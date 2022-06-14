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Новини СуспільствоЗа кордоном
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Бойко (360) виш, ЗВО (462) ЗНО (314) Центр оцінювання якості освіти (82) тест (275)

Значний відсоток випускників, які виїхали з України, залишиться для навчання за кордоном, - в. о. директора УЦОЯО Бойко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

навчання,дистанційне

В. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко вважає, що значний відсоток випускників, які виїхали з України, залишиться за кордоном для навчання в іноземних вишах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я чудово розумію, що ті майже 30 тис. учасників, які виїхали за кордон, складатимуть НМТ лише з однією метою, будемо чесні, - мати запасний варіант на той випадок, якщо їм не вдасться вступити до закладів освіти Німеччини, Польщі, Франції, Великої Британії, США. Значний відсоток залишиться для навчання за кордоном", - сказав він на брифінгу у національному Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у вівторок удень.

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За його словами, майже 28 тис. випускників мають намір складати національний мультипредметний тест (НМТ) за кордоном.

Як повідомлялося, участь у НТМ підтвердили 229 013 осіб, із них 201 089 - складатимуть тест в Україні.
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Топ коментарі
+9
Найвеличніший їх назад шашликами заманить.
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14.06.2022 15:00
+7
Закрити кордон для усіх та влаштувати Північну Корею? Ви ж розумієте, що "насильно мил не будешь". Будуть умови усі повернуться, не буде умов буде і далі відтік інтелекту
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14.06.2022 15:21
+5
Нехай вчаться в вузах Європи

Потім або повернуться, або будуть частиною української діаспори в європейських країнах
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14.06.2022 15:01
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Найвеличніший їх назад шашликами заманить.
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14.06.2022 15:00 Відповісти
Шаурмою
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14.06.2022 15:36 Відповісти
А плагіатор-шарлатан і на станом на сьогодні аж цілий міністр освіти від Ze-скота Шкарлет навчить як красти чуже
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14.06.2022 15:39 Відповісти
Нехай вчаться в вузах Європи

Потім або повернуться, або будуть частиною української діаспори в європейських країнах
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14.06.2022 15:01 Відповісти
Дурні будуть якщо повернуться.
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14.06.2022 15:05 Відповісти
Все буде добре.
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14.06.2022 15:21 Відповісти
Ніхто так не запихував Україну в Європу, як буйло
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14.06.2022 15:45 Відповісти
Не треба було так масово випускати закордон тепер отримуйте.То вже потенційні мігранти і в Україну хіба що на екскурсію приїдуть . Треба думати про тих хто тут залишився, як тут молоде покоління буде навчатися, будувати своє життя, а не скидати свої проблеми, як пан Зеленський та його депутати на інші країни.
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14.06.2022 15:06 Відповісти
Закрити кордон для усіх та влаштувати Північну Корею? Ви ж розумієте, що "насильно мил не будешь". Будуть умови усі повернуться, не буде умов буде і далі відтік інтелекту
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14.06.2022 15:21 Відповісти
"Не пущать!" не вихід. Люди шукають кращу долю. А створити в Україні кращу долю - цим клоунам не під силу. Брехнею не втримати людей. В СРСР не пущали і чим все закінчилось...
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14.06.2022 15:49 Відповісти
На жаль, це так - багато наших студентів шукають (і знаходять) місця у західних вишах. Дехто повернеться, але багато там і залишиться. І не тому, що у нас вчать гірше, а тому, що там жити краще.
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14.06.2022 15:07 Відповісти
Це не дивно.
В Україні війна плюс шахрай-плагіатор на посаді міністра освіти Шкарлет, один з найцінніших для презедента кадрів.
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14.06.2022 15:19 Відповісти
По статистике, только 15-20% немецких выпускников, поступают в ВУЗы, и то после гимназий, и это не потому что они тупые, а потому, что там надо люди со знаниями, а не с корочками. Помните прошлое ЗНО у нас по математике, так вот 70% не решило базовых задач, не считая на средний уровень. А у нас в вузы идёт 90%, что бы всем корочку показать, в мед. до прошлого года с трояками ( 7) брали, вы что, кого там примут, умных да, а уровень ПТУ приедут назад слуги народа устраиваться или там работать, но уж точно не инженерами. Вывод- скажемо гоп, як перескочимо.
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14.06.2022 15:31 Відповісти
Але це ніяк не вплине на матеріальне забезпечення поголів'я псевдонауковців і псевдопедагогів в сотнях вузів України ...
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14.06.2022 15:31 Відповісти
Почему, объективно поголовье студентов-платников резко уменьшится и всё-таки придётся решать известную нашу проблему с сотнями никому не нужных "ВУЗов" и никакущим уровнем образования в них. Глобализация и война сделают своё дело. Некогда нам было реформироваться лет 15-20 назад, теперь вот будем через кровь-пот-потерю денег пытаться идти к цивилизованной жизни. А уехавшие процентов на 80 там и останутся, так как перспектив для школьников и студентов в Украине на ближайшие годы никаких, если честно и трезво
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14.06.2022 15:43 Відповісти
1. да число платников и прочих заушников не уменьшится. там лучшие останутся.
2. и с перспективами в Украине в норме: программистам всё равно где сервер находится. а юристов, сценаристов и прочих онанистов нам лет на 30 хватит.
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14.06.2022 15:51 Відповісти
Уявіть таку сказочку: Зеленський наважився скоротити в 10 разів кількість ВУЗів... Повністю відмінив бюджетні місця, але замість цього зробив можливість взяти безвідсотковий кредит на навчання з виплатою із майбутньої зарплати. Корупція при вступі у виші зникла б, та можна було б скоротити слідчих, які шукають тих корупціонерів щоб взяти свою долю...
Та ні, маячня якась.
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14.06.2022 16:01 Відповісти
Я вчився в Британії. І захистився там. Єдине про що тепер шкодую так це про те що повернувся сюди. Тут фінансування науки (0,17% ВВП) і відповідно наукове середовище практично відсутнє. Всім хто прагне займатися науковою діяльністю раджу виїздити з країни і ніколи сюди не повертатися.
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14.06.2022 18:03 Відповісти
Да в правы. У меня дочка здесь в Британии универ закончила, ей сейчас 25 лет, зарплата 70 тыс в год. Ёё не заманишь в Украину сейчас никакими плюшками. Только на экскурсии и подружек повидать
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14.06.2022 21:29 Відповісти
 
 