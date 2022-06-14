УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12140 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
1 962 19
ВР (11726) законопроєкт (1776) кредит (587) Гетманцев (430)

Законопроєкт про списання кредитів за знищене війною майно зареєстровано у Верховній Раді

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

бородянка,війна,обстріл,руйнування

За проєктом закону, кредит буде або прошено, або заморожено до отримання компенсацій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Верховної Ради.

Голова комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев пише, що законопроєкт пропонує конкретний механізм полегшення становища позичальників, які втратили кредитне нерухоме житлове майно або автомобіль.

"Залежно від місцезнаходжнення майна та можливості офіційної фіксації пошкоджень визначаються дії як позичальників, так і кредиторів, внаслідок яких кредит буде або "заморожено" до отримання передбачених законодавством компенсацій, або прощено (у випадку, коли зруйноване єдине житло позичальника або його єдиний автомобіль)", - зазначив він.

Також читайте: Українцям планують списати борги за кредитами на знищене під час війни майно. Законопроєкт вже готують, - Гетманцев

Це стосується як знищеного майна, так і того, що опинилося на окупованій території чи на території бойових дій.

"Заморожувати" кредит будуть, допоки позичальник не отримає державну компенсацію.

А правом на списання кредиту зможуть скористатися такі категорії позичальників, у яких:

  • загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не перевищує для квартири 140 кв м, для житлового будинку - 250 кв м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см;

  • станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

  • метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
ми з вами всі за рахунок друкування грошей та розкручування інфляція. Коже заплатить зі свого гаманця через зростання цін
показати весь коментар
14.06.2022 14:50
+4
Просто цікаво, а хто буде відшкодовувати банкам "прощені кредити"?
показати весь коментар
14.06.2022 14:40
+4
А про знищене майно без кредитів щось не чути. Зелені готуйтесь компенсувати.
показати весь коментар
14.06.2022 14:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просто цікаво, а хто буде відшкодовувати банкам "прощені кредити"?
показати весь коментар
14.06.2022 14:40 Відповісти
Ну тут два варіанти - або рашка або Порошенко.
показати весь коментар
14.06.2022 14:42 Відповісти
73 процента даже не подозревают о такой проблеме
показати весь коментар
14.06.2022 15:07 Відповісти
ми з вами всі за рахунок друкування грошей та розкручування інфляція. Коже заплатить зі свого гаманця через зростання цін
показати весь коментар
14.06.2022 14:50 Відповісти
Дивлячись кого Зєля зможе перемогти
показати весь коментар
14.06.2022 14:54 Відповісти
А про знищене майно без кредитів щось не чути. Зелені готуйтесь компенсувати.
показати весь коментар
14.06.2022 14:46 Відповісти
В Лондоне квартира не пострадала, чего вдруг беспокоится?
показати весь коментар
14.06.2022 15:21 Відповісти
Шмига вже пообіцяв компенсації за втрачене майно тоді, коли "западные партнёры «передадут Украине арестованные и конфискованные российские активы».
Теперь цей ощіпувач гусей виліз. Цирк.
показати весь коментар
14.06.2022 14:49 Відповісти
Значить ніколи.
показати весь коментар
14.06.2022 14:52 Відповісти
Комунізм будують?З такими законопроектами в ЄС?
показати весь коментар
14.06.2022 14:50 Відповісти
Петрович 1

Та ні, все значно простіше.
Просто Гетьманцев дуже намагається не тільки бізнес в Україні знищити, а ще і банківський сектор, залишиться тільки самий вбогий з банків "Ощад", в який і так весь час вливали гроші з НБУ
(в кінцевому рахунку фінансували з нашого карману).
показати весь коментар
14.06.2022 16:24 Відповісти
Схемы разработаны, теперь как говорится, куй железо не отходя от кассы
показати весь коментар
14.06.2022 15:02 Відповісти
За чий рахунок бенкет?
показати весь коментар
14.06.2022 15:05 Відповісти
Беня в кредит придбав Кременчуцький НПЗ?
показати весь коментар
14.06.2022 15:09 Відповісти
Конечно. За завищеною ціною
показати весь коментар
14.06.2022 16:28 Відповісти
Коли читаю "Гетьманців запропонував...", рука сама тягнеться до каменюки
показати весь коментар
14.06.2022 15:31 Відповісти
Беня Коломойский найбільш з усіх мабуть постраждав. Якраз понабирав кредитів
показати весь коментар
14.06.2022 16:27 Відповісти
показати весь коментар
14.06.2022 16:46 Відповісти
 
 