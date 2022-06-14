Сили ППО збили над Золочевом ракету, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, - Козицький (оновлено)

Над Золочевом на Львівщині сили ППО збили ворожу ракету.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває", - зазначив він.

Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий повідомив у телеграм-каналі, що чути вибухи у Львівській області.

"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!" - пише Садовий.

Пізніше Козицький повідомив у фейсбуці, що над Золочевом сили ППО збили ракету.

"Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - зазначив він.

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