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Новини Війна в Україні Війна
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вибух (3744) війна (56290) Тернопільщина (471) Надал (43) Труш Володимир (19)

Над Тернопільщиною збили кілька російських ракет: Попередньо - жертв та руйнувань немає (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,обстріл

В Тернопільській області лунають вибухи.

Про це повідомив мер Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку", - зазначив очільник міста.

Глава ОВА Володимир Труш попросив всіх залишатись в укриттях.

"Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Пізніше мер Надал заявив, що працює ППО.

Очільник області Труш поінформував, що сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною.

Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 людей залишаються у лікарні після ракетного удару по Чорткову, - ОВА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
А в рило? "шоколадні" - на фронті, або волонтерять І ні одного зрадника! А от "слуги" або в тилу та за кордоном "батьківщину захищають", або в окупаційних адміністраціях свій "патріотизм" проявляють!
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14.06.2022 14:03
+12
хочуть перервати західне постачання зброї-По предварительной информации, есть прилеты в Кременецкий район Тернопольской области
Глава Тернопольской ОВА просит людей не выходить из укрытий также
Два взрыва в Хмельницкой области в районе Теофиполя
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14.06.2022 13:35
+5
Взялись за захід
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14.06.2022 13:30
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14.06.2022 13:30 Відповісти
Смерть цапам!
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14.06.2022 13:31 Відповісти
Брехнею ?
Та вже скоро по мордами тут получатимуть.
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14.06.2022 14:37 Відповісти
А в рило? "шоколадні" - на фронті, або волонтерять І ні одного зрадника! А от "слуги" або в тилу та за кордоном "батьківщину захищають", або в окупаційних адміністраціях свій "патріотизм" проявляють!
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14.06.2022 14:03 Відповісти
Цікаво, на підставі чого такі висновки? Чи це просто бажане за дійсне?
https://www.unian.ua/elections/10527072-stalo-vidomo-yak-progolosuvali-viyskovi-v-zoni-oos.html
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14.06.2022 14:30 Відповісти
До чого ваша згадка щодо виборів? Ще й контекстно-помилкова.
Мова йшла про ******* дійсність.
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14.06.2022 14:54 Відповісти
Мені завжди цікаво, як себе ідентифікують українці, які ділять український народ на "нас" та "іх".
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14.06.2022 13:55 Відповісти
Ксеніє! Зідки у вас ЦЕ? Адресу цього "втікача і його особисті дані! Побачу - в морду плюну! На відміну від цих "втікачів", ми всю блокаду під бомбардуваннями прожили і нікуди не тікали! А це "бздикливе" втекло, а зараз "дзявкає"? Може, йому ще й орден, за "геройство", з картоплини вистругать?!
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14.06.2022 13:59 Відповісти
Чернігів супер
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14.06.2022 15:07 Відповісти
Кацапізм то така патологія головного мозку. Хвороба тяжка і, практично, невиліковна. Кілька днів тому виїхали від сусідів такі зі Слов`янська. То щось з чимось. Їх люди прийняли, більше місяця утримували. І кімната окрема, і поїсти, і попрати, і ванна з душем... А воно, одне з другим тупо водку жрало, жерло і спало. І ні тобі допомоги, хоча то в селі будинок, а коли виїздило, і ні тобі дякую, а ні спасіба. І, головне, в усьому тому їм біндєровці винні, бо, бачте, а чого ж воюють, чого опір чинять. І, на жаль, таких і на чернігівщині вистачає...
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14.06.2022 14:24 Відповісти
То дві втікачки. Стояли в черзі по допомогу і рассуждалі о жізні.
Ніби вперше чуєте про чернігівську вату. Не обманюцте себе. Вони були, є і будуть.
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14.06.2022 14:38 Відповісти
Я нічого проти не кажу І не бажаю! Якби Ви на "Ватру" заглядали не тільки по рецепти, то довідалися-б багато цікавого Я там свій щоденник блокадний викладаю вже майже місяць
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14.06.2022 15:01 Відповісти
Вибухи і на Львівщині, ППО працює.
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14.06.2022 13:32 Відповісти
хочуть перервати західне постачання зброї-По предварительной информации, есть прилеты в Кременецкий район Тернопольской области
Глава Тернопольской ОВА просит людей не выходить из укрытий также
Два взрыва в Хмельницкой области в районе Теофиполя
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14.06.2022 13:35 Відповісти
У моєї жінки на городі ракета впала, вона в шоці
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14.06.2022 15:16 Відповісти
Не рвонула? Якщо ні, то хай коноплі посіє! Поліцаї приїдуть коноплі ліквідувать, то хай каже, що само насіялося, а виполювать боїться Полізуть корчувать - заодно і розмінування проведуть А якщо рвонула, то хай посадить яблуню чи грушу - внуки подякують!
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14.06.2022 17:19 Відповісти
сршенно верно сказал👌👌👌
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14.06.2022 13:59 Відповісти
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14.06.2022 14:18 Відповісти
Вряд ли американцы не закроют небо над путями следования своего оружия. ПВО над каждым селом у нас нет, но если надо, мы его применим.
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14.06.2022 14:33 Відповісти
 
 