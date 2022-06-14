Передав інформацію про співробітників поліції Херсонщини: Заступника гендиректора лікарні підозрюють у державній зраді
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Заступник гендиректора лікарні на Херсонщині передав окупантам документацію з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
Слідчі встановили, що на початку березня підозрюваний, виконуючи обов’язки директора закладу охорони здоров’я, добровільно погодився на співпрацю зі співробітниками спецслужб РФ та представниками окупаційної влади країни-агресора.
З власної ініціативи він повідомив окупантам, що в архів дитячої лікарні передана на зберігання медична документація з картками та особовими справами співробітників Головного управління Нацполіції в Херсонській області. Після цього окупанти отримали доступ до конфіденційної інформації про співробітників поліції регіону.
Йому повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану.
Будь ласка, зачекайте...
По-друге - а нема за що "каяться"? Тобі відомо, що значну частину охорони Собібора і Бабиного Яру складали представники ОУН-М? Тим самим займалися і представники польських колаборантських структур
По-третє - я не чув офіційних заяв про "каяття", яке збирався вчинить Порох! Давай докази конкретні, а не свою власну "дрібносерливість"!
Судячи з усього, ти у нас - "дрібний пригожинський (або "подоляцький") "серун" Вони зараз діють "єдиним фронтом"!!!
Не крути сракою! Вважай, що ми з тобою - у судовому засіданні і я - як представник потерпілого, ставлю тобі питання по суті твоїх звинувачень! А ти мені городиш "Про що говорила баба Гапка вчора на базарі!"
Так от щоб ти зрозумів, писанко, мені ніяка ботоферма (ні зеліна, ні порохова), чи всрата пропаганда не надасть розуму до втрати України, бо вона НІКОЛИ не була ничією. А щодо тебе, я ще сам подумаю
"на телебаченні Порох у мікрофон перед залом закликав українців вибачитися за геноцид євреїв"
Не бреши, не за геноцид, а за те, що серед посібників нацистських окупантів в роки ДСВ, нажаль, були не тількі рАБсєянЄ, а й українці, які брали участь в каральних операціях проти євреїв.
Доречі, зрадники в той час були у всіх народів, яки брали участь у бородьбі з нацистами та їх союзниками.
"А Порох, разве не отой?"
Який саме?
Спалився, дебілоідний трольок - не "разве", а ХІБА.
Що, Гугл-Перекладач заглючив?
Про бота з ферми не скажу, а от то, що ти звичайний троль, як більшість подібного лайна, ще і тупенький - факт.
Доречі, мову підучи, ледь на трієчника середніх класів тягнеш, що теж характерно для тролів.
Біжи швиденько, недолуга істота, за рАсєйськім кораблем та не відсвічуй тут.
Бачу, що не помилився, тупий троль і в Африці - троль.
Що, правда не подобається, дебілоідний трольок, а аргУментів нема?
З'їзд з теми, вихваляння себе, та дрібненька лайка, все, на що ти здатне.
Ну і як завжди у подібного - з одного разу ну ні як не доходить, так вже й бути, повторюся -
ПНХ, на паРашку, в чебурнет, до братів по "розуму" та грамотності.
Вкажіть повне ім'я, покажіть /морду ліца!!!/
....може ви "вирішуєте питання,про оголошення підозри!?"