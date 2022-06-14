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Сили ППО збили над Золочевом ракету, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, - Козицький (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Над Золочевом на Львівщині сили ППО збили ворожу ракету.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває", - зазначив він.
Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий повідомив у телеграм-каналі, що чути вибухи у Львівській області.
"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!" - пише Садовий.
Пізніше Козицький повідомив у фейсбуці, що над Золочевом сили ППО збили ракету.
"Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - зазначив він.
Топ коментарі
+11 Amber
показати весь коментар14.06.2022 13:38
+6 Saskia Jansen
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+3 Saskia Jansen
показати весь коментар14.06.2022 13:51
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Будь ласка, зачекайте...
Вбийте вже ху@ ла , щоби не смердів на весь світ 😠
June 11 at 6:20 PM ·
У Украины появились боеприпасы, уничтожающие пехоту в окопах. Сколько ещё будет могил на кладбищах России?
Франция передала Украине бесконтактные взрыватели для снарядов САУ CAESAR
Они используют радар для измерения расстояния до земли и детонируют на заданной высоте, вызывая "дождь" из шрапнели. Являются идеальными для уничтожения пехоты, особенно в окопах.
САУ CAESAR - французская самоходная артилерийская установка калибра 155 мм. Такие уже действуют на линии фронта. Время, которое требуется расчету от момента занятия позиции до открытия огня занимает 3-5 минут.
САУ CAESAR оборудована цифровой системой, и использует привязку к местности. В паре с беспилотником - это высокоточное и скорострельное орудие.
Франция пообещала продолжить поставлять Украине тяжёлое вооружение. А Путин продолжает гнать на убой пушечное мясо.
Подивимося на завтрашнє зведення Генштабу...
Можу побитися об заклад, що збитих крилатих ракет там не буде.