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Дебати про прийом України "можуть розколоти єдність ЄС", зараз важливіше постачання допомоги, - прем'єр Португалії Коста

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ес,украина,помощь

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста вважає, що дебати про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу можуть "розколоти єдність ЄС" та породити "хибні очікування".

Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.

Коста сказав, що "розбіжності серед членів ЄС стали б справжнім подарунком Володимира Путіна".

"Найкраща підтримка, яку Європейський союз може надати Україні, - допомогти зберегти її цілісність, а найкраще, що ми можемо їй запропонувати, - це єдність усієї Європи", - вважає прем'єр.

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"Головне - не юридичні дебати навколо України, а практичні постачання", - додав він.

Коста заявив, що його мета - на наступній Раді Європи "сформулювати ясне зобов'язання щодо підтримки прямо зараз і створити на довгу перспективу платформу для сприяння відновленню України".

Коста також сказав, що він не виступав проти статусу країни-кандидата для України, однак наголосив, що "конкретні та негайні заходи" пріоритетніші за багаторічні переговори про віддалену перспективу. На його думку, такі переговори можуть "створити помилкові очікування, які обернуться гірким розчаруванням".

Очікується, що 18 червня Єврокомісія опублікує висновки про те, чи варто надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
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14.06.2022 14:16
+14
справжній подарунок куйлу - це інфантивний ідіот у кріслі преза України, який прийшов на посаду з однією метою - грабувати країну. Тому призначення незалежного голову САП та НАБУ, зелений ідіот сприймає як особисте приниження
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14.06.2022 14:15
+8
Значить чимала група проти, значить максимум що дадуть це кандидатство з вимогами, хоча краще б дали адекватну кількість зброї. Нам треба думати чим воювати, а не як би пошвидше набудувати нових доріг.
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14.06.2022 14:13
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Значить чимала група проти, значить максимум що дадуть це кандидатство з вимогами, хоча краще б дали адекватну кількість зброї. Нам треба думати чим воювати, а не як би пошвидше набудувати нових доріг.
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14.06.2022 14:13 Відповісти
Подляковський?
Питання риторичне.
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14.06.2022 14:19 Відповісти
справжній подарунок куйлу - це інфантивний ідіот у кріслі преза України, який прийшов на посаду з однією метою - грабувати країну. Тому призначення незалежного голову САП та НАБУ, зелений ідіот сприймає як особисте приниження
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14.06.2022 14:15 Відповісти
у нас влада олігархічна кожен раз, цього разу проліз коломойський - це подарунок. Олігархи в першу чергу турбуються про свій вплив, який потрібен, щоб наповнювати кишеню, яка потрібна щоб збільшувати свій вплив, це замкнене коло, це бездонна студня, в ній можна втопити цілу країну, олігархи ******* договорняки, закони їм як серпом по яйках, і вони дуже схожі на русскіх олігархів, вони завжди схильні одне з одним домовитися і їм начхати що буде з людьми і країною.
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14.06.2022 16:07 Відповісти
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14.06.2022 14:16 Відповісти
Статус кандидата це відкриття для України фондів ЕС,все інше лукавство .Прктично всі країни ЕС у НАТО і зброю надають після узгодження.Тому ці заяви прем'єра є дивні.
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14.06.2022 14:17 Відповісти
там і обов"язків повно, не тільки право на щось.
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14.06.2022 16:08 Відповісти
Всі мокшанські консерви в унісон заспівали.
"Цирк на дроті: Арестович прокоментував надання Україні статусу кандидата в ЄС".

То яким боком кандидатська для України до її підтримки у боротьбі з орками?

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14.06.2022 14:18 Відповісти
Та не хочуть нас туди брати, поки українці вибирають собі президентом клоуна гундосого
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14.06.2022 14:21 Відповісти
Поводять статусом по губах з такою владою.
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14.06.2022 14:32 Відповісти
До чого тут консерви? Ви або робите щось, або ні. А просто вимагати це не підхід
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14.06.2022 15:01 Відповісти
Що що розколоти?
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14.06.2022 14:21 Відповісти
Задовбали. Таке відчуття,що коли Україна нарешті вступить в цю контору "роги та копита", то вона розвалиться на другий день.
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14.06.2022 14:26 Відповісти
З апетитами наших керОвників (теперішніх, минулих і майбутніх) їм є за що переживати. Відкати є всюди, але цифри мають бути адекватними 5-7%, а не 35-50%. Є надія, що вступивши в ЄС, наших красавців будуть жорстко контролювати.
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14.06.2022 14:38 Відповісти
Вот и вся интеграция
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14.06.2022 14:29 Відповісти
"Дебати про прийом України "можуть розколоти єдність ЄС", зараз важливіше постачання допомоги".

А справді..."можуть розколоти єдність ЄС"- хоча як можна розколоти те, що не є ...одностайним ?

І в результаті Путін наблюдая все це откриваєт шампанскоє.

Вступ України в ЄС мета стратегічна, а мета тактична - перемога.

А для перемоги потрібна ДОПОМОГА, справжня і швидка допомога.

Що з того, що Україну НАРЕШТІ приймуть в ЄС, якщо за час тої довгої, лукавої... бюрократичної процедури русскій медвєдь буде відгризати все нові куски суверенної території ?



Перед війною вже був безвізовий режим і щось там з відчиненими дверима в ЄС, і з томосом...

Ці "будапештські протоколи"...
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14.06.2022 14:30 Відповісти
Європа й так дуже навантажена проблемами війни і постачання нам зброї. Навіть йдуть розмови про збільшення втомленості європейців. Нащо їх додатково навантажувати вкрай другорядними на цей час питаннями. Та й самим це є відволіканням від головного. Дивуюсь, що наша влада й політики простих речей не розуміють.

Тим більше, що кандидатство в ЄС ніяк не збільшість постачання нам зброї. Тільки відволікання їх, може негативно позначитись на постачання зброї.
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14.06.2022 14:40 Відповісти
Давай я тебе обьясню, разумный ты наш.
Именно запад затянул нас в 2000х в западную орбиту, оторвав от российского влияния. И текущая война это в первую очередь вина запада.
Поэтому они нам очень и очень обязаны. А сейчас они юлят, как проституткии пытаются минимизировать свои расходы, особенно это касается тошнотоворной германии.
У нас есть два основных союзника: США и Британия и свора трусливых, вонючих европейских псов.
Европа давно бы нас сдала пуйлу и спокойно бы с ним торговала и дальше, но их держит в узде единственный крепкий игрок - США. Без их давления, в европе давно бы пошло разброд и шатание.
Потому как кроме своего барыжничества и защиты кошечек, собачечек и пчелок эти твари могут только врать. Врать о поставках вооружений, врать о перспективах нато и ес итд.
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14.06.2022 15:06 Відповісти
Давай я тебе обьясню, разумный ты наш. Ты почему-то не понял, что я о другом. Поэтому твой комментарий имеет право на существование, но не в ответе моему комментарию, а как самостоятельный. Понял?
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14.06.2022 15:14 Відповісти
Вот это вот преклонение перед западом нам еще аукнется. А сама по себе наша страна сейчас, без американских боеприпасов, это ноль. Все восемь лет после того, как рашка оттяпала у нас крым и донбасс, я слышал ежедневные байки о том, как нам надо и мы вот вот начнем строить заводы по производству боеприпасов. А в итоге, нихрена построено не было, куча складов боеприпасов сгорело, и мы сподвиглись сделать 100!ракет ольхи и недоделанный нептун.Позорище.
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14.06.2022 15:31 Відповісти
це через те, що у нас олігархічна держава, і олігархам заводи оборонкі були і ж не на часі. Вони домовляться, тобто вони так думають.
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14.06.2022 16:15 Відповісти
Правильно кажете. А договори з російськими олігархами практично нічого не варті. Бо там диктатура путіна і він всим управляє. Крім того й сподіватися на договори з російськими олігархами було б марно, бо навіть наші олігархи між собою дуже ворогують. І в цих ворогуваннях вони свої шкурні інтереси ставлять набагато вище інтересів держави й народу.

І нам необхідно демонтувати олігархію і зробити демократію. Олігархію створив для нас Кучма і абсурд в тому, що пройшло два майдана, а олігархія як була так і залишилась. А до цього часу може навіть укріпилась.

Путін, в часи Ющенка, в основному демонтував олігархію і зробив свою диктатуру.
Нам же необхідно демонтувати олігархію але зробити демократію.

Притому, що зробити великий удар по олігархії зовсім нескладно. Для цього необхідно перейти на аналог демократичної польської системи виборів президента. А без такого переходу перейти на демократію неможливо. Це головна база олігархії.
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14.06.2022 16:50 Відповісти
Це я про те, що нам пора вже не тільки констатувати, що в нас олігархічна система, але й шукати конкретні міри як демонтувати цю систему й перейти до демократії. І заставляти політиків конкретні дії робити. Бо наші політики самі нічого в цьому напрямку робити не будуть. Вони всима силами тримаються за олігархію, яка їх більше влаштовує.
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14.06.2022 17:26 Відповісти
то русскіє перед Заходом насправді схиляються. ботокси, ролекси, західні вілли, діти на заході, тачкі всі західні навіть зараз, шмотки всі західні, те що своє не в честі, навіть символ свій - латиницею. Могли б якусь свою ісконну русскую поставити типу "и". Зброя це супер, але стріляє не зброя, і ми не нуль.
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14.06.2022 16:20 Відповісти
ніхто нас нікуди не затягував, ми з самого початку самі не хотіли щоб у нас було як у кацапів - незмінний царьок і хоч би у нього всі клєпкі повилітали - нічого не можна зробити, тобто з покоління в покоління жити як корова в стійлі. Тісно, душно, ні сонця ні травічки, ні особистого нічого, все життя доять, діти тільки трохи підростуть одразу під ніж і так аж допоки ковбасу не зроблятть.
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14.06.2022 16:13 Відповісти
До чого тут "хибні дебати", коли ЄС і так ВЖЕ РОЗКОЛОТА?! Англійці перші це помітили, тому і вийшли з цієї "ради імпотентів"! Насправді, яка користь Народам, які "ПАШУТЬ" (ти ж само англійці), весь час підтримувати ледацюг, які придумують собі всілякі "сієсти", а потім скаржаться, що у них "немає коштів", замість того, аби підтримувати ВЛАСНИХ ГРОМАДЯН?! Ото ж бо... Тому шлях України НЕ в ЄС, а у НОВИЙ СОЮЗ з Сполученим Королівством, Польщею, Литвою, країнами Балтії та тими з країн Східної Європи, які ще не забули (окрім Угорщини), що таке московитський "інтернаціоналізм"! І якщо німці у Східній Німеччині вже забули, що таке "група радянських окупаційних військ у Німеччині", то це ЇХНІ ПРОБЛЕМИ!!! Тому як Україна та Польща про окупацію московитів на протязі століть ТОЧНО НЕ ЗАБУЛИ!!! А португальці нехай і далі "філософствують", тому як країні, яка наразі МАЄ САМУ СИЛЬНУ АРМІЮ ЄВРОПИ, це вже якось і НЕ ЦІКАВО!
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14.06.2022 14:40 Відповісти
НАТО в хату! Ваш ЄС можете жерти без хліба
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14.06.2022 14:44 Відповісти
Очередной балабол из Португалии.
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14.06.2022 14:54 Відповісти
На дебатах Україна побачить обличчя своїх ворогів ІБО не дати Україні статус кандидата - це ворожа дія
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14.06.2022 15:23 Відповісти
НОРМАЛЬСОН!!! Это, когда калька с реальной жизни соответствует еврейскому анекдоту. Т.е. соответствует мудрости еврейского народа, копирующего житейские реалии, которые потом отображаются в анекдоте. И вы конечно помните или вам рассказали о тех временах, когда Израиль собирал евреев по всему миру. Так вот, перед евреями тогда стоял вопрос "ехать или не ехать". Но на это был только один ответ: брать с собой зонтик или не брать (время было осеннее), но ехать конечно же нужно.
Повірте, що нинішні "дебати про прийом України у кандидати до вступу у ЄС" це лише питання щодо "парасольки", котра захищатиме декого з ЄС від дощика. А принципи, які захищала та захитщає Україна від самого отримання незалежності на майданах (1990, 2004, 2013 рр.), а ще і нинішньою кровавою віцйною з головним європейським ворогом (див. Доктрину бензпеки), вони стосуються виключно демократичної спільноти, до якої українці і причислили ЄС. Отож, нині питання чи потрібна Європі "парасолька" від дощика здається таки нікчемним, а от стосовно прийому України у кандидати до ЄС є головним.
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14.06.2022 15:53 Відповісти
 
 