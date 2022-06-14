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Окупанти все частіше застосовують проти України радянські типи крилатих ракет, - Повітряні сили ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

россия,самолет,истребитель,су

Російські окупанти застосовують свою авіацію дистанційно, з території Білорусі, Чорного моря та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Останнім часом зберігається тенденція до економії цих високоточних дорогих ракет. На сьогоднішній день ворог все частіше застосовує радянські типи крилатих ракет, такі як авіаційна ракета Х-59 і ракета Х-22 - одна з найбільш руйнівних ракет, які запускає противник", - зазначив він.

За словами Ігната, маса бойової частини ракети Х-22 становить 900 кг, і вона завдає надзвичайно сильних руйнувань.

"Ця ракета має суттєвий величезний недолік - що вона летить не в ціль, не завжди влучає туди, куди її направили, і дуже часто об'єктами руйнувань стають цивільні об'єкти інфраструктури з людськими жертвами", - додав речник Повітряних сил.

Ігнат поінформував, що окупанти вже близько 2 місяців не залітають на територію України, яку контролює ЗСУ.

"Противник застосовує свою авіацію дистанційно, з території Білорусі, Чорного моря, Росії, насамперед це стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95, які випускають по нашій території високотехнологічні ракети, які дуже дорогі, одна ракета коштує мільйони доларів. Ракета "Калібр "Морського базування також коштує чимало", - пояснив Ігнат.

Також читайте: 12 червня Повітряні сили збили ворожий Су-34 в районі Ізюму. Знищено склад ракетно-артилерійського озброєння окупантів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
👉Коли кучма був президентом України, а тимошенко займала пост віце-прем'єра України з проблем паливно-енергетичного комплексу, то у 1999-2001 роках Україна передала росії в якості розрахунку за природний газ:

‼️Вісім стратегічних винищувачів Ту-160;

‼️Три винищувача Ту-95МС;

‼️близько 600 крилатих ракет Х-22, що стояли на озброєнні.


Чому ці тварюки досі не на нарах 🤬🤬🤬

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14.06.2022 15:11
+17
в 1999 р. Кучма Л. передав роzії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ
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14.06.2022 15:07
+13
таких президентів ми заслужили..перші роздали ядерную зброю за папірець та озброєння за вонючий газ який потім лазаренки з тимошенками перепродали в Європу втридорога. Останній же розпорядився не стріляти та от сьогодні відчитав Байдена бо бачите нам тут не надали інформацію про напад путіна....
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14.06.2022 15:14
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І що? Українцям має бути від цього легше?
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14.06.2022 14:59 Відповісти
Може й не легше, але вони можуть відчути гордість. Принаймні ті, хто голосував за Кравчуків-Кучм.
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14.06.2022 15:05 Відповісти
когда биомасса выбрала кучмо на второй срок, я с Украины уехал.
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14.06.2022 15:11 Відповісти
от і добре, що ти "с Украины уехал", лахта.
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14.06.2022 15:22 Відповісти
Після того як знищили Чорновола, альтернативою зробили тільки Симоненка
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14.06.2022 19:06 Відповісти
Ну там альтернатива так себе была, или Витренко или Симоненко. За Кучму тогда проголосовала вся Западная Украина. Благодаря тому и победил.
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21.06.2022 22:24 Відповісти
Это о которых Арестович "три недели" говорил, что их у рашистов совсем немного?
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14.06.2022 15:01 Відповісти
Заради справедливості - про ракети ніхто та ніколи не казав, що у кацапів їх мало, навіть Арестович.
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14.06.2022 15:08 Відповісти
... "У противника просто не хватает ракет": главное с брифинга Арестовича и Подоляка 25 февраля 2022 года.

Также украинцев призвали не распространять фейки

25 февраля Михаил Подоляк и Алексей Арестович, советники главы ОП, провели брифинг, на котором рассказали о ситуации в стране на второй день полномасштабной войны.

Об этом сообщили в офисе Президента.

... Також було завдано авіаударів по місту Рівному, по аеродрому Білої Церкви і по Василькову на Київщині. Кількість ударів зменшується, що вказує на те, що запаси ракет у противника закінчуються, зауважив радник керівника Офісу Президента..."
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14.06.2022 15:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NmhQfmhm_gQ


Ну по перше він каже тільки про обмежену кількість ракет типу Калібр, а не усіх. Тут же мова йде про радянські запаси авіаційних ракет.
А от що дійсно в цьому брифінгу цікаво, так це те, що розповідаючи про Херсон він каже, що Антонівській міст знищено і завдяки цьому місто зможемо утримати. Тобто станом на 25.02 офіс взагалі не володів реальною інформацією про ситуацію на Півдні.
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14.06.2022 16:26 Відповісти
в 1999 р. Кучма Л. передав роzії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ
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14.06.2022 15:07 Відповісти
и стратегическую авиацию тоже.
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14.06.2022 15:12 Відповісти
таких президентів ми заслужили..перші роздали ядерную зброю за папірець та озброєння за вонючий газ який потім лазаренки з тимошенками перепродали в Європу втридорога. Останній же розпорядився не стріляти та от сьогодні відчитав Байдена бо бачите нам тут не надали інформацію про напад путіна....
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14.06.2022 15:14 Відповісти
Я не заслужив. Мої батьки голосували за Чорновола і Рух а не перекрашених комуняк під виглядом "новиє люді"...
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14.06.2022 19:08 Відповісти
ще і 11 стратегічних бомбардувальників
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14.06.2022 15:15 Відповісти
👉Коли кучма був президентом України, а тимошенко займала пост віце-прем'єра України з проблем паливно-енергетичного комплексу, то у 1999-2001 роках Україна передала росії в якості розрахунку за природний газ:

‼️Вісім стратегічних винищувачів Ту-160;

‼️Три винищувача Ту-95МС;

‼️близько 600 крилатих ракет Х-22, що стояли на озброєнні.


Чому ці тварюки досі не на нарах 🤬🤬🤬

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14.06.2022 15:11 Відповісти
З якого переляку стратегічні бомбардувальники ТУ-160 та ТУ-95МС раптом стали винищувачами?
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14.06.2022 15:55 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2032-99-п#Text
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14.06.2022 16:31 Відповісти
От клята Юлька - досі тобі у штани сере!
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14.06.2022 17:08 Відповісти
Это вам не за добавкой пива сбегать. Понимаю.
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14.06.2022 15:16 Відповісти
у цих кацапо-рашистів цього "гуталину" до біса припасено, нажаль.
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14.06.2022 15:20 Відповісти
Проропоную кучму примотати до гармати й шмалянути по Білгороду.
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14.06.2022 15:23 Відповісти
Треба встромити таку ракету Кучмі в дупу. І запалити ззаду.
Жаль, Кравчук здох. Можна було б і йому, щоб швидше попер до пекла.
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14.06.2022 15:25 Відповісти
В 91 вам більше сподобався Кравчук ніж Чорновіл от і маємо .....
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14.06.2022 17:10 Відповісти
Так, перекрашені в демократів вчорашні комуняки плебс лякали тим, що прийде злий Рухівець і розвале всі халкози і заводи продасть америці, і всіх російськомовних розіпне...
А прийшов їх ворюга комуняцька і зробив все те чим вони лякали.
Історія повторюється. Бо піпл не знає що таке політична репутація
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14.06.2022 19:12 Відповісти
 
 