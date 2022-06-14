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Над Тернопільщиною збили кілька російських ракет: Попередньо - жертв та руйнувань немає (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Тернопільській області лунають вибухи.
Про це повідомив мер Сергій Надал, інформує Цензор.НЕТ.
"Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку", - зазначив очільник міста.
Глава ОВА Володимир Труш попросив всіх залишатись в укриттях.
"Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях", - йдеться в повідомленні.
Пізніше мер Надал заявив, що працює ППО.
Очільник області Труш поінформував, що сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною.
Попередньо - жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється.
Топ коментарі
+13 Яр Холодний
показати весь коментар14.06.2022 14:03
+12 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар14.06.2022 13:35
+5 Ksenia VB
показати весь коментар14.06.2022 13:30
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Будь ласка, зачекайте...
Та вже скоро по мордами тут получатимуть.
https://www.unian.ua/elections/10527072-stalo-vidomo-yak-progolosuvali-viyskovi-v-zoni-oos.html
Мова йшла про ******* дійсність.
Ніби вперше чуєте про чернігівську вату. Не обманюцте себе. Вони були, є і будуть.
Глава Тернопольской ОВА просит людей не выходить из укрытий также
Два взрыва в Хмельницкой области в районе Теофиполя