ракетну програму та засоби ППО для захисту.

"Якби мене почули, Україна мала б більше шансів зупинити вторгнення РФ, сигнали, про які ви говорите, всі вони були різні. Дивіться, якби все сталося так, якби всі попередили Україну, що завтра буде повномасштабне вторгнення, виникає запитання: чому не було закрито повітряний простір, чому перед цим вторгненням нас не забезпечили зброєю і чому не запроваджено превентивних санкцій", - сказав президент.

Також читайте: Никифоров про заяву Байдена: Зеленський закликав до превентивних санкцій, але партнери "не хотіли нас чути"

Зеленський резюмував, що Україна готувалася до того, що на початку повномасштабного вторгнення РФ її ніхто не підтримуватиме, проте сьогодні він вдячний усім партнерам за допомогу, що надається.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+147
Как же тяжело западным партнерам работать с этим недоразумением.
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14.06.2022 12:28
+121
Во во.
Ти не забезпечив зброєю, і ти не закрив небо.
Не можеш - складай повноваження президента, бо з твоїх же слів ним має бути Байден.
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14.06.2022 12:28
+111
Дебіл. Нєфіг було інвестувати в дороги. Краще б ППО і зброю робили. Тоді б і американці допомогли.
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14.06.2022 12:28
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подаруйте 44-х річному клінічному ідіоту набір оловьяних солдатиків та підписку на безкоштовний Defense expres - хай хоч трохи навчиться військовый справі:
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14.06.2022 19:03 Відповісти
І туалетний папір з памперсами не запропонувати цьому недоумку....
Що воно за недоросль?
Тільки в інших пальчиком тикати вміє ...
Гаяв час, закатував мільярди у асфальт, розмінував стратегічні мости, ..... а тепер йому щось там не дали .... Тьфу!
Почекай дадуть, усі українці разом, пендюля !
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14.06.2022 19:24 Відповісти
он же не может сказать прямо, что западные коррумпированные политики договорились с путиным о сдаче украины, уже начали выводить свои посольства, венгры вон вообще договорились о кусках территории украины, но эти недоумки не учли, что у путина ху е вая армия, а самое главное они не учли упертого украинского народа
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14.06.2022 20:08 Відповісти
Постоянное враньё.
Вспомните вагнеровцев, как он ржал истерично отвечая на вопросы, обвинял Юру Бутусова.
Арахамия уже на шашлыках???
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14.06.2022 20:34 Відповісти
Тим часом:
"США мають намір передавати Україні розвідувальну інформацію для завдання ударів за допомогою реактивних систем залпового вогню, що поставляються Заходом, - заступник міністра оборони США Колін Кол на конференції вашингтонського "Центру за нову американську безпеку"."
Повідомив Олег Шарп
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14.06.2022 21:09 Відповісти
Дуже дорого ми всі платимо за зебілізм.
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14.06.2022 21:42 Відповісти
Напишу ще раз: воно кончене
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14.06.2022 22:30 Відповісти
Чесне слово, як же ви всі дістали своїм ниттям. Просто на ліжку лежати і в телефоні клацати на кожному сайті на кожну новину і нити. Да ви така категорія людей, яких треба давно зайняти ділом, щоб гавкали менше. А то лише тявкаєте там і в будку. А коли впіймають за хвоста, тоді язик в жопу ховаєте. Ну правда! Такі як ви лише роз'єднують нашу країну, у той час коли треба найбільше об'єднатися ніж будь коли в історії нашого життя!!! Просто об'єднатися (підтримувати один одного, неважливо від того хто ким був до повномасштабного вторгнення) ! Хіба важко? Хіба ми забули хто наш ворог? Поганий президент? Да скільки я вас усіх знаю вам усі погані - одні ви зробили б краще! Ну то беріть і робіть - зараз дуже наразі ваша допомога, а не ниття. Ну хоч би хто зараз був президентом - вам би все було погано - бо такі ви люди! Хто взагалі вам подобався? Згадайте себе тільки чесно! За кожного хто був при владі ви у всьому завжди винили і завжди все було погано. Ви люди такі! Усюди шукаєте негатив і підстави, а насправді зараз саме ви і підставляєте народ України! Ви ганьбите нас усюди і при всіх! Знайдіть хоч краплю працелюбності, розуму, щедрості і впевненості в майбутньому у собі! Почніть із себе! Ви ж точно зараз як свині! А свиня усюди гівно знайде - ось все і шукаєте! Гарний президент - бо хоче кращого для вас! І не спить ночами і днями і сім'ю не бачить заради ваших сімей і дітей! Так, не без помилок, так не все ідеально - але ж ніхто не міг того передбачити і ніхто не знає як себе поводити зараз! Це надзвичайно складний період і для Президента і для нас, і ми йому допомогти повинні, а не у гівні ритися! Об'єднатися дурні треба заради перемоги. А якщо вам тут так погано - то я думаю ви знаєте дорогу!І будьте люб'язні - назавжди і більше не повертайтеся, просто закрийте свого рота і росію! Може там вам краще буде! А ми тут і без таких як ви розберемося, бо інакше ви лише заважаєте тим хто щось робить! І саме ви є колаборантами, бо хочете і роз'єднати нас!
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14.06.2022 23:02 Відповісти
Як тільки таке гівно як ви зебіли зникнете з горизонту, перестане гидити навкруги і відвертати від України союзників, напруга в суспільстві зникне. Але комусь відповідати за розмінування Чонгару доведеться. Краще б ви повтікали відразу
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15.06.2022 01:30 Відповісти
табакі згинь!підлабузник зелений...
працюємо тяжко...
на перемогу!
Гарний президент - бо хоче кращого для вас! І не спить ночами і днями і сім'ю не бачить заради ваших сімей і дітей!
змийся...
навіть коментувати не хочу...
ворог один...Україна одна...мусимо бути єдині...тому тепер в одній шерензі...
але ж ніхто не міг того передбачити і ніхто не знає як себе поводити зараз!
вообще хрензнащо...
ви за кого нас держите?
еліта курво трускавецького розливу...
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15.06.2022 00:12 Відповісти
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