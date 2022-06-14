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8 людей залишаються у лікарні після ракетного удару по Чорткову, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Унаслідок ворожого удару по Чортківському району Тернопільської області у суботу ввечері у лікарнях залишаються вісім людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Володимир Труш, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок ракетного обстрілу Чорткова в лікарнях залишаються вісім людей. Їхній стан легкої та середньої тяжкості", - зазначив він.
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