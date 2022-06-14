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Новини За кордоном
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Візит Макрона до Києва - "один з варіантів", рішення ще немає, - речниця французького уряду

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

макрон

Можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну є одним із "декількох варіантів", але ще нічого не вирішено.

Про це повідомила речниця уряду Франції Олівія Грегуар, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Можливий візит президента Франції Еммануеля Макрона до столиці України Києва є одним із "декількох варіантів", які наразі перебувають на столі, хоча твердого рішення щодо цього ще не ухвалено, заявила речник уряду Олівія Грегуар", - йдеться у повідомленні телеканалу France 24.

Також читайте: У посольстві Франції спростували коментар щодо можливого візиту Макрона в Київ

Раніше німецька газета Bild am Sonntag повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирушить до Києва у четвер із Макроном та прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі. Посольство Франції в Україні спочатку підтвердило візит президента. А потім спростувало свій коментар.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+9
Ще жабоїд не отримав нових інструкцій від людожерів.
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14.06.2022 15:51
+6
Англо-саксы тормознули немцев французов и итальянцев) НеЛоха тоже предупредили, что вскроют всю его "проукраинскую" позицию перед началом войны.
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14.06.2022 15:55
+6
Стамбула(Мінськ-3) не буде,тому не варто в Україну їхати!!))
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14.06.2022 15:57
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Ще жабоїд не отримав нових інструкцій від людожерів.
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14.06.2022 15:51 Відповісти
Шо за політик Макрон, якщо боятся їхати до Київа . НЕ ДЕ ГОЛЬ
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14.06.2022 15:52 Відповісти
Софі-Маріє не порівнюй х.. з пальцем!!))
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14.06.2022 16:03 Відповісти
🤣🤣🤣
так треба же достукатись до евррпейських ссикунів , які з себе політиків зображають
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14.06.2022 16:09 Відповісти
Якби коріння негораздів України були в Європі,алеж головна проблема і загроза Україні та українцям це кремлівські гниди окупувавші всі державні шаблі в Україні!! Але стучати по лобі треба!!))
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14.06.2022 16:17 Відповісти
А, что, деГоль был храбрец и герой?
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14.06.2022 16:20 Відповісти
ему надо позвонить шефу
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14.06.2022 15:55 Відповісти
Англо-саксы тормознули немцев французов и итальянцев) НеЛоха тоже предупредили, что вскроют всю его "проукраинскую" позицию перед началом войны.
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14.06.2022 15:55 Відповісти
скоріш за всього приїде без анонсу, бо наляканий, що ******** шурне ракету по потягу
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14.06.2022 15:55 Відповісти
Стамбула(Мінськ-3) не буде,тому не варто в Україну їхати!!))
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14.06.2022 15:57 Відповісти
Ой не кажіть "Гоп..." Зі зброєю затримки, м'яко кажучи. А асфальтом руzню не закидаєш.
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14.06.2022 16:06 Відповісти
Якщо кремлівський недопалок так наполягає на Стамбулі,то в московитів справи ніхт форштейн,тому тримаймо стрій!!))
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14.06.2022 16:12 Відповісти
Ему, макрону, не в Киев, а в жопу, дорога. Как и передату Шольцу.
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14.06.2022 15:57 Відповісти
Два жруга,болт и подпруга !!))
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14.06.2022 16:04 Відповісти
**друга,перепрошую!!))
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14.06.2022 16:07 Відповісти
ПередаСту, а не передату. Извините.
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14.06.2022 16:21 Відповісти
а в кремль звонив?
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14.06.2022 15:57 Відповісти
Вважаю шо тих."підерів" в Києві просто необхідно зустріти..шольна драґі і макрона
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14.06.2022 15:59 Відповісти
МАКРО... (від грец. μακρός - великий, довгий) - частина складних слів (префіксоїд), що означає велику міру або значну величину будь-чого, напр.: макроекономіка, макроклімат, макроцефалія.але в даном випадку немає нічого спільного.
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14.06.2022 16:01 Відповісти
есть подозрение что в роду фамилию когда-то изменили с =Микрон=
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14.06.2022 16:21 Відповісти
Один француз сдал рабZZee 20 процентов территории Грузии...Саркози был братаном путлера....этот Макарон из той же шайки...не унижайте рабZeю....
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14.06.2022 16:02 Відповісти
У Франции много нац. героев. Только все они, с гнильцой. Герой Наполеон ТРИЖДЫ бросал свою армию, Петен герой целовал зад Гитлеру, Де Голль с 1940 по 1944 просидел в Африке. была во Франции одна героиня - Жанна Д'Арк. Но и ту король предал
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14.06.2022 16:37 Відповісти
Що, не передвонив? І смски не надіслав? А в онлайні був?
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14.06.2022 16:03 Відповісти
Хоч тут багато знавців французької політики, однак українці мають радіти тому факту, що саме макрон зараз през у Франції. Бо якби жабоїди обрали пришелепкувату шльодру путіна, то це була б катастрофа і щодо нашої перспективи у ЄС, і щодо постачання Україні зброї. Так що радієму цьому нікрофілу і пам'ятаємо, що могло бути гірше
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14.06.2022 16:08 Відповісти
"Ранее немецкая газета Bild am Sonntag сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц отправится в Киев в четверг с Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги".
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14.06.2022 16:13 Відповісти
більш імовірний варіант - візит Києва до Макрона
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14.06.2022 16:32 Відповісти
Запам'ятайте мої слова: оці три європід@ри шмольц, мікрон та драге їдуть в Україну шоб змусити нас пристати на якийсь "новий мінськ"!😡 Вони нас вважають за віслючка -якому можна на палицю підвісити морквину "кандидатства" у ЄС, і ми як той дурненький віслючок будемо слухняно йти куди вкажуть за тією морквиною..🤬 Держака неструганого від лопати вам в дупи - панове хитрожопі європід@раси!!!🖕🖕🖕
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14.06.2022 16:55 Відповісти
Макрон то наче й хоче , але ногі не несуть
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14.06.2022 17:30 Відповісти
Мир везут или перемирие?Потом в очередной раз уйло подотрется договоренностями и размажет им по ***.у.
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14.06.2022 18:02 Відповісти
 
 