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Сили ППО збили над Золочевом ракету, пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, - Козицький (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суми,ппо

Над Золочевом на Львівщині сили ППО збили ворожу ракету.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителі Львівщини, працює ППО. Залишайтеся в укриттях. Тривога ще триває", - зазначив він.

Своєю чергою мер Львова Андрій Садовий повідомив у телеграм-каналі, що чути вибухи у Львівській області.

"Чути вибухи у Львівській області. За попередньою інформацією, працює ППО. У Львові поки тихо. Залишайтесь в укриттях!" - пише Садовий.

Пізніше Козицький повідомив у фейсбуці, що над Золочевом сили ППО збили ракету.

"Внаслідок падіння ракети пошкоджень зазнав об’єкт цивільної інфраструктури. Інформація про потерпілих уточнюється", - зазначив він.

Читайте також: Вибухи лунають на Тернопільщині: Жителів просять залишатись в укриттях

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Тварюки кремлівські , достеменно знають , що на львівщині багато переселенців з дітьми зі всієі Украіни , от і гатять кончені уроди !!

Вбийте вже ху@ ла , щоби не смердів на весь світ 😠
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14.06.2022 13:38
+6
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14.06.2022 14:15
+3
Ihor Levytskyy

June 11 at 6:20 PM ·

У Украины появились боеприпасы, уничтожающие пехоту в окопах. Сколько ещё будет могил на кладбищах России?

Франция передала Украине бесконтактные взрыватели для снарядов САУ CAESAR

Они используют радар для измерения расстояния до земли и детонируют на заданной высоте, вызывая "дождь" из шрапнели. Являются идеальными для уничтожения пехоты, особенно в окопах.

САУ CAESAR - французская самоходная артилерийская установка калибра 155 мм. Такие уже действуют на линии фронта. Время, которое требуется расчету от момента занятия позиции до открытия огня занимает 3-5 минут.

САУ CAESAR оборудована цифровой системой, и использует привязку к местности. В паре с беспилотником - это высокоточное и скорострельное орудие.

Франция пообещала продолжить поставлять Украине тяжёлое вооружение. А Путин продолжает гнать на убой пушечное мясо.
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14.06.2022 13:51
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Тварюки кремлівські , достеменно знають , що на львівщині багато переселенців з дітьми зі всієі Украіни , от і гатять кончені уроди !!

Вбийте вже ху@ ла , щоби не смердів на весь світ 😠
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14.06.2022 13:38 Відповісти
Переселенці з дітьми тут ні до чого
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14.06.2022 13:42 Відповісти
Це елемент терору, спрямований саме щодо них, а також для відправлення "сигналу" Заходу. Ніяких військових цілей обстрілом західних областей вони не досягають.
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14.06.2022 13:54 Відповісти
Як знати знищення объектів критично-значущої інфраструктури може нанести дуууже великої шкоди : "У червні російські спецслужби стали масово через підставні компанії та іноземні комерційні структури у Європі та США скуповувати космічні знімки на території України..Так же, россиянам были переданы снимки Львовской и Волынской области, в частности ПП "Рава-Русская" и "Устилуг"; Житомирской области, с.Лидовка, старого полигона/ППД. В частности, в Ивано-Франковске и Львовской области их интересуют объекты энергетической отрасли. В зоне риска объекты ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" и ПАО "Галнефтегаз".Більш детально прочитайте статтю Російські спецслужби скуповують супутникові знімки України у приватних компаній
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14.06.2022 14:05 Відповісти
Ihor Levytskyy

June 11 at 6:20 PM ·

У Украины появились боеприпасы, уничтожающие пехоту в окопах. Сколько ещё будет могил на кладбищах России?

Франция передала Украине бесконтактные взрыватели для снарядов САУ CAESAR

Они используют радар для измерения расстояния до земли и детонируют на заданной высоте, вызывая "дождь" из шрапнели. Являются идеальными для уничтожения пехоты, особенно в окопах.

САУ CAESAR - французская самоходная артилерийская установка калибра 155 мм. Такие уже действуют на линии фронта. Время, которое требуется расчету от момента занятия позиции до открытия огня занимает 3-5 минут.

САУ CAESAR оборудована цифровой системой, и использует привязку к местности. В паре с беспилотником - это высокоточное и скорострельное орудие.

Франция пообещала продолжить поставлять Украине тяжёлое вооружение. А Путин продолжает гнать на убой пушечное мясо.
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14.06.2022 13:51 Відповісти
"ХУ*ня якась! "Бризантні" снаряди для гаубиць і мортир відомі ще з часів І світової війни Ніяких "супернаворочених" підривачів тоді не використовували - звичайна "дистанційна трубка", яку виставляють перед пострілом на визначену дистанцію польоту При польоті снаряда вона горить, а потім підриває снаряд у повітрі Така сама система застосовується і в зенітних снарядах Тільки там вона використовується і для "самоліквідації" - щоб снаряд, втративши швидкість польоту, не падав на свою ж територію і не спричиняв шкоди своїм
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14.06.2022 14:41 Відповісти
А нам пох.й скільки там буде собачих горбиків,головне щоб дохеріща!
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14.06.2022 15:42 Відповісти
А ну брись звідси, ольгінське чмо!
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14.06.2022 14:08 Відповісти
Не знімайте та не викладуйте роботу нашої авіації чи ППО, ви наражаїте на небезпеку як себе так місто і військових.
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14.06.2022 13:58 Відповісти
Дві ОВА відзвітували про дві збиті крилаті ракети.
Подивимося на завтрашнє зведення Генштабу...
Можу побитися об заклад, що збитих крилатих ракет там не буде.
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14.06.2022 14:01 Відповісти
можете побитися головою об стіну. Але генштаб не враховує збиті ракети в щоденних звітах
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14.06.2022 14:16 Відповісти
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14.06.2022 14:15 Відповісти
 
 