Дебати про прийом України "можуть розколоти єдність ЄС", зараз важливіше постачання допомоги, - прем'єр Португалії Коста
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Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Коста вважає, що дебати про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу можуть "розколоти єдність ЄС" та породити "хибні очікування".
Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.net.
Коста сказав, що "розбіжності серед членів ЄС стали б справжнім подарунком Володимира Путіна".
"Найкраща підтримка, яку Європейський союз може надати Україні, - допомогти зберегти її цілісність, а найкраще, що ми можемо їй запропонувати, - це єдність усієї Європи", - вважає прем'єр.
"Головне - не юридичні дебати навколо України, а практичні постачання", - додав він.
Коста заявив, що його мета - на наступній Раді Європи "сформулювати ясне зобов'язання щодо підтримки прямо зараз і створити на довгу перспективу платформу для сприяння відновленню України".
Коста також сказав, що він не виступав проти статусу країни-кандидата для України, однак наголосив, що "конкретні та негайні заходи" пріоритетніші за багаторічні переговори про віддалену перспективу. На його думку, такі переговори можуть "створити помилкові очікування, які обернуться гірким розчаруванням".
Очікується, що 18 червня Єврокомісія опублікує висновки про те, чи варто надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
Питання риторичне.
"Цирк на дроті: Арестович прокоментував надання Україні статусу кандидата в ЄС".
То яким боком кандидатська для України до її підтримки у боротьбі з орками?
А справді..."можуть розколоти єдність ЄС"- хоча як можна розколоти те, що не є ...одностайним ?
І в результаті Путін наблюдая все це откриваєт шампанскоє.
Вступ України в ЄС мета стратегічна, а мета тактична - перемога.
А для перемоги потрібна ДОПОМОГА, справжня і швидка допомога.
Що з того, що Україну НАРЕШТІ приймуть в ЄС, якщо за час тої довгої, лукавої... бюрократичної процедури русскій медвєдь буде відгризати все нові куски суверенної території ?
Перед війною вже був безвізовий режим і щось там з відчиненими дверима в ЄС, і з томосом...
Ці "будапештські протоколи"...
Тим більше, що кандидатство в ЄС ніяк не збільшість постачання нам зброї. Тільки відволікання їх, може негативно позначитись на постачання зброї.
Именно запад затянул нас в 2000х в западную орбиту, оторвав от российского влияния. И текущая война это в первую очередь вина запада.
Поэтому они нам очень и очень обязаны. А сейчас они юлят, как проституткии пытаются минимизировать свои расходы, особенно это касается тошнотоворной германии.
У нас есть два основных союзника: США и Британия и свора трусливых, вонючих европейских псов.
Европа давно бы нас сдала пуйлу и спокойно бы с ним торговала и дальше, но их держит в узде единственный крепкий игрок - США. Без их давления, в европе давно бы пошло разброд и шатание.
Потому как кроме своего барыжничества и защиты кошечек, собачечек и пчелок эти твари могут только врать. Врать о поставках вооружений, врать о перспективах нато и ес итд.
І нам необхідно демонтувати олігархію і зробити демократію. Олігархію створив для нас Кучма і абсурд в тому, що пройшло два майдана, а олігархія як була так і залишилась. А до цього часу може навіть укріпилась.
Путін, в часи Ющенка, в основному демонтував олігархію і зробив свою диктатуру.
Нам же необхідно демонтувати олігархію але зробити демократію.
Притому, що зробити великий удар по олігархії зовсім нескладно. Для цього необхідно перейти на аналог демократичної польської системи виборів президента. А без такого переходу перейти на демократію неможливо. Це головна база олігархії.
Повірте, що нинішні "дебати про прийом України у кандидати до вступу у ЄС" це лише питання щодо "парасольки", котра захищатиме декого з ЄС від дощика. А принципи, які захищала та захитщає Україна від самого отримання незалежності на майданах (1990, 2004, 2013 рр.), а ще і нинішньою кровавою віцйною з головним європейським ворогом (див. Доктрину бензпеки), вони стосуються виключно демократичної спільноти, до якої українці і причислили ЄС. Отож, нині питання чи потрібна Європі "парасолька" від дощика здається таки нікчемним, а от стосовно прийому України у кандидати до ЄС є головним.