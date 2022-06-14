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адвокат (888) Німеччина (4521) Національна асоціація адвокатів України (5)

Німеччина однією з перших країн ЄС спростила доступ до практики на території країни для українських адвокатів, - НААУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

наау

Німеччина стала однією з перших країн Європейського Союзу, яка швидко спростила доступ до практики на своїй території для українських адвокатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НААУ.

Так, 11 червня голова Національної асоціації адвокатів України Лідія Ізовітова та заступник голови НААУ Валентин Гвоздій провели робочу зустріч з керівництвом Федеральної палати адвокатів Німеччини (BRAK). Зустріч відбулася в рамках 50-ої конференції президентів адвокатських об’єднань Європи.

З німецької сторони участь взяли президент BRAK Ульрих Вессельс, керівник секретаріату BRAK та директор з питань міжнародної співпраці BRAK Вероніка Хьоррер.

Українська делегація подякувала німецьким колегам за надзвичайно важливу роботу, яку вони здійснили та продовжують здійснювати на підтримку українських адвокатів, які тимчасово перебувають в Німеччині.

"Зокрема ми вдячні за ту фінансову підтримку, яку німецькі адвокати та палати адвокатів Німеччини надали українським адвокатам. Ця допомога була отримана тими, хто її потребує згідно з розподілом опікунської ради", - наголосила Ізовітова.

Зазначається, що Німеччина стала однією з перших країн Європейського Союзу, яка надзвичайно швидко спростила доступ до практики на своїй території для українських колег.

"Ми вдячні за довгі роки дружби та підтримки між нашими адвокатурами та дуже цінуємо це", - підкреслила Лідія Ізовітова.

Вессельс висловив всіляку підтримку і запевнив, що німецькі колеги продовжать надавати посильну допомогу українським колегам без будь-яких вагань.

Читайте: Німеччина поставить Україні більше зброї, - Шольц

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
А скільки у нас фахівців у німецькому праві, щоби там займатися практикою?
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14.06.2022 14:23
+6
І ще з сертифікатом по нім.мові. Одиниці.
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14.06.2022 14:28
+5
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14.06.2022 14:12
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"Всьо, кроме оружия!"
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14.06.2022 14:10 Відповісти
А можна Шпульцу на голову накакать?
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14.06.2022 14:14 Відповісти
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14.06.2022 14:12 Відповісти
да и нах оно нам не надо,оружие давай !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.06.2022 14:22 Відповісти
А скільки у нас фахівців у німецькому праві, щоби там займатися практикою?
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14.06.2022 14:23 Відповісти
І ще з сертифікатом по нім.мові. Одиниці.
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14.06.2022 14:28 Відповісти
Більше схоже на реабілітацію юристів від злодійських звичок.
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14.06.2022 14:37 Відповісти
До Нюрнберзького процесу 2 готуються?
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14.06.2022 14:27 Відповісти
Як на мене, це більше схоже на переманювання спеціалістів...
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14.06.2022 14:29 Відповісти
У Швейцарії більш жорстокі умови.
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14.06.2022 14:38 Відповісти
для адвокатов в аду специальные котлы установлены
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14.06.2022 14:55 Відповісти
Ізовітова соратниця та протеже Медведчука з 2007 по 2010 була головою Вищої ради юстиції (яка вирішували питання про призначення та звільнення суддів) , після зміни її назви на Вищу раду правосуддя (по суті як її називали в той час..і зараз суддівську мафію) була була заступником голови ВРЮ, а з 2013 секретар секції ВРЮ з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад...фактично захопила керівництво Українською адвокатурою..ії пересічні адвокати не можуть усунути вже багато років)). Зараз вона намагається створювати позитивний імідж Німеччини, яка нас "кормит завтраками" про надання важкої зброї)) Цікаво скільки вона заплатила за цю публікацію на ЦН? А якщо не платила, то для чого ця публікація і що це за новина?
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14.06.2022 16:24 Відповісти
 
 