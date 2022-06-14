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Італія підтримуватиме Україну на шляху до завершення війни та у прагненні стати частиною ЄС, - прем’єр Драгі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

драгі

Італійський уряд і надалі підтримуватиме Україну в її прагненні стати частиною Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ANSA.

"Уряд Італії продовжуватиме працювати над якнайшвидшим припиненням вогню та мирними переговорами на умовах, які Україна вважатиме прийнятними. Італія підтримує й продовжить підтримувати Україну та її прагнення бути частиною Європи", – сказав глава італійського уряду Маріо Драгі на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннеттом у Римі, 14 червня.

Він також заявив, що обговорював з Беннеттом блокаду Росією українських портів, яка зупиняє експорт зерна з країни, а також сприяє ризику продовольчої катастрофи у світі.

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"Ми повинні працювати якнайшвидше, щоб мати безпечні коридори для транспортування зерна. У нас дуже мало часу, тому що через кілька тижнів новий урожай буде готовий, і його неможливо буде зберігати", - зазначив Драгі.

Глава італійського уряду подякував Ізраїлю за його спроби посередництва щодо російсько-української війни.

У свою чергу, прем’єр-міністр Нафталі Беннетт заявив, що Ізраїль допоможе європейським країнам з альтернативою російському газу.

"Ізраїль зможе допомогти Європі, видобуваючи природний газ, і це чудова новина", - сказав Беннетт.

Також читайте: Майже всі великі країни ЄС проти надання Україні статусу кандидата на вступ, - Драгі

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
"Чий КРИМ?!"
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14.06.2022 15:22
+5
заткнул бы ти хайло
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14.06.2022 15:20
+5
Ізраїльський Нафталі Беннетт -прорашистський нафталін.
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14.06.2022 15:22
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заткнул бы ти хайло
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14.06.2022 15:20 Відповісти
Краще б це робили ви. Драгі, один з послідовних європейських технократів, хто спирається на загальноєвропейські цінності. І через це опікується українським порядком денним. Як і будь який політик він, враховує внутрішньо італійський інтерес і політичну кон'юнктуру. Але у порівнянні з Шольцем і навіть Макроном, йому нема чого закидати. Італійський уряд вже на початку квітня погодив передачу зброї, тож їх гаубиці з'явилися в Україні приблизно водночас з першими партіями трьох сокир. Натомість, "корисні" ідіоти чи відверті агенти регулярно женуть антиєвропейські хвилі зради.
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14.06.2022 17:14 Відповісти
Ізраїльський Нафталі Беннетт -прорашистський нафталін.
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14.06.2022 15:22 Відповісти
"Чий КРИМ?!"
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14.06.2022 15:22 Відповісти
найкращий тест на вшивість
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14.06.2022 15:40 Відповісти
Интерфейс у него какой-то не итальянский.
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14.06.2022 15:23 Відповісти
Ми так і повірили.
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14.06.2022 15:24 Відповісти
Дякуємо , Драгі
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14.06.2022 15:24 Відповісти
Україна вважає прийнятними лише одні умови - повна перемога. з Зеленським чи без! з слугою народу чи без! як їм зручно, з нами чи десь на мальдівах, нікого не тримаємо. Владу військовим!
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14.06.2022 15:27 Відповісти
Ti amo Itali !
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14.06.2022 15:30 Відповісти
пространное заявление как с гуся вода..
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14.06.2022 15:41 Відповісти
Стули пельку,спагнттіфрезер,Омано-Стамбула(Мінськ-3) не буде,від слова НІКОЛИ!!))
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14.06.2022 15:41 Відповісти
Глубокая обеспокоенность , и конечно ,наше зерно на первом месте .
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14.06.2022 15:52 Відповісти
віримо..***
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14.06.2022 16:01 Відповісти
То ли погода нелётная, то ли спагетти были несвежими ...
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14.06.2022 16:10 Відповісти
Стала проукраїнська риторика Драгі відрізняється від думки більшості його співвітчизників які є вражені бацилою "рускава міра" і є відомими прихильниками **** на континеті.
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14.06.2022 16:30 Відповісти
Марио Драги как раз один из немногих здравых итальянцев!
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14.06.2022 16:41 Відповісти
что в нем здравого?
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14.06.2022 16:52 Відповісти
 
 