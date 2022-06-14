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Знищення дослідного танка Т-80УМ2 з системою активного захисту "Дрозд-2" та колони Кантемирівської дивізії біля села Білки. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни знищили російський дослідний танк Т-80УМ2 з системою активного захисту "Дрозд-2" та колону Кантемирівської дивізії біля села Білки.

Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов новітній російський танк був знищений на Сумщині поблизу села Білки у березні 2022 року. Група українських воїнів з 93-ї бригади, якими керував боєць з позивним Майор, знищила 6 танків, 25 автівок, 1БМП, 1 САУ, 1 ЗРК "Тор" і взяла у полон 35 окупантів, використовуючи лише один трофейний танк Т-80БВМ.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+18
браво хлопці - п*здіть рашистів, гарно горять, нема чого їздити по українським степам
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14.06.2022 12:46
+14
Несвіжа русня.
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14.06.2022 13:12
+13
Знают "Дрозды", что получат *****...
Спят крепким сном "Дрозды"...
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14.06.2022 12:49
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браво хлопці - п*здіть рашистів, гарно горять, нема чого їздити по українським степам
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14.06.2022 12:46 Відповісти
несвіжа новина
на Сумщині поблизу села Білки у березні 2022 року Джерело: https://censor.net/ua/n3347834
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14.06.2022 12:46 Відповісти
Несвіжа русня.
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14.06.2022 13:12 Відповісти
Взагалі-то свіжа! У нас в телегі тут на Тростянеччині викладували вже на 2й день як горіла техніка, але не весь матеріал. Зараз більш розширена версія! У них там було дохера техніки, яку 93я знищила. Але найголовніше було - знищення генерала армії в самому місті Тростянець біля адміністрації разом із кшм-кою (байрактаром). Після цього хвальоні руські унітазні воїни почали драпать із Сумщини, коли зрозуміли що залишилися без комадування.
Якщо когось дивує, що викладують тільки сьогодні подібний матеріал, то це так просили військові! І це ще не все, що тут відбувалося в ті дні. Думаю ще не на часі все показувати бо ще йде війна. А наш район перебуває в зоні бойових дій і сьогодні на Сумщині багато прикордонних громад, які обстрілюються орками.
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14.06.2022 18:26 Відповісти
За вашою логікою жодна палеонтологічна новина не може бути свіжою лише тому що стосується доісторичних подій.

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14.06.2022 22:45 Відповісти
Знают "Дрозды", что получат *****...
Спят крепким сном "Дрозды"...
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14.06.2022 12:49 Відповісти
"Путін! Ти сюди не ходи
бо получіш 3.14zди!"

"Pink Floyd".
"The Wall"
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14.06.2022 14:11 Відповісти
Немає слів ....
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14.06.2022 12:50 Відповісти
Опять двадцать пять, баба ягодка опять? Или вы слыхали как поют дрозды....
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14.06.2022 12:51 Відповісти
ЗСУ - НАЙКРАЩІ !!!
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14.06.2022 15:36 Відповісти
Українські воїни були включені в склад прийомної комісії в якості "незалежних випробувачів" нової системи захисту російських танків Дали висновок - "Система не відповідає вимогам, які до неї ставляться!!" Конструктори дарма витратили гроші, час і ресурси!
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14.06.2022 16:00 Відповісти
 
 