Законопроєкт про списання кредитів за знищене війною майно зареєстровано у Верховній Раді

За проєктом закону, кредит буде або прошено, або заморожено до отримання компенсацій.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт Верховної Ради.

Голова комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев пише, що законопроєкт пропонує конкретний механізм полегшення становища позичальників, які втратили кредитне нерухоме житлове майно або автомобіль.

"Залежно від місцезнаходжнення майна та можливості офіційної фіксації пошкоджень визначаються дії як позичальників, так і кредиторів, внаслідок яких кредит буде або "заморожено" до отримання передбачених законодавством компенсацій, або прощено (у випадку, коли зруйноване єдине житло позичальника або його єдиний автомобіль)", - зазначив він.

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Це стосується як знищеного майна, так і того, що опинилося на окупованій території чи на території бойових дій.

"Заморожувати" кредит будуть, допоки позичальник не отримає державну компенсацію.

А правом на списання кредиту зможуть скористатися такі категорії позичальників, у яких:

загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не перевищує для квартири 140 кв м, для житлового будинку - 250 кв м, та яке є єдиним місцем проживання сім’ї позичальника, або знищений єдиний автомобіль, робочий об'єм двигуна якого не перевищує 2500 см;

станом на 23 лютого 2022 року відсутня прострочена заборгованість за таким договором;

метою отримання кредиту згідно договору є придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.

Кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію від держави.