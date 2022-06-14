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Передав інформацію про співробітників поліції Херсонщини: Заступника гендиректора лікарні підозрюють у державній зраді

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

огп

Заступник гендиректора лікарні на Херсонщині передав окупантам документацію з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Слідчі встановили, що на початку березня підозрюваний, виконуючи обов’язки директора закладу охорони здоров’я, добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб РФ та представниками окупаційної влади країни-агресора.

З власної ініціативи він повідомив окупантам, що в архів дитячої лікарні передана на зберігання медична документація з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Після цього окупанти отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції регіону.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану.

Також читайте: Жителька Бахмута передавала окупантам координати місць дислокації ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Зачем заретушировать фейс этого предателя? Народ должен знать всех своих "хероев".
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14.06.2022 13:11
+19
Интересно получается, а главнокомандующий еврей ,который сдал без единого выстрела Херсон,Бердянск,Н.Каховку,Мелитополь,Энергодар не хотят подозревать в государственной измене? Нет?
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14.06.2022 13:24
+13
Старый прожженный ватник. Таких только могила исправит.
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14.06.2022 13:19
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Зачем заретушировать фейс этого предателя? Народ должен знать всех своих "хероев".
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14.06.2022 13:11 Відповісти
Це зелений сексот патамушта.
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14.06.2022 13:15 Відповісти
юди в білих халатах, юди в білих халатах.. низько вам поклонітся хачу...
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14.06.2022 13:14 Відповісти
Це ви зараз про всіх медиків? Чи вибірково?
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14.06.2022 14:00 Відповісти
Старый прожженный ватник. Таких только могила исправит.
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14.06.2022 13:19 Відповісти
Интересно получается, а главнокомандующий еврей ,который сдал без единого выстрела Херсон,Бердянск,Н.Каховку,Мелитополь,Энергодар не хотят подозревать в государственной измене? Нет?
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14.06.2022 13:24 Відповісти
А Порох, разве не отой?
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14.06.2022 13:33 Відповісти
Доведи! А не зможеш - "візьмусь" за тебе серйозно Бо ти вже тут не перший раз "підсираєш по-мілкому, ріденькому"
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14.06.2022 14:07 Відповісти
Візьмись за свого пісюнчика і заплач. А я вже питав - навіщо Порох хотів, щоб українці покаялися перед євреями за геноцид.
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14.06.2022 14:24 Відповісти
По-перше - у чому тут полягає "зрада Порошенка? Ми говоримо про війну з Росією, а не про ІІ Світову війну!
По-друге - а нема за що "каяться"? Тобі відомо, що значну частину охорони Собібора і Бабиного Яру складали представники ОУН-М? Тим самим займалися і представники польських колаборантських структур
По-третє - я не чув офіційних заяв про "каяття", яке збирався вчинить Порох! Давай докази конкретні, а не свою власну "дрібносерливість"!
Судячи з усього, ти у нас - "дрібний пригожинський (або "подоляцький") "серун" Вони зараз діють "єдиним фронтом"!!!
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14.06.2022 14:55 Відповісти
Ти мене чуєш, чи ти бот з ферми? Я казав, що під час Майдану, чи трохи пізніше (ненабагато) на телебаченні Порох у мікрофон перед залом закликав українців вибачитися за геноцид євреїв. На жаль це відео не зберіг і знайти не можу, бо його, мабуть, видалили твої співплемінники.
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14.06.2022 15:02 Відповісти
Я ще раз задаю питання: Мова йде про російсько-українську війну і діяльність Зеленського та його прихвостнів які розвалили оборону українських кордонів! То до чого тут "геноцид євреїв" і "зрада" Порошенка?
Не крути сракою! Вважай, що ми з тобою - у судовому засіданні і я - як представник потерпілого, ставлю тобі питання по суті твоїх звинувачень! А ти мені городиш "Про що говорила баба Гапка вчора на базарі!"
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14.06.2022 15:30 Відповісти
Отже розмова почалася з мого допису (цитую) "А Порох, разве не отой?" А ти привів до (читаємо твоі дописи, забагато читаємо ) - то що це, як не порохботоферма?
Так от щоб ти зрозумів, писанко, мені ніяка ботоферма (ні зеліна, ні порохова), чи всрата пропаганда не надасть розуму до втрати України, бо вона НІКОЛИ не була ничією. А щодо тебе, я ще сам подумаю
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14.06.2022 15:57 Відповісти
Докази давай, "подоляченя сране"!!!
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14.06.2022 16:11 Відповісти
Пане, не виходьте з себе, це українцю не лічить Отже я правий
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14.06.2022 16:19 Відповісти
Поцілуй мене в сраку брехло подоляцьке! Сперечаться з тобою - все одно що грать в шахи з голубом Він насере на дошку, поперевертає фігури і полетить, гордо трублячи, як здобув перемогу!
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14.06.2022 17:26 Відповісти
»Поцілуй мене в сраку» - пане Яре , ви сьогодні у добром гуморі 🤣🤣🤣🤣🤣
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14.06.2022 17:30 Відповісти
Ну а про що з цим "дрібносерливим подоляченям" говорить? Я йому задаю чітко питання, а він "крутиться, як воша на гребінці", і рідким лайном у всі боки дрище!
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14.06.2022 17:46 Відповісти
Здогадався, ти саме ото
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14.06.2022 14:49 Відповісти
Олег Кущ 3c573107

"на телебаченні Порох у мікрофон перед залом закликав українців вибачитися за геноцид євреїв"

Не бреши, не за геноцид, а за те, що серед посібників нацистських окупантів в роки ДСВ, нажаль, були не тількі рАБсєянЄ, а й українці, які брали участь в каральних операціях проти євреїв.
Доречі, зрадники в той час були у всіх народів, яки брали участь у бородьбі з нацистами та їх союзниками.

"А Порох, разве не отой?"
Який саме?
Спалився, дебілоідний трольок - не "разве", а ХІБА.
Що, Гугл-Перекладач заглючив?

Про бота з ферми не скажу, а от то, що ти звичайний троль, як більшість подібного лайна, ще і тупенький - факт.
Доречі, мову підучи, ледь на трієчника середніх класів тягнеш, що теж характерно для тролів.

Біжи швиденько, недолуга істота, за рАсєйськім кораблем та не відсвічуй тут.
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14.06.2022 16:06 Відповісти
Говорю, как хочу, я в свободной стране. Могу язиком, можу мовою, можу половинити, можу харківською, можу полтавською, можу запорізькою, можу таким суржиком, що ти всерешся. Можу й по фєні зботати
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14.06.2022 16:17 Відповісти
А заткнуться ты можешь
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14.06.2022 16:30 Відповісти
Могу, ваще не проблема. Пусть меня не учат, как жить.
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14.06.2022 16:32 Відповісти
Олег Кущ 3c573107

Бачу, що не помилився, тупий троль і в Африці - троль.
Що, правда не подобається, дебілоідний трольок, а аргУментів нема?
З'їзд з теми, вихваляння себе, та дрібненька лайка, все, на що ти здатне.

Ну і як завжди у подібного - з одного разу ну ні як не доходить, так вже й бути, повторюся -
ПНХ, на паРашку, в чебурнет, до братів по "розуму" та грамотності.
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14.06.2022 16:34 Відповісти
Можна просто тицяти паличкою в мій нік і буде зрозуміло, що допис до мене.
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14.06.2022 16:37 Відповісти
Так, швиденько всі видписуються, бо мене, як завжди, зараз забанять
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14.06.2022 16:40 Відповісти
От у цьому тут ти ВЕСЬ: прибігти, висраться, отримать копняка під зад, та потім скавчать, що тебе "не розуміють" - ти ж лише "свою думку і емоції виклав"!
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14.06.2022 17:31 Відповісти
Ну весь, той весь, насолоджуйся. Прибіг, скавчав, отримав копняка. Як ти думаєш - воно так було?
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14.06.2022 18:29 Відповісти
Та тобі вже який день на форумі "підсрачників" багато хто дає! Я - тільки "один з багатьох"!
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14.06.2022 19:05 Відповісти
Ойц, мені так сумно
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14.06.2022 19:13 Відповісти
Так він це і робить - "тицяє паличкою" в купку рідкого зеленого лайна щоб перевірить - чи багато там насрано?!
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14.06.2022 17:29 Відповісти
Фу, не вміеш спілкуватися. Це підозріло. Українці - вміють
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14.06.2022 18:31 Відповісти
Знаєш - я з лайном спілкуюся лише наступним чином - підчіпляю на лопату і на гноярку!
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14.06.2022 19:03 Відповісти
Це твої проблеми.
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14.06.2022 19:12 Відповісти
Та в мене проблем немає - я тут вже більше восьми років себе прекрасно почуваю А от "дехто" скоро "дотриндиться" або до "бану" або і до "деактивації" - за "розведення срачу"
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14.06.2022 19:21 Відповісти
А кто без меня тут будет делать дискуссию?
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14.06.2022 20:04 Відповісти
Будет неинтересно, порохоботы всраные
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14.06.2022 20:06 Відповісти
Цей єврей, на відміну від інших, тримає удар уже кілька місяців. Порох і 10% того не зробив. Люди в сірій зоні жили 8 років, а дехто множив статки, дехто обнімався- родичався з рашиками. А що зробили ви конкретно для перемоги? Продавили жопою диван, коментуючи все підряд? На жаль, якраз у нас на Сході і Півдні отаких, як отой лікар, вистачає. Хотіли ж руського миру- зустрічайте, нехер сидіть по підвалах.
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14.06.2022 20:04 Відповісти
Засланных Казачков бабло зовёт на тот свет...
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14.06.2022 13:31 Відповісти
Ядерное оружие заказывали? Россия нарушила Будапештский меморандум и потому Запад имеет право подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы защитить свою независимость, - заявил Радослав Сикорский, депутат Европарламента, польский политик.
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14.06.2022 13:41 Відповісти
Как минимум они обязаны поставить Украине современную систему ПВО для защиты суверенитета! По факту получается, что на сегодня этот документ, также как и для кремлёвского агрессора является для гарантов туалетной бумажкой. Такого не должно быть.
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14.06.2022 13:54 Відповісти
Расстрелять скотину прилюдно, никакой жалости к предателям, все как ватники любят и как завещал их сралин- расстрелять и больше ничего, никаких судов и тюрем.
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14.06.2022 13:54 Відповісти
З партії шарія чи опсж чи як його там
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14.06.2022 14:36 Відповісти
Тепер і доктори внє палітікі, чемпіона коригувальника вже показували, артісти то взагалі одні путінососи і дрочат на раху цілодобово ( артісткі і півіци аргазміруют ат патрета *****)
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14.06.2022 15:02 Відповісти
Ну, що то за мастурбація від "цензору"!?
Вкажіть повне ім'я, покажіть /морду ліца!!!/
....може ви "вирішуєте питання,про оголошення підозри!?"
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14.06.2022 17:12 Відповісти
 
 