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Знищення дослідного танка Т-80УМ2 з системою активного захисту "Дрозд-2" та колони Кантемирівської дивізії біля села Білки. ВIДЕО
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Українські воїни знищили російський дослідний танк Т-80УМ2 з системою активного захисту "Дрозд-2" та колону Кантемирівської дивізії біля села Білки.
Як повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов новітній російський танк був знищений на Сумщині поблизу села Білки у березні 2022 року. Група українських воїнів з 93-ї бригади, якими керував боєць з позивним Майор, знищила 6 танків, 25 автівок, 1БМП, 1 САУ, 1 ЗРК "Тор" і взяла у полон 35 окупантів, використовуючи лише один трофейний танк Т-80БВМ.
Топ коментарі
+18 Yuriy Shudrya
показати весь коментар14.06.2022 12:46
+14 Moshe Dayan
показати весь коментар14.06.2022 13:12
+13 Colt
показати весь коментар14.06.2022 12:49
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на Сумщині поблизу села Білки у березні 2022 року Джерело: https://censor.net/ua/n3347834
Якщо когось дивує, що викладують тільки сьогодні подібний матеріал, то це так просили військові! І це ще не все, що тут відбувалося в ті дні. Думаю ще не на часі все показувати бо ще йде війна. А наш район перебуває в зоні бойових дій і сьогодні на Сумщині багато прикордонних громад, які обстрілюються орками.
Спят крепким сном "Дрозды"...
бо получіш 3.14zди!"
"Pink Floyd".
"The Wall"